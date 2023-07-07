Пушков сказал, что заставит Европу изменить политический курс

Пушков: Только в случае гигантских потерь от разрыва с Китаем Европа изменит политический курс

Вопреки собственным интересам и экономической логике, Европа, скорее всего, поддержит Соединенные Штаты в случае обострения их отношений с Китаем, считает сенатор Алексей Пушков.

Пушков в своем Telegram-канале отметил, что проамериканские силы и партии занимают позиции во власти почти всех стран ЕС. Часто и во многом они некомпетентны, считает сенатор, отмечая при этом высокую степень их идеологической мотивации. В пример Пушков привел «Зеленых» в Германии.

Сенатор отметил, что эти силы, пользующиеся в том числе активной поддержкой со стороны проамериканских, идеологизированных СМИ, без раздумий пожертвуют частью экономических интересов своих стран, чтобы пытаться поддержать Pax Americana – «мир, основанный на правилах».

Европейская политика может измениться лишь в случае гигантских потерь от разрыва с Китаем, в результате которых экономика ведущих стран ЕС будет поставлена на грань краха и при которой произойдет взрыв социальной стабильности, уверен Пушков.

По его словам, в Европе должен разразиться масштабный кризис – в разы сильнее, чем «неурядицы», которые вызваны «большим разрывом» с Россией. Лишь тогда в европейских странах включатся «механизмы самосохранения и предотвращения социально-экономического самоубийства», рассуждает сенатор. Только тогда, считает он, возникнет вероятность видоизменения политических сил, правящих Европой, а значит, и ее политического курса.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз столкнется с серьезными проблемами, если будет придерживаться стратегии сворачивания экономических связей с Китаем.