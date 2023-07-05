Врач назвал «шагом в будущее» возможность родителей находиться в больнице вместе с детьми

Академик Румянцев оценил идею разрешить родителям детей до 8 лет находиться с ними в больнице бесплатно

Родители детей любого возраста, вплоть до 18 лет, должны иметь возможность бесплатно находиться со своими детьми в стационаре, однако российские больницы не приспособлены к этому, заявил газете ВЗГЛЯД главный внештатный детский специалист-гематолог Минздрава, заслуженный врач России, академик РАН Александр Румянцев, комментируя соответствующую инициативу.

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили проект закона, согласно которому родители и опекуны смогут оставаться в стационаре с детьми до восьми лет. При этом они смогут рассчитывать на бесплатное спальное место и питание. Уточняется, что медсестры и врачи в больницах находятся под очень большой нагрузкой, у них нет времени на общение и занятия с детьми, поэтому присутствие родителей необходимо.



«Сейчас родителям разрешается оставаться с детьми до четырех лет в стационаре. Например, в нашей клинике, а я много лет был директором Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, дети, вне зависимости от возраста, находятся родителями на постоянной основе. Но у нас есть для этого основание, потому что дети болеют тяжелыми онкологическими заболеваниями», – говорит Румянцев.

По его словам, в идеале родителям следует разрешить оставаться с детьми любого возраста в больницах, обеспечив их питанием и спальным местом. Так рекомендует и Всемирная организация здравоохранения, к которой прислушиваются медучреждения многих стран мира. Там детьми считаются люди, не достигшие 21-летнего возраста. Однако, по словам собеседника, в России такие права следует дать хотя бы родителям несовершеннолетних, не достигших 18 лет.

При этом он подчеркивает, что на данный момент в больницах нет для этого условий. «Койки в стационарах ограничены. Поэтому если такой закон будет принят, то для родителей детей до восьми лет необходимо предоставить определенные условия: возможность для гигиены, спальное место. В некоторых клиниках, возможно, даже питание станет частью этих условий. Я рассматриваю эту позицию как шаг в будущее, когда все дети в стационарах будут находиться с родителями», – делится академик.

Румянцев уточняет, что, согласно Конституции Российской Федерации, родители и опекуны несут ответственность за своих детей. Именно поэтому было бы справедливо разрешить им осуществлять надзор также во время пребывания детей в больнице.

Идея об узаконивании права родителей бесплатно находиться в стационарах с детьми до восьми лет прозвучала от депутатов еще в конце прошлого года. Уже тогда вице-спикер, курирующий комитет по охране здоровья, Владислав Даванков заявлял, что «существующая система пребывания детей в больницах ориентирована на то, что именно родители заботятся о детях». Более того, на практике родители остаются в стационарах с детьми и старшего возраста и вынуждены при этом, согласно действующим нормам, оплачивать себе питание сами и спать в одной кровати с ребенком.