Турция отказалась признать новые границы России

Турция не может принять решение Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей о вступлении в состав России, говорится в заявлении министерства иностранных дел Турции.

В заявлении турецкого внешнеполитического ведомства говорится, что Анкара не признала «аннексию» Крыма и каждый раз подчеркивала «свою решительную поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины». В соответствии с этой позицией, принятой в 2014 году, Турция «отвергает решение России об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины», передает РИА «Новости» заявление турецкой стороны.

Анкара также заявила о своей поддержке прекращения «этой войны», тяжесть которой «продолжает нарастать, на основе справедливого мира, который будет достигнут путем переговоров».

Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации.

В пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто признает новые границы России.

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