Фестиваль Эритреи привел к беспорядкам в Германии

Фестиваль Эритреи в немецком городе Гиссен повторно привел к беспорядкам

Фестиваль Эритреи, который в прошлом уже приводил к беспорядкам, перерос в столкновения демонстрантов с полицией в немецком городе Гиссен, сообщают СМИ.

Фестиваль вызывает споры из-за того, что его организатор – Центральный совет эритрейцев в Германии – считается близким к правительству африканского государства, пишут «Ведомости» со ссылкой на Spiegel.

В субботу около 100–150 человек попытались перелезть через забор на территорию выставочного комплекса, где проходит фестиваль. Перед этим около 100 человек снесли ограждение. Демонстранты начали бросать камни, передает РИА «Новости» со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Издание пишет, что беспорядки на фестивале между эритрейцами были предсказуемы. Городские власти предлагали отменить мероприятие, но суд отклонил их инициативу. В результате столкновений, в ходе которых «демонстранты бросали камни и дымовые шашки», а полиция использовала «слезоточивый газ и водометы», 200 человек были «временно задержаны», 60 – «взяты под стражу», при этом 22 правоохранителя получили ранения.

Глава МВД земли Гессен Петер Бойт призвал Берлин вызвать посла Эритреи, чтобы «дать понять» властям африканской страны, «что эритрейские конфликты не должны происходить на немецкой земле».

Годом ранее противники властей Эритреи напали на посетителей концерта, организованного консульством. В Гессене живет свыше 18 тыс. из 82 тыс. эритрейцев в Германии. Земля Гессен управляет Центральным пунктом первичного приема беженцев в Гиссене.

Десятки тысяч людей бежали из Эритреи в Европу, многие из них обвиняют эритрейские власти в жестоком обращении, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Associated Press.

Напомним, во Франции убийство 17-летнего подростка в Нантере полицией привело к беспорядкам в десятках городов – от крупнейших до мелких. Немецкие власти предупредили, что в ФРГ могут начаться выступления, схожие с протестами во французских городах.