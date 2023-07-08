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Крымские татары обратились к Эрдогану с просьбой
Крымские татары призвали президента Турции направить на полуостров своих представителей
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Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов призвал президента Турции Тайипа Эрдогана направить в Крым своих представителей для ознакомления с реальной жизнью крымских татар. По его словам, Эрдоган на встрече с Владимиром Зеленским отождествлял крымских татар с Украиной, что не имеет ничего общего с реальностью.
Президенту Турции следовало бы направить на полуостров своих представителей для ознакомления с реальной жизнью крымских татар, а потом уже делать заявления, считает Крымскотатарский общественный деятель, представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Об этом он заявил РИА «Новости».
Смирнов заявил, что крымские татары вели борьбу за свою свободу все годы нахождения полуострова в составе Украины. Общественный деятель указал, что украинское руководство категорически отказывалось принимать решение о реабилитации крымских татар, крымскотатарский язык не признавался государственным, запрещалось строить Соборную мечеть.
По его словам, по этим причинам весь полуостров в годы нахождения в составе Украины превратился в «поляну протеста». Смирнов выразил уверенность, что лидеру Турции это очень хорошо известно, но признавать это публично он не торопится.
Смирнов напомнил, что после воссоединения Крыма с Россией президент Владимир Путин одним из первых своих указов реабилитировал крымских татар, армян, болгар, греков, немцев и итальянцев, крымскотатарский язык стал в Крыму государственным.
Он также обратил внимание, что в столице Крыма подходит к завершению строительство Соборной мечети. Он также отметил, что десятки миллиардов рублей вложены в строительство социальных объектов, дорог и инженерных коммуникаций в местах компактного проживания крымских татар, в которых при Украине было средневековое бездорожье.
Напомним, Турция отказалась признавать новые границы России.
Названо число погибших на Украине французских наемников
RTL: На Украине сейчас воюют около 100 наемников из Франции
Около 100 французских наемников воюют на территории Украины, сообщила радиостанция RTL со ссылкой на собственное расследование.
В начале конфликта на Украине выразили желание воевать 800 французов, но только половина из них на самом деле отправилась в зону боевых действий, передает РИА «Новости».
Некоторые бойцы лишь несколько дней были на Украине, другие продержались более длительное время, есть и те, кто после отдыха дома снова отправился в зону конфликта, сообщает RTL.
Чаще это мужчины в возрасте от 25 до 40 лет, более трети из них «близки» к ультраправым убеждениям, а некоторые «неонацисты». Также сообщается, что около десяти французских наемников погибли на поле боя.
После проверки властей Украины наемники попадают в Интернациональный легион, где заключают договор с ВСУ и получают от 500 евро в месяц и до 3 тыс. за нахождение на передовой.
Рогов: ВС России начали контратаку в Запорожской области
Российские войска организовали контратаку у поселка Пятихатки в Запорожской области, заявил руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
На Васильевском направлении ведутся активные боевые действия, российские военные отбили атаку ВСУ на поселок Жеребянки и начали контратаку, сказал Рогов РИА «Новости».
ВС России ведут огонь из минометов и артиллерии, они «выдавливают» с окраин северной части Пятихаток оставшуюся группу ВСУ, там остаются порядка 60–70 украинских боевиков.
Рогов пояснил, что отбросить ВСУ от этого населенного пункта нужно, поскольку с этой позиции украинские военные пытаются взять Жеребянки, откуда открывается оперативный выход на города Васильевка, Энергодар и Токмак.
Ранее Рогов сообщал, что наступление ВСУ на Ореховском участке линии фронта в Запорожской области остановлено.
Российские войска нанесли удар по «Кракену»
Глава пресс-центра Южной группировки российских войск Астафьев сообщил об ударе по резервам нацистского «Кракена»
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Поражен район сосредоточения резервов украинского нацистского формирования «Кракен» (признан террористической организацией и запрещен на территории России) у населенного пункта Дзержинское, сообщил начальник пресс-центра Южной группировки российских войск Вадим Астафьев.
Авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплениям украинских военных и их опорным пунктам на Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях. Российские войска сорвали две попытки штурмовой группы вооруженных сил Украины прорвать оборону в районе Майорска. ТОС «Солнцепек» накрыла силы ВСУ у Богдановки, передает ТАСС.
Напомним, в мае в результате ракетного удара было поражено расположение украинского нацбатальона «Кракен» (признано террористической организацией и запрещено на территории России). В июле также были нанесены ракетно-бомбовые удары по местам дислокации подразделений нацистского формирования.
Эрдоган заявил о праве Украины вступить в НАТО и визите Путина в Турцию
Эрдоган встретился с Зеленским в Стамбуле и заявил о праве Украины вступить в НАТО
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Украина «заслуживает членства в НАТО», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле. Он также заявил о возможном визите российского лидера Владимира Путина в Турцию в августе.
Эрдоган выразил поддержку «суверенитету и территориальной целостности Украины». Он сообщил, что рассчитывает на продление зерновой сделки «хотя бы на три месяца». При этом Турция выступает за «пролонгацию на два года».
Также Эрдоган сообщил, что Турция ведет переговоры «как с Россией, так и с Украиной по вопросам обмена пленных». «В следующем месяце господин Путин посетит Турцию. И у нас вновь будет возможность в формате тет-а-тет обсудить эту тему», – приводит его слова ТАСС.
В свою очередь, Зеленский заявил, что зерновая сделка не должна зависеть от позиции одного государства. По его словам, «есть много разных проблем и вызовов», поэтому он выступил против ситуации, при которой приходится «собираться каждый раз, чтобы думать, как прожить два месяца людям в мире, как снова договориться». Зеленский сказал, что «должны быть разные коридоры». Он пояснил, что речь идет о движении судов из портов Николаевской области.
Говоря о возможности мирного урегулирования, Зеленский подтвердил свою позицию о неприемлемости «замораживания конфликта» и приверженность своему так называемому мирному плану.
Напомним, президент США Джо Байден «не думает», что Украина «готова для членства в НАТО». По его мнению, сейчас преждевременно ставить на голосование вопрос о ее членстве в альянсе.
В МИД России указывали, что оснований для продления зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля, при текущей позиции Запада и молчании ООН нет.
Большинство жителей Германии поддержали вступление Украины в НАТО
Большинство немцев выступили за то, чтобы Украину приняли в НАТО, следует из данных опроса, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу агентства DPA.
Из опроса следует, что 42% респондентов высказались за то, чтобы Украина стала членом НАТО после окончания конфликта, 13% опрошенных выступили за немедленное присоединение, а 29% сказали, что принципиально против вступления Украины в альянс.
Отметим, что еще в мае 2023 года, по данным агентства DPA, 54% немцев выступили против вступления Киева в ряды членов НАТО. Поддержали присоединение тогда 27%.
По мнению социологов, сейчас граждане Германии (58%) хотят, чтобы Россия и Украина немедленно начали переговоры, 26% высказались против этого, а 16% не стали отвечать на вопрос.
Накануне в Белом доме заявили, что Украина пока не соответствует всем необходимым требованиям, чтобы стать членом НАТО.
Российский танк посеял панику среди ВСУ на Времевском выступе
Экипаж российского танка под командованием старшего сержанта Плотникова посеял панику среди ВСУ на Времевском выступе
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Когда украинские силы предприняли попытку наступления на Времевском выступе, экипаж российского танка под командованием старшего сержанта Василия Плотникова уничтожил несколько единиц бронетехники иностранного производства, сообщил глава пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов.
Чехов сообщил, что в результате в рядах украинских войск началась паника. Плотников грамотно и уверенно руководил экипажем на одном из самых сложных участков боевых действий, сообщил Чехов. Отмечается, что экипаж не раз эвакуировал с поля боя поврежденную технику и вывозил раненых, передает РИА «Новости».
Чехов также рассказал, что на Южно-Донецком направлении нанесены удары по ВСУ у Угледара. Гаубичная артиллерия уничтожила «автомобильную технику с националистами и минометный расчет в районе Золотой Нивы, два БМП в районе Нескучного».
Вертолеты предотвратили ротацию подразделения ВСУ восточнее Макаровки и северо-западнее Новодонецкого. Чехов сообщил, что «уничтожены БТР, боевая бронированная машина и живая сила ВСУ».
На Запорожском направлении сорвано наступление пехоты ВСУ у Работино и Лобкового. Артиллерия уничтожила украинскую станцию РЭБ у Новодаровки. Также уничтожены гаубицы «Акация» и «Мста-Б» ВСУ у Новоивановки, САУ в районе Павловки, минометный расчет в районе Степногорска и пикап с националистами в районе Марфополь. Российская авиация нанесла удар по ВСУ у Жеребянки. Российский ЗРК «Тор» сбил «Валькирию» – украинский беспилотник.
Напомним, начальник пресс-центра Южной группировки российских войск Вадим Астафьев сообщил, что поражен район сосредоточения резервов украинского нацистского формирования «Кракен» (признан террористической организацией и запрещен на территории России) у населенного пункта Дзержинское.
Эксперт объяснил ценность трофейной ракеты Storm Shadow
Эксперт: Изучение трофейной Storm Shadow удешевит борьбу ВС РФ с этим типом ракет
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Тщательный анализ Storm Shadow займет около месяца, но наиболее важная информация начнет поступать уже в течение недели. На основании полученных данных ВС РФ смогут улучшить и удешевить методы противодействия этим ракетам. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее российским военным удалось захватить Storm Shadow.
«В первую очередь анализ Storm Shadow позволит точно узнать, из каких композитных материалов состоит ракета. Эта информация станет важным шагом на пути усовершенствования наших станций РЭБ. Кроме того, Россия получает возможность детально разобрать инерциальную систему наведения снаряда», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.
«Движение к цели Storm Shadow осуществляется в три фазы. На первом этапе боезаряд получает данные с базы, что позволяет достаточно точно направить ракету в необходимый квадрат. Затем, уже в полете, снаряд считывает данные системы GPS. Таким образом, корректировка траектории происходит непосредственно в воздухе», – отмечает собеседник.
«На последнем этапе задействуется тепловая система самонаведения, которая молниеносно сравнивает заложенный в ракету образ цели с тем, что видит камера снаряда. Подобная трехфазная система позволяет нанести удар с максимальной точностью. Теперь у ВС РФ появляется возможность изучить эту систему изнутри», – подчеркивает эксперт.
«Более того, после детального изучения противодействие снарядам станет дешевле, поскольку мы сможем ориентироваться в большей степени на системы РЭБ, хотя ранее приходилось задействовать боеприпасы «Панцирь», – акцентирует собеседник.
«Точно оценить время, необходимое для анализа Storm Shadow, трудно. Однако, как показывает практика, на детальное рассмотрение может уйти около месяца. Тем не менее наиболее важные данные появятся уже через неделю начала комплексной работы по этому направлению», – резюмирует Кнутов.
Ранее российские военные из добровольческого отряда «Барс-11» захватили британскую крылатую ракету Storm Shadow. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник Военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. По его словам, снаряд был разрушен лишь частично, поскольку упал плашмя.
«Ракета нашими техническими специалистами прямо на поле боя расчленена на несколько частей. Фугасная и кумулятивная части отдельно, блок управления отдельно, сложили крыло для удобства транспортировки», – рассказал Рогозин. Он добавил, что в боезаряде использована электроника очень высокого уровня.
В своем Telegram-канале Рогозин отметил, что матчасть ракеты пришлось доставать из «серой зоны» линии боевого соприкосновения под артобстрелом. Кроме того, украинские диверсанты пытались перехватить в дороге машину с ракетой и машину сопровождения. Операция по эвакуации трофейной Storm Shadow длилась два дня.
В настоящее время снаряд направили на одно из оборонных предприятий Москвы. Рогозин отметил, что специалисты изучат алгоритмы системы управления вооружения и поделятся ими с экспертами ПВО, что позволит найти «противоядие» для наших систем РЭБ.
Американское издание The Drive пишет, что ракета может представлять огромную разведывательную ценность для России. Отмечается, что в конструкции Storm Shadow применены решения, обеспечивающую малозаметность. По мнению газеты, полезными для ВС РФ могут оказаться материалы, из которых создан снаряд, а также конструкция боеголовки.
Боеприпас получил инерциальную систему наведения с коррекцией по GPS, а на финальном этапе полета ракета использует инфракрасную головку самонаведения (ГСН) с автоматическим распознаванием цели. Как пишет издание, изучение ГСН, бортовой электроники и программного обеспечения позволит найти в ракете слабые места.
Ранее сообщалось, что средства ПВО ВС России перехватили четыре крылатые ракеты Storm Shadow.
Рогов назвал новую тактику ВСУ в Запорожской области «разминированием ногами»
Рогов: Для Киева сохранить западную технику важнее, чем жизни солдат
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На Запорожском направлении ВСУ ведут строительство локальных пунктов управления с целью активизации боевых действий в районе Запорожской АЭС. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя ситуацию на Запорожском направлении.
«Новая тактика, применяемая ВСУ на Запорожском направлении, заключается в том, что пехота идет в атаку без поддержки бронетехники. Использование такой тактики оправдывается циничным отношением украинских властей к жизням собственных граждан. Для них сохранить западную технику важнее, чем жизни солдат», – сказал Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией».
«По сути, это как раз то «разминирование ногами», о котором я ранее писал в своем Telegram-канале. Это просто ужасно. Если сначала у них была хотя бы артиллерийская поддержка, то сейчас зачастую и ее нет», – добавил собеседник.
«В целом по Запорожскому направлению, начиная от Васильевки на западе и заканчивая Времевским выступом на востоке, противник ведет наступление малыми группами до 20 человек, нанося беспокоящие удары. Иногда они работают с бронетехникой и имеют артиллерийскую поддержку, но техника не подходит близко, работает из закрытых позиций», – рассказал он.
«Немаловажный аспект заключается в том, что ВСУ аналогичные действия предпринимают и на других участках линии боевого соприкосновения. Они пытаются как бы раздергивать нашу линию обороны, не обозначая, где будет основной удар», – добавил Рогов.
«Кроме того, противник ведет строительство локальных пунктов управления на Васильевском направлении, в районе Степногорска и Каменского. Это говорит о том, что велика вероятность активизации боевых действий наступательного характера в направлении Запорожской АЭС», – заключил собеседник.
Ранее стало известно, что вооруженные силы Украины применяют новую тактику в направлении населенных пунктов Пятихатки – Жеребянки в Запорожской области. Об этом сообщил российский военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. От отметил, что украинские военные идут в атаку без поддержки тяжелой техники, при этом им активно содействует артиллерия.
Новая тактика, по мнению военкора, «получилась не очень». Со ссылкой на радиоперехваты Коц сообщил, что наступающая сторона понесла «большие потери «трехсотыми» (ранеными – здесь и далее прим. ВЗГЛЯД) и «двухсотыми» (погибшими)», откатившись на исходные позиции. Очередная попытка штурма Жеребянок захлебнулась, заключил Коц.
Напомним, активные боевые действия в районе села Пятихатки в сторону Жеребянки продолжаются с начала так называемого контрнаступления ВСУ. Бои высокой интенсивности с задействованием танков и другой бронетехники могут длиться часами. При этом украинские националисты встречают жесткий отпор российских сил.
Накануне позиции бойцов Вооруженных сил России в Запорожской области посетил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. «С Сергеем Владиленовичем Кириенко заехали на позиции наших ребят, батальона Судоплатова, которые стоят на защите рубежей Запорожской области на направлении контрудара ВСУ», – сообщил Балицкий в своем Telegram-канале.
В среду командир подразделения ВС России рассказал, что артиллерия Вооруженных сил России шквальным огнем отразила атаку украинской бронегруппы на Запорожском направлении. По его словам, воздушная разведка подразделения засекла выдвижение бронегруппы противника, в составе которой был замечен танк Leopard. Командир добавил, что артиллерийские батареи шквальным огнем остановили наступление на наши позиции, враг был вынужден вернуться на исходные позиции с потерями в личном составе и технике.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, для чего ВСУ наращивают контингент на фронте в ЛНР и как может измениться военная обстановка в перспективе. Опрошенные газетой эксперты отмечали, что такой активностью противник пытается отвлечь наши силы, в частности авиацию, с Запорожского направления.
Кроме того, в разговоре с газетой ВЗГЛЯД эксперты назвали проблемы ВСУ для осуществления второго этапа контрнаступления. Незадолго до этого в Запорожской области заявили о подготовке ВСУ ко второму этапу контрнаступления.
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В Белом доме заявили о тяжелом контрнаступлении ВСУ
В Белом доме заявил о тяжелом продвижении ВСУ при контрнаступлении
Украинское контрнаступление проходит тяжело, ВСУ встречают серьезное сопротивление со стороны Российской армии, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Российские военные окопались и бросили значительные силы и много боеприпасов для отражения наступления, заявил Салливан, передает РИА «Новости».
Он добавил, что киевский режим настроен продолжать и пока не использовал значительные ресурсы.
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что контрнаступление ВСУ обернулось для них большими потерями в живой силе и в технике.
Ребенок расстрелянной украинским пограничником пары умер от голода в Мариуполе
В Мариуполе в 2022 году умер от голода ребенок расстрелянной украинским пограничником семейной пары
В 2022 году в Мариуполе умер от голода ребенок с ДЦП – он остался один в квартире, так как его родителей расстрелял украинский пограничник, свидетельствуют материалы расследования.
В июне пленный украинский пограничник Сергей Ростовский признался, что весной 2022 года убил безоружных мужчину и женщину в Мариуполе, которые ехали на мотороллере. Их остановили, но из-за начавшейся неподалеку стрельбы пара испугалась и попыталась уехать. Тогда пограничник открыл огонь.
СК России предъявил ему обвинение в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, убийстве, передает РИА «Новости».
В силовых структурах сообщили, что в ходе расследования «получены дополнительные данные, свидетельствующие о гибели ребенка». Его бабушка рассказала, что в последний раз дочь и ее мужа видела в январе 2022 года, а с началом боевых действий телефонная связь прервалась.
Узнав о гибели дочери, женщина приехала к ней домой, где и «обнаружила труп внука». «Я сделала вывод, что он умер от голода, поскольку в квартире валялись сырые овощи со следами зубов, также она отметила, что ребенок был болен ДЦП», – сказано в протоколе.
Также она рассказала, что посетила «место захоронения своей дочери и ее мужа». «По прибытии к указанному месту я действительно увидела на обочине проезжей части захоронение в виде холмика, из которого торчала табличка с надписью «Тут похоронены врачи», – рассказала она.
Напомним, боевик нацбатальона «Азов» (запрещен в России) Антон Кузнецов с позывным Малибу рассказал, как поджигал мирных жителей Мариуполя и стрелял им в спины. Анатолий Килюшик с позывным Швейк также признался в расстрелах и сожжении мирных жителей Мариуполя. На допросах другие украинские военные также рассказали о карательных расправах, расстрелах и избиениях до смерти мирных жителей.
Белый дом принял решение передать Украине кассетные боеприпасы
Вашингтон намерен передать киевскому режиму кассетные боеприпасы, заявили в пресс-службе Белого дома в пятницу, 7 июля.
Решение о передаче кассетных боеприпасов откладывалось из-за рисков для мирного населения, заявили в Белом доме, передает РИА «Новости». Однако теперь в Вашингтоне считают, что Украина будет использовать кассетные боеприпасы на своей территории, минимизируя риски для мирных граждан.
США также увеличивают производство артиллерийских снарядов для удовлетворения нужд Киева, подчеркнули в Белом доме.
В пятницу в ФРГ заявили, что не одобряют передачу Киеву кассетных боеприпасов.
Байден объяснил согласие передать Украине кассетные боеприпасы
Байден объяснил решение передать Украине кассетные боеприпасы нехваткой у США обычных снарядов
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У Украины заканчиваются обычные снаряды, у США их тоже недостаточно, поэтому Вашингтон решил передать Киеву кассетные боеприпасы, заявил глава американского государства Джо Байден.
Байден сказал, что исход конфликта «зависит от боеприпасов», которых у США также осталось «мало». В связи с этим была принята рекомендация Пентагона по кассетным боеприпасам. Указывается, что это делается «не в качестве постоянной меры, но на переходный период», пока в США «не произведут больше боеприпасов калибра 155 мм», передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Президент заявил, что «это было непростое решение», которое должно обеспечить успех украинского контрнаступления. По его словам, основной вопрос заключается в том, есть ли у Украины «оружие, чтобы остановить сейчас русских, не позволить им остановить украинское наступление, или же его нет». «Я решил, что оно им нужно», – сказал Байден.
New York Times пишет, что решение администрации США предоставить киевским властям кассетные боеприпасы вызвало гнев среди большой части представителей Демократической партии в американском Конгрессе.
Напомним, Вашингтон решил передать Украине кассетные боеприпасы. Украина может повторить судьбу Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, куда США также отправляли кассетные боеприпасы. Поля былых сражений там все еще усыпаны неразорвавшимися снарядами.
Военкоры: ВСУ вывели войска из населенного пункта в Запорожской области
Военкоры: ВСУ прекратили бои за населенный пункт Пятихатки и отступили
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Вооруженные силы Украины остановили бой за населенный пункт Пятихатка и отступили, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Авторы публикации связывают вывод войск из поселка с решением командования, которое пришло к выводу, что прорыв на этом направлении – это бесперспективно. Отмечается, что войска уже начали покидать населенный пункт, они уходят вглубь обороны.
«Их провожала наша артиллерия, наводившаяся с коптеров», – рассказало издание.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что ВСУ ведут строительство локальных пунктов управления с целью активизации боевых действий в районе Запорожской АЭС. Он также назвал новую тактику ВСУ в Запорожской области «разминированием ногами».
Напомним, активные боевые действия в районе села Пятихатки в сторону Жеребянки продолжаются с начала так называемого контрнаступления ВСУ. Бои высокой интенсивности с задействованием танков и другой бронетехники могут длиться часами. При этом украинские националисты встречают жесткий отпор российских сил.
В Крыму задействовали десантные корабли для переправы машин через Керченский пролив
На Керченской паромной переправе начали работать два больших десантных корабля (БДК), они переправляют гражданские транспортные средства, заявил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
На линии уже работают два БДК, каждый из которых может перевозить до 40 машин, они нужны на случай скопления большого количества транспорта на Крымском мосту, сказал Лукашенко ТАСС.
Также на круглосуточный режим работы на паромной переправе переведен дополнительный паром «Керченский-2».
В пятницу на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи образовалась пробка из более 200 автомобилей.
Ранее президент России Владимир Путин обсуждал с кабмином возможности задействования БДК для разгрузки Крымского моста.
Эксперт пояснил смысл гарантий безопасности Украине от США «по типу Израиля»
Политолог Лукьянов пояснил смысл предложенных Байденом гарантий безопасности для Украины
Политолог Федор Лукьянов рассказал, что означают предложенные главой американского государства Джо Байденом Украине гарантии безопасности «по типу Израиля».
Лукьянов пояснил, что «израильские гарантии» подразумевают «неограниченное снабжение вооружением» в период военного конфликта, а также предлагают «политическое прикрытие в любой ситуации». «Видимо, это предлагается и Украине», – заявил он в Telegram.
Напомним, Байден «не думает», что Украина «готова для членства в НАТО». По его мнению, сейчас преждевременно ставить на голосование вопрос о ее членстве в альянсе. Однако США «были бы готовы» предоставить ей гарантии безопасности «по типу Израиля», сказал он.