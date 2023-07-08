Посольство призвало США не разыгрывать антироссийскую карту и не политизировать деятельность ОЗХО

Байден счел Украину неготовой к членству в НАТО

Байден счел преждевременным предложение ставить на голосование вопрос о вступлении Украины в НАТО

Сейчас преждевременно ставить на голосование вопрос о членстве Украины в НАТО, заявил президент США Джо Байден.

Как заявил Байден, он «не думает», что Украина «готова для членства в НАТО», передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Байден сказал, что существуют «требования, в том числе в части демократизации». Он рассказал, что обсуждал этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

Байден «дал понять» Зеленскому, что США «были бы готовы на то время, пока идет процесс», предоставить Украине гарантии безопасности «а-ля безопасность, которую предоставляют Израилю», если «будет соглашение, прекращение огня, мирное соглашение».

По мнению Байдена, сейчас в НАТО нет «единогласия по поводу того, принимать или не принимать Украину в семью» в разгар конфликта. «К примеру, если бы это было сделано, и я говорю об этом серьезно, мы полностью привержены каждому дюйму территории НАТО. Это обязательство, которое мы все на себя взяли, несмотря ни на что. Если идет война, то мы все в ней участвуем. Мы были бы в состоянии войны с Россией, если бы дела обстояли таким образом», – сказал он.

Байден утверждает, что в июне 2021 года на саммите в Женеве глава российского государства Владимир Путин хотел «получить обязательства, что Украина не будет в НАТО». «Я сказал, что мы этого не сделаем, у нас политика открытых дверей, мы не будем отталкивать никого», – заявил президент США.

Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина пока что не отвечает требованиям для вступления в НАТО.