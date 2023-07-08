Посольство призвало США не разыгрывать антироссийскую карту и не политизировать деятельность ОЗХО

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8 июля, суббота  |  Последнее обновление — 11:45  |  vz.ru
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Россию провоцируют запретить транзит газа через Украину

Газпром предупредил Европу о риске остановки украинского транзита Максим Блинов/РИА Новости
Несмотря на почти полтора года СВО и почти десять лет санкционной конфронтации, транзит российского газа в ЕС через Украину продолжает идти. Заинтересованы в этом, на самом деле, все три участника. Однако ситуация может измениться в любой момент. Газпром открыто предупреждает, что «Нафтогаз» напрашивается на введение санкций против него. Почему транзит до сих пор идет и кто заинтересован в его прекращении? Подробности...
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США готовы обречь на страдания несколько поколений украинцев

Передача Украине кассетных боеприпасов обернется массовой гибелью мирного населения U.S. Navy/REUTERS
В США обсуждают поставки Украине «наименее опасных» кассетных боеприпасов. Несмотря на попытки Вашингтона «сгладить углы», мировое сообщество возмущено готовностью Пентагона отправить в зону конфликта негуманное оружие. Почему в США задумались о передаче кассетных боеприпасов ВСУ и какие выводы из этого следуют? Подробности...
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Для борьбы с беспилотниками создаются зенитные комплексы будущего

Так выглядит образец новой зенитной установки на базе БТР-82А t.me/bmpd_cast
Российские беспилотники – особенно барражирующие боеприпасы – стали одним из самых мощных средств поражения бронетехники ВСУ в небе спецоперации. Однако такие же аппараты, причем нового поколения, активно создаются на Западе. Эта угроза, похоже, вполне осознана, и в стране создаются специальные зенитные комплексы для борьбы с ними. Как они выглядят и как их можно сделать еще лучше? Подробности...
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Воровство у России стало символом краха украинского авиапрома

Последний авиапроект Украины – Ан-178. Тоже мертворожденный Zuma/ТАСС
Из страны, способной к изобретению и созданию, Украина окончательно превратилась в страну, способную только к воровству. По крайней мере, именно на такие мысли наводит сюжет вокруг ареста на Украине российского самолета – как и собственно всей судьбы независимого украинского авиапрома. Впрочем, шанс на его возрождение остается, но зависит это опять-таки от России. Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Как Украина использует спецназ для террористических атак на Россию

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Исходя из концепции гибридной войны, разработанной стратегами НАТО, урон противнику наносится в разных областях и самыми разными силами и средствами, но с единой целью. Подробности...

Зачем праздновать победу над Японией

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Англосаксы применили к Японии иную, чем к другим зависимым странам, тактику: опасаясь растущей мощи царской России, они стали превращать Японию в таран против нашей страны. И уже потом сами японцы английскую теорию «бремени белых» перекроили в теорию «бремени желтых». Подробности...
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Удар по Макеевке – часть кровавого шоу Зеленского

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Контрнаступление проваливается, самолеты не дают, премьер Румынии паникует. Что делать ЗЕ-команде? Она идет по привычному пути – пытается исказить реальность в информационном поле. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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Кассетные боеприпасы для «нациков» Украины

Зачем Зеленский позорит Запад

Взрыв в Киеве как история всей Украины

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Новый сегмент крупнейшего терминала открыт в Домодедово

240 тысяч квадратных метров — такова площадь нового сегмента аэропорта Домодедово, только что введенного в эксплуатацию. Терминал Т2 должен стать крупнейшим в Европе пассажирским терминалом под одной крышей, обслуживание рейсов должно начаться 11 июля.
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Франция близка к введению ЧП на фоне усиливающихся беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
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Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В нем причина провала контрнаступления ВСУ?
  • В грамотной оборонительной тактике Армии России

  • В неподготовленности ВСУ к наступлению

  • В недостаточной военной помощи Запада Киеву

  • Другое (напишите в комментариях)
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  • Выгодны России

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  • Не играют никакой роли для России
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    разворот рек Сибири


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    искажение реальности


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    таран против России


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    карикатура


    Украина и США готовятся вместе взорвать атомную электростанцию

    Посольство призвало США не разыгрывать антироссийскую карту и не политизировать деятельность ОЗХО

    8 июля 2023, 11:09

    Текст: Елизавета Шишкова

    Российское посольство в Вашингтоне призвало США не разыгрывать антироссийскую карту и не политизировать деятельность Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

    Дипведомство рекомендовало США не на словах, а на деле доказывать доказать приверженность провозглашаемым благим намерениям. В частности, Вашингтону следует прекратить политизировать деятельность ОЗХО и не превращать эту организацию из международного инструмента химразоружения в орудие борьбы с неугодными американской стороне государствами, передает РИА «Новости».

    В посольстве подчеркнули, что призывы Вашингтона избавить мир от ужасов применения смертоносных вооружений разбиваются о решение направить Киеву кассетные боеприпасы.

    Россия полностью уничтожила свой химический арсенал 27 сентября 2017 года.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что Америка ликвидировала запасы химического оружия.

    Гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас заявил об уничтожении всего оставшегося в мире вооружения этого типа.

    В Белом доме заявили о тяжелом контрнаступлении ВСУ
    В Белом доме заявил о тяжелом продвижении ВСУ при контрнаступлении
    		   
    7 июля 2023, 21:52
    Фото: РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинское контрнаступление проходит тяжело, ВСУ встречают серьезное сопротивление со стороны Российской армии, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Российские военные окопались и бросили значительные силы и много боеприпасов для отражения наступления, заявил Салливан, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что киевский режим настроен продолжать и пока не использовал значительные ресурсы.

    Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что контрнаступление ВСУ обернулось для них большими потерями в живой силе и в технике.

    Коментарии (11)
    Белый дом принял решение передать Украине кассетные боеприпасы
    		   
    7 июля 2023, 21:24
    Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон намерен передать киевскому режиму кассетные боеприпасы, заявили в пресс-службе Белого дома в пятницу, 7 июля.

    Решение о передаче кассетных боеприпасов откладывалось из-за рисков для мирного населения, заявили в Белом доме, передает РИА «Новости». Однако теперь в Вашингтоне считают, что Украина будет использовать кассетные боеприпасы на своей территории, минимизируя риски для мирных граждан.

    США также увеличивают производство артиллерийских снарядов для удовлетворения нужд Киева, подчеркнули в Белом доме.

    В пятницу в ФРГ заявили, что не одобряют передачу Киеву кассетных боеприпасов.

    Коментарии (31)
    Bloomberg: Оставшиеся в России компании из США существенно увеличили прибыль
    		   
    7 июля 2023, 15:15
    Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Оставшиеся на российском рынке американские компании PepsiCo, Mars и Mondelez серьезно нарастили свою прибыль в 2022 году по сравнению 2021 годом, указывает Bloomberg.

    Выручка российского подразделения Mondelez, известного под брендом шоколадки Alpen Gold, в 2022 году увеличилась на 38% (до 92 млрд рублей) по сравнению с 2021 годом. Чистая прибыль компании удвоилась, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Российское подразделение Mars нарастило продажи на 14% (до 177 млрд рублей), чистая прибыль выросла на 58% и составила 27 млрд рублей.

    Выручка Pepsi на российском рынке увеличилась на 16%, а чистая прибыль учетверилась, утверждает агентство. Доля российских продаж в глобальной чистой выручке компании составила 5%.

    Коментарии (11)
    Байден объяснил согласие передать Украине кассетные боеприпасы
    Байден объяснил решение передать Украине кассетные боеприпасы нехваткой у США обычных снарядов
    		   
    7 июля 2023, 23:55
    Фото: Michael Reynolds/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    У Украины заканчиваются обычные снаряды, у США их тоже недостаточно, поэтому Вашингтон решил передать Киеву кассетные боеприпасы, заявил глава американского государства Джо Байден.

    Байден сказал, что исход конфликта «зависит от боеприпасов», которых у США также осталось «мало». В связи с этим была принята рекомендация Пентагона по кассетным боеприпасам. Указывается, что это делается «не в качестве постоянной меры, но на переходный период», пока в США «не произведут больше боеприпасов калибра 155 мм», передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    Президент заявил, что «это было непростое решение», которое должно обеспечить успех украинского контрнаступления. По его словам, основной вопрос заключается в том, есть ли у Украины «оружие, чтобы остановить сейчас русских, не позволить им остановить украинское наступление, или же его нет». «Я решил, что оно им нужно», – сказал Байден.

    New York Times пишет, что решение администрации США предоставить киевским властям кассетные боеприпасы вызвало гнев среди большой части представителей Демократической партии в американском Конгрессе.

    Напомним, Вашингтон решил передать Украине кассетные боеприпасы. Украина может повторить судьбу Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, куда США также отправляли кассетные боеприпасы. Поля былых сражений там все еще усыпаны неразорвавшимися снарядами.

    Коментарии (23)
    Захарова объяснила «секретные» переговоры Лаврова в США

    7 июля 2023, 14:40

    Текст: Елизавета Шишкова

    Белый дом выдает за секретные переговоры по урегулированию на Украине одну из дискуссий главы МИД России Сергея Лаврова с политологами на полях ООН, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дискуссию с политологами и общественными деятелями Захарова назвала в своем Telegram «обыкновенной». Такие встречи Лавров «регулярно проводит на полях своих международных визитов и ооновских мероприятий».

    Дипломат пояснила, что речь идет о встрече министра с членами Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations, CFR) 24 апреля, которые не занимают правительственных должностей в США.

    Она подчеркнула, что секретных переговоров с американскими чиновниками у российского министра не было.

    Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в апреле прошли секретные переговоры Лаврова и высокопоставленных американских чиновников нацбезопасности по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Коментарии (15)
    США сочли борьбу с Россией важнее угрозы «жителям Украины» от кассетных бомб
    Замглавы Пентагона Кол счел угрозу «жителям Украины» от кассетных бомб менее важной, чем борьба с Россией
    		   
    7 июля 2023, 22:46
    Фото: Rod Lamkey/CNP/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Вашингтон считает, что угроза «жителям Украины» из-за использования кассетных бомб не перевешивает желания не допустить победы России, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол.

    Кол признал, что «обеспокоен гуманитарными обстоятельствами». Однако, по версии США, «для гражданских на Украине» якобы будет «хуже, если победит Россия». «Так что это важно, чтобы они не победили», – приводит его слова РИА «Новости».

    Кол сказал, что Киев получит современные кассетные боеприпасы с низким уровнем несрабатывания. При этом он подчеркнул, что передача кассетных боеприпасов не нарушает запрет Конгресса на экспорт таких вооружений – запрет касается экспорта более 1% имеющихся единиц. Как заявил Кол, «эти боеприпасы близки к 1%, но они не на этом уровне». Также, по словам представителя Пентагона, у главы американского государства Джо Байдена «есть полномочия снять ограничения» для «нужд нацбезопасности, что он и сделал в данном случае».

    Указывается, что у США есть сотни тысяч кассетных бомб. Американская сторона не будет сообщать, какую часть получит Украина. Кол также заверил, что США намерены оказывать помощь Украине столько, сколько потребуется.

    Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что от Киева получены «письменные гарантии ответственного применения данных боеприпасов». По его словам, Украина обещала «не использовать данные снаряды в городских условиях с гражданским населением». Кроме того, Киев должен «протоколировать, где именно используют данные снаряды».

    Пентагон и Госдеп сообщили, что в новый пакет военной помощи на 800 млн долларов войдут 155-миллиметровые снаряды, в том числе кассетные типа DPICM, 32 боевых машин пехоты Bradley и столько же бронетранспортеров Stryker, системы ПВО Avenger и Stinger и 31 155-миллиметровая гаубица, боеприпасы для Patriot и HIMARS, комплексы Javelin и TOW, высокоточные авиационные боеприпасы, беспилотные летательные аппараты Penguin, оборудование для разминирования, 27 ремонтно-эвакуационных машин, 10 «тактических автомобилей» для буксировки военной техники, стрелковое вооружение и свыше 28 млн патронов и гранат.

    Напомним, Белый дом сообщил, что Вашингтон намерен передать киевскому режиму кассетные боеприпасы. Украина рискует повторить судьбу Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, куда США также отправляли кассетные боеприпасы. Поля былых сражений в этих странах до сих пор усыпаны неразорвавшимися снарядами. Сотни людей продолжают погибать и получать увечья, что делает опыт применения этих вооружений печальным.

    Коментарии (16)
    В США заявили о блокировке 500 млн долларов «российских олигархов»
    Замглавы Минюста США Монако: Вашингтон блокировал 500 млн долларов «российских олигархов»
    		   
    7 июля 2023, 18:25
    Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Американское руководство заблокировало порядка 500 млн долларов «российских олигархов» после начала спецоперации на Украине, заявила первый замминистра юстиции США генпрокурор Лиза Монако.

    Заблокированные 500 млн долларов принадлежат «российским олигархам и другим лицам, поддерживающим российский режим», утверждает Монако, передает ТАСС.

    По ее словам, американская прокуратура предъявила обвинения более чем 30 лицам за обход санкций в отношении России. Монако подтвердила, что США ведут охоту на россиян в третьих странах.

    С помощью партнеров Вашингтона аресты прошли более чем в полдюжине стран, их планируется экстрадировать в США.

    Коментарии (22)
    Пентагон оценил попытку контрнаступления Украины
    Замглавы Пентагона Кол счел контрнаступление Украины слишком медленным

    8 июля 2023, 03:02

    Текст: Антон Антонов

    Украинское наступление идет медленнее, чем можно было надеяться, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол.

    Кол считает, что сейчас преждевременно «судить о том, чем оно кончится». По его оценке, сейчас идет «начало средней фазы» наступления, вооруженные силы Украины проводят «разведку российских позиций, ищут слабые места».

    «Настоящим показателем будет то, как быстро они смогут использовать слабые места, когда найдут их», – сказал Кол. При этом, по его словам, российские войска, «были, возможно, более успешными в создании укреплений», чем полагали США, передает ТАСС.

    Напомним, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что украинское контрнаступление проходит тяжело, ВСУ встречают серьезное сопротивление со стороны российской армии.

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    МИД напомнил, как США называли применение кассетных бомб военным преступлением
    Захарова напомнила о словах Псаки, назвавшей в 2022 году применение кассетных бомб военным преступлением

    8 июля 2023, 00:47

    Текст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что Джен Псаки, занимая пост пресс-секретаря администрации Джо Байдена, назвала применение кассетных боеприпасов военным преступлением.

    Об этом Псаки заявила в феврале 2022 года. Как отметила Захарова в Telegram, спустя полтора года советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан объявил о передаче таких боеприпасов Украине.

    Захарова также прокомментировала заявление президента США о том, что украинцам «нужны» кассетные боеприпасы. «Забыл добавить: особенно мертвым», – заявила она.

    Напомним, Байден заявил, что у Украины заканчиваются обычные снаряды, у США их тоже недостаточно, поэтому Вашингтон решил передать Киеву кассетные боеприпасы. Как указал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, из-за действий США возникает угроза, что «на несработавших суббоеприпасах будут подрываться ни в чем не повинные мирные люди»

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    Байден счел Украину неготовой к членству в НАТО
    Байден счел преждевременным предложение ставить на голосование вопрос о вступлении Украины в НАТО
    		   
    8 июля 2023, 01:14
    Фото: Sascha Steinach/imago-images.de/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Сейчас преждевременно ставить на голосование вопрос о членстве Украины в НАТО, заявил президент США Джо Байден.

    Как заявил Байден, он «не думает», что Украина «готова для членства в НАТО», передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    Байден сказал, что существуют «требования, в том числе в части демократизации». Он рассказал, что обсуждал этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

    Байден «дал понять» Зеленскому, что США «были бы готовы на то время, пока идет процесс», предоставить Украине гарантии безопасности «а-ля безопасность, которую предоставляют Израилю», если «будет соглашение, прекращение огня, мирное соглашение».

    По мнению Байдена, сейчас в НАТО нет «единогласия по поводу того, принимать или не принимать Украину в семью» в разгар конфликта. «К примеру, если бы это было сделано, и я говорю об этом серьезно, мы полностью привержены каждому дюйму территории НАТО. Это обязательство, которое мы все на себя взяли, несмотря ни на что. Если идет война, то мы все в ней участвуем. Мы были бы в состоянии войны с Россией, если бы дела обстояли таким образом», – сказал он.

    Байден утверждает, что в июне 2021 года на саммите в Женеве глава российского государства Владимир Путин хотел «получить обязательства, что Украина не будет в НАТО». «Я сказал, что мы этого не сделаем, у нас политика открытых дверей, мы не будем отталкивать никого», – заявил президент США.

    Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина пока что не отвечает требованиям для вступления в НАТО.

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    Байден объявил о ликвидации США запасов химического оружия
    Байден заявил о ликвидации США остатков запасов химического оружия на военном складе Блю-Грасс
    		   
    8 июля 2023, 01:52
    Фото: Dalton Swanbeck/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Остатки запасов химического оружия США, которые хранились на военном складе Блю-Грасс в Кентукки, ликвидированы, сообщил глава американского государства Джо Байден. Гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас сообщил, что уничтожено все оставшееся в мире объявленное вооружение этого типа.

    О ликвидации химического оружия США в пятницу сообщил лидер республиканского меньшинства в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл. Он заявил, что «это знаменательное достижение стало результатом сотрудничества, которое на протяжении почти трех десятилетий велось властями на местах, в штатах и федеральным правительством», передает ТАСС.

    Позднее Байден «с гордостью объявил, что США безопасно уничтожили последние боеприпасы из этих запасов», а «мир, свободный от ужасов химического оружия» стал «на шаг ближе». Байден также заявил, что Россия и Сирия должны вернуться к соблюдению конвенции и «признать свои необъявленные программы».

    Ариас поздравил «государства-участников и в данном случае Соединенные Штаты Америки с этим крупным достижением для международного сообщества». При этом он заявил, что борьба с применением химического оружия продолжается. По его словам, «недавние случаи применения и угрозы применения токсичных химических веществ в качестве оружия» делают «предотвращение нового ухудшения ситуации» главным направлением работы ОЗХО.

    Напомним, США были единственным участником Конвенции о запрещении химоружия, не завершившим процесс уничтожения своего запаса химического оружия. В 2021 году США ввели санкции против России, обвинив ее в применении химоружия. В Кремле подчеркивали, что Россия уничтожила все химическое оружие и рассчитывает, что США тоже это сделают. США неоднократно переносили сроки завершения ликвидации химического оружия.

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    NYT: Передачу Украине кассетных боеприпасов решили провести из-за нехватки обычных снарядов

    7 июля 2023, 14:20

    Текст: Алексей Дегтярев

    Передачу Вашингтоном киевскому режиму кассетных боеприпасов решили провести потому, что обычных снарядов уже не хватает, утверждают собеседники New York Times.

    Поставка кассетных боеприпасов может быть временной мерой, пока не нарастят производство обычных снарядов, это произойдет весной 2024 года, сообщили источники New York Times, передает ТАСС.

    До этого пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер указывал, что Вашингтон планирует передать Киеву кассетные боеприпасы, которые оставляют малую долю неразорвавшихся боеприпасов и якобы представляют «минимальную угрозу для мирного населения».

    Коментарии (2)
    Посол Антонов обвинил США в приближении мировой войны
    Посол Антонов заявил о приближении мировой войны из-за провокаций США на Украине

    8 июля 2023, 00:19

    Текст: Антон Антонов

    Глубокая вовлеченность США в конфликт на Украине и без кассетных боеприпасов была очевидна, но нынешний уровень провокаций зашкаливает и приближает человечество к новой мировой войне, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Антонов заявил, что США «одержимы идеей нанесения России поражения» и уже «не осознают тяжести своих поступков», лишь «продлевают агонию киевского режима». Действия США ведут к «увеличению числа жертв», сказал он. По словам посла, «поражают жестокость и цинизм» Вашингтона, который «проигнорировал тезисы об антигуманности» передачи кассетных боеприпасов, «озвученные экспертами, правозащитниками, законодателями».

    Как указал Антонов, из-за действий США, которые решили не обращать внимания «на жертвы среди гражданского населения», возникает угроза, что «на несработавших суббоеприпасах будут подрываться ни в чем не повинные мирные люди», передает ТАСС.

    По мнению Антонова, «кассетные боеприпасы – это жест отчаяния». Он считает, что США и «их сателлиты» осознали собственное «бессилие», но отказываются «признавать собственные неудачи и провал попыток ВСУ провести наступление на российские регионы». Антонов подчеркнул. что накачка Украины оружием не помешает добиться целей специальной военной операции по «искоренению угроз безопасности Российской Федерации, включая вскормленный на Украине нацизм».

    Напомним, США собираются дать Украине кассетные боеприпасы. Украине грозит судьба Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, где поля старых сражений все еще усыпаны неразорвавшимися снарядами.

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    В Белом доме заявили о возможной передаче Киеву F-16 до окончания конфликта
    В Белом доме заявили о возможной передаче Киеву F-16 до окончания конфликта

    7 июля 2023, 21:15

    Текст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим может получить истребители F-16 до завершения конфликта на украинской территории, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    F-16 не рассматривались как оружие для контрнаступления, Вашингтон следит за развитием событий, в случае если конфликт не окончится в скором времени, то Киев получит F-16, заявил Кирби CNN, передает ТАСС.

    Он отметил, что сейчас пока не принято решение о передаче Украине ракет ATACMS дальностью действия до 300 километров.

    Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявлял, что вопрос о передаче Украине истребителей F-16 не удастся решить до конца контрнаступления.

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    Белый дом открестился от «секретных» переговоров с Россией по Украине
    Помощник президента США Салливан опроверг сообщения о переговорах Вашингтона с Лавровым по Украине

    8 июля 2023, 02:54

    Текст: Антон Антонов

    Белый дом не передавал через американских экспертов никаких сигналов по Украине главе МИД России Сергею Лаврову, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Салливан заявил, что в Нью-Йорке было заседание Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations, CFR), в котором принял участие Лавров. В заседании не принимали участие представители правительства США, Белый дом «не передавал никаких посланий», сказал Салливан. Он заверил, что Вашингтон не использует встречи между гражданами США и России «для передачи сообщений», передает ТАСС.

    Напомним, СМИ заявляли, что представители Вашингтона якобы ведут секретные переговоры с Россией. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в апреле прошли переговоры Лаврова и высокопоставленных американских чиновников по Украине. При этом он заявил, что Вашингтон не санкционировал переговоры и не поддерживает их. Официальный представитель МИД России Мария Захарова пояснила, что речь идет о встрече Лаврова с политологами на полях ООН.

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