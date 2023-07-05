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Врач назвал «шагом в будущее» возможность родителей находиться в больнице вместе с детьми
Академик Румянцев оценил идею разрешить родителям детей до 8 лет находиться с ними в больнице бесплатно
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Родители детей любого возраста, вплоть до 18 лет, должны иметь возможность бесплатно находиться со своими детьми в стационаре, однако российские больницы не приспособлены к этому, заявил газете ВЗГЛЯД главный внештатный детский специалист-гематолог Минздрава, заслуженный врач России, академик РАН Александр Румянцев, комментируя соответствующую инициативу.
Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили проект закона, согласно которому родители и опекуны смогут оставаться в стационаре с детьми до восьми лет. При этом они смогут рассчитывать на бесплатное спальное место и питание. Уточняется, что медсестры и врачи в больницах находятся под очень большой нагрузкой, у них нет времени на общение и занятия с детьми, поэтому присутствие родителей необходимо.
«Сейчас родителям разрешается оставаться с детьми до четырех лет в стационаре. Например, в нашей клинике, а я много лет был директором Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, дети, вне зависимости от возраста, находятся родителями на постоянной основе. Но у нас есть для этого основание, потому что дети болеют тяжелыми онкологическими заболеваниями», – говорит Румянцев.
По его словам, в идеале родителям следует разрешить оставаться с детьми любого возраста в больницах, обеспечив их питанием и спальным местом. Так рекомендует и Всемирная организация здравоохранения, к которой прислушиваются медучреждения многих стран мира. Там детьми считаются люди, не достигшие 21-летнего возраста. Однако, по словам собеседника, в России такие права следует дать хотя бы родителям несовершеннолетних, не достигших 18 лет.
При этом он подчеркивает, что на данный момент в больницах нет для этого условий. «Койки в стационарах ограничены. Поэтому если такой закон будет принят, то для родителей детей до восьми лет необходимо предоставить определенные условия: возможность для гигиены, спальное место. В некоторых клиниках, возможно, даже питание станет частью этих условий. Я рассматриваю эту позицию как шаг в будущее, когда все дети в стационарах будут находиться с родителями», – делится академик.
Румянцев уточняет, что, согласно Конституции Российской Федерации, родители и опекуны несут ответственность за своих детей. Именно поэтому было бы справедливо разрешить им осуществлять надзор также во время пребывания детей в больнице.
Идея об узаконивании права родителей бесплатно находиться в стационарах с детьми до восьми лет прозвучала от депутатов еще в конце прошлого года. Уже тогда вице-спикер, курирующий комитет по охране здоровья, Владислав Даванков заявлял, что «существующая система пребывания детей в больницах ориентирована на то, что именно родители заботятся о детях». Более того, на практике родители остаются в стационарах с детьми и старшего возраста и вынуждены при этом, согласно действующим нормам, оплачивать себе питание сами и спать в одной кровати с ребенком.
Названа дата удара Украиной ракетой с ядерными отходами по ЗАЭС
Карчаа: Украина намерена ночью 5 июля ударить ракетой с ядерными отходами по ЗАЭС
Украина ночью 5 июля намеревается ударить по ЗАЭС ракетой «Точка-У» с боеголовкой, начиненной ядерными отходами, заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
В эфире телеканала «Россия 24» он сообщил, что Украина также планирует сбросить с воздушного судна боеприпас, снаряженный радиоактивными отходами, вывезенными 3 июля с Южно-Украинской АЭС и использовать беспилотные летательные аппараты – камикадзе, передает ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что в Киеве установили дополнительные устройства для измерения радиации, отметив, что Украина собирается совершить теракт на Запорожской АЭС.
Макеевка получила «колоссальные повреждения» в результате удара ВСУ
Мэр Ключаров сообщил о «колоссальных повреждениях» в результате удара вооруженных сил Украины по Макеевке
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В результате удара вооруженных сил Украины по Макеевке «повреждения колоссальные», повреждены учреждения здравоохранения, есть раненые, сообщил глава администрации города Владислав Ключаров.
Ключаров сообщил в Telegram, что ВСУ обстреляли Червоногвардейский район. По предварительной информации, повреждены «учреждения здравоохранения и многоквартирные жилые дома (оконные блоки и стеклопакеты)». Сообщается, что в восьми медицинских организациях «взрывной волной повреждены остекление, двери, фасады».
Ключаров заявил РИА «Новости», что сейчас из-за темноты сложно оценить ущерб, «во многих районах повреждено городское освещение». Он указал, что «пострадало хирургическое отделение, вторая городская больница Макеевки».
«Пациентов переводят в другие больницы», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк из реактивных систем залпового огня, выпустив четыре ракеты.
Российские войска нанесли удар по «Кракену» и «Грузинскому легиону»
Нанесены удары по «Кракену» и «Грузинскому легиону» на Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях
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Авиация и артиллерия нанесли удары по «Кракену» (признан террористической организацией и запрещен на территории России) и «Грузинскому легиону» на Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев.
Ракетно-бомбовые удары по местам дислокации подразделений «Кракен» и 24-й механизированной бригады вооруженных сил Украины нанесены в районе Торецка. Артиллерия нанесла удар по пункту дислокации наемников «Грузинского легиона» в Константиновке. Также поражены объекты и позиции ВСУ у населенных пунктов Дылеевка и Белая Гора, Веселое, Северск и Ласточкино. Уничтожены украинские самоходки «Акация» (в Николаевке) и 2С7 «Пион» (у Маркова), пушка «Мста-Б» (в поселке Острое) и 120-мм миномет (у Старомихайловки), передает ТАСС.
Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил об отражении атаки ВСУ севернее Урожайного и в районе Макаровки на Южно-Донецком направлении. Артиллерия уничтожила пикап с украинскими военными у Новомихайловки. Вертолеты нанесли удары по местам скопления украинских войск в районах Макаровки, Урожайного и Левадного, передает РИА «Новости».
На Запорожском направлении уничтожены две буксируемые гаубицы ВСУ у Преображенки и Лукьяновского, станция РЭБ у Новоданиловки. Авиация уничтожила украинские танки и БМП у Малой Токмачки. Нанесены удары по украинским войскам у Новоданиловки и Пятихаток. ТОС «Солнцепек» поразила живую силу украинцев у Дорожнянки. Кроме того, сбиты два украинских беспилотника «Валькирия». Севернее Нестерянки российский военный из ПЗРК «Верба» сбил самолет Су-25 ВСУ.
Чехов также рассказал, что военные Вооруженных сил России под непрерывным артогнем противника смогли доставить на передний край военную технику и эвакуировать подбитые машины, за счет чего российская оборона смогла действовать непрерывно.
Командир артиллерийского подразделения 200-й бригады сообщил, что российские военные отразили атаку украинских войск под Соледаром в ДНР, уничтожив две бронемашины с пехотой, а также основную часть группы противника, дошедшую до позиций.
Кроме того, Минобороны России опубликовало видео стрельбы расчетов 100-миллиметровых противотанковых орудий «Рапира» во время выполнения огневых задач в зоне специальной военной операции.
Напомним, накануне сообщалось, что Южная группировка войск на Донецком направлении отразила 10 атак у поселков Белогоровка, Орехово-Васильевка, Ягодное, Клещеевка, Первомайское, Опытное и Водяное в ДНР.
Российские бойцы взяли в плен чемпиона Украины по боксу из «Кракена»
Российские бойцы взяли в плен чемпиона Украины по боксу Приходько из «Кракена»
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Российские бойцы взяли в плен украинского боксера Андрея Приходько, сообщил общавшийся с пленным источник.
По словам Приходько, он чемпион Украины, обладатель Кубка Украины, мастер спорта по боксу и призер чемпионата мира по кикбоксингу, пошел служить после возникшего недопонимания с тренером, передает РИА «Новости». По его словам, чтобы сделать себе карьеру или устроиться на хорошую работу, на Украине необходимо обязательно предоставить военный билет.
По словам боксера, в плен он попал на Артемовском направлении, когда пошли в наступление из населенного пункта Часов Яр.
«Нам нужно было свернуть, а мы пошли прямо и уперлись в позиции ваших ребят. В итоге получился бой, я шел в конце, не получилось у меня стрелять, меня ранили, я начал катиться в яму. В итоге я знаю, что у нас трое двухсотых (убитые) на том месте, где меня взяли в плен, один – трехсотый (раненый), но он вышел. Где остальные пацаны, я не в курсе», – рассказал пленный.
Таможня ФРГ объяснила арест личных машин россиян
Таможня ФРГ назвала въезд в Германию на авто из России основанием для ареста машины
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Поездка в Германию на личном автомобиле из России является основанием для ареста машины, сообщила таможня Германии.
Как сообщает РБК со ссылкой на ответ ведомства на запрос о возможности въезда в ФРГ на машине с российскими номерами, ввоз пассажирских автомобилей из России в ЕС запрещен в соответствии со ст. 3i Регламента 833/2014, определяющего эмбарго в отношении России. В данном контексте выражение «ввоз» фактически охватывает любое перемещение товаров.
Поэтому, сообщает издание, въезд на территорию Германии на личном автомобиле из России расценивается немецкими таможенными органами как основание для ареста машины.
В англоязычном варианте статьи 3i говорится, что запрещены «приобретение, импорт или передача, прямо или косвенно, товаров, которые производят существенные доходы для России» по соответствующему перечню, если они экспортированы из России или российского происхождения. При этом на немецком языке в документе применяется термин Einfuhr, который может означать и простой ввоз, а не только таможенный импорт.
Согласно правилам ЕС, каждая страна союза вправе самостоятельно интерпретировать и имплементировать общеевропейские санкции.
Ранее участились случаи ареста личных машин россиян при въезде в Германию.
Военный аналитик: ВСУ безуспешно пытаются затормозить продвижение ВС РФ в ЛНР
Военный эксперт Онуфриенко: Переброска частей ВСУ в район Сватово и Кременной открывает для России путь на Кузьминовку в ДНР
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ВСУ пытаются замедлить продвижение российских войск в ЛНР. Для этого противник перебрасывает под Сватово и Кременную части с Купянска и Невского. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее Украина усилила группировку в районе городов Сватово и Кременная.
«ВСУ перебрасывают подразделения в район Сватово и Кременной в связи с продвижением российских войск на данном направлении. ВС РФ практически вплотную подошли к селам Торское и Невское. Фактически наши военные отрезают группировку противника, расположенную ближе к Купянску, от основных путей снабжения», – сказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.
«ВСУ постепенно выдавливаются к излучине Северского Донца, в район Серебрянки и Григоровки. Это означает, что Северск оказывается под угрозой окружения. Теоретически в скором времени там можно будет сформировать огневое кольцо», – подчеркивает собеседник.
«В связи с этим последние две недели противник направляет под Сватово и Кременную подкрепления. Их цель – замедлить движение ВС РФ. Тем не менее российские войска шаг за шагом продолжают освобождать этот участок фронта. Кроме того, ВСУ пытаются отвлечь наши силы, в частности авиацию, с Запорожского направления», – отмечает эксперт.
«Подобную тактику противник использует в районе Антоновского моста. Украинское руководство относится к личному составу как к «пушечному мясу». Их буквально отправляют на убой, понимая, что направление наступления заведомо бесперспективное. На это указывают слова главы СНБО Украины Алексея Данилова о том, что в настоящий момент главная задача ВСУ – ослабление ВС РФ, а не продвижение вперед», – акцентирует аналитик.
«В район Сватово и Кременной уходят подразделения, расположенные между Купянском и Невским. Используются резервные части и силы территориальной обороны. Текущая ситуация открывает ВС РФ возможность нанесения удара в районе Кузьминовки в ДНР», – заключил Онуфриенко.
Ранее ВСУ усилили группировку своих войск в районе городов Сватово и Кременная. Об этом ТАСС сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Морочко. По его словам, на данном участке фронта за прошедшие сутки выросло количество попыток прорыва российской линии обороны со стороны противника.
Отмечается, что в штурмах принимают участия не только традиционные подразделения, но и свежие силы. В июне Марочко отмечал резкое увеличение действий украинских диверсионно-разведывательных групп в районе Сватово и Кременной. Он подчеркивал, что ВСУ на этом направлении пытаются пойти в контрнаступление и прорвать оборону РФ.
За минувшую неделю ВСУ потеряли порядка трех тысяч военных на Луганском направлении. ВС РФ удалось отразить более 50 атак противника. Кроме того, ликвидированы порядка трех тысяч боевиков и наемников, пресечены действия 14 диверсионно-разведывательных групп.
Также уничтожено 10 танков, 75 единиц автомобильной техники, 45 различных бронированных машин, в том числе иностранного производства, 40 различных буксируемых и самоходных артиллерийских систем.
Сообщалось, что вооруженные силы Украины не могут эвакуировать раненых и испытывают трудности с подвозом боеприпасов из-за размытых грунтовых дорог на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях.
Подозреваемый в шпионаже иностранец арестован в Москве
Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в шпионаже иностранца Ерменко
Иностранный гражданин по фамилии Ерменко, которого подозревают в шпионаже, заключен под стражу, сообщили в Лефортовском суде Москвы.
Сообщается, что суд удовлетворил соответствующее ходатайство ФСБ, передает ТАСС.
Напомним, подробности дела не сообщаются из-за его секретности. По статье о шпионаже подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 20 лет.
Израильский военный погиб в ходе операции в Дженине
Сержант израильской армии убит в ходе военной операции в Дженине
Во время военной операции в Дженине «боевым огнем убит» сержант израильской армии, сообщили в вооруженных силах Израиля.
Также сообщается, что по Израилю из сектора Газа выпустили пять ракет. Все ракеты перехвачены системами ПВО, передает РИА «Новости».
Израиль наносит удары по сектору Газа в ответ на запуск ракет, сообщили в вооруженных силах страны.
В ночь на понедельник вооруженные силы Израиля начали масштабную операцию по противодействию терроризму в городе Дженин и прилегающем к нему лагере палестинских беженцев на Западном берегу реки Иордан.
Военкор: Ликвидирован замкомандира элитного отряда спецназа СБУ Лакуста
Военкор Поддубный: Ликвидирован замкомандира элитного отряда спецназа СБУ Лакуста
Уничтожен заместитель командира элитного спецназа СБУ «Альфа» Глеб Лакуста, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.
Лакуста занимал должность замкомандира «Альфы» управления СБУ по Черновицкой области, сообщил Поддубный в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что его ликвидировали в зоне спецоперации.
Лакуста, по данным военкора, – бывший сотрудник «Беркута», в 2014 году он перешел на сторону киевского режима, позже стал участником киевской «АТО».
Американский разведчик спрогнозировал исход конфликта на Украине
Экс-разведчик ВС США Риттер: Конфликт закончится на условиях России, Украину ждет демилитаризация и денацификация
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Американский разведчик в отставке Скотт Риттер выразил уверенность, что конфликт закончится на условиях России, Украину ждет демилитаризация и денацификация.
Риттер выразил уверенность в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty, что «война» закончится на условиях России, а после победы Москва проведет демилитаризацию и денацификацию Украины, передает РИА «Новости».
Бывший американский разведчик отметил, что «для украинцев все пойдет наперекосяк», «они зашли слишком далеко и совершили слишком много зверств».
Риттер также считает, что Россия больше не может доверять киевскому режиму в поддержке какого-либо мирного соглашения, поэтому правительство президента Украины Владимира Зеленского будет устранено. По его словам, для Зеленского «это не закончится хорошо».
Накануне президент Владимир Путин на встрече с выпускниками «школы губернаторов» ВШГУ РАНХиГС выразил уверенность в победе России.
СМИ: Актера Дмитрия Малькова задержали с наркотиками в Москве
РИА «Новости»: У актера Дмитрия Малькова обнаружены наркотики растительного происхождения
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Правоохранители в Москве задержали актера Дмитрия Малькова, известного по сериалам «Чикатило» и «ИП Пирогова», у него обнаружили наркотики, рассказал информированный источник.
Как сообщил источник РИА «Новости», Малькова задержали в Красносельском районе столицы, у него, предварительно, нашли свыше 100 граммов растительного наркотика, актер находится под подпиской о невыезде.
Между тем в пресс-службе столичной полиции, не называя имени фигуранта, сообщили о задержании в Красносельском районе мужчины 1999 года рождения с наркотическим средством, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК.
Мальков снимался в сериалах «Чикатило», «ИП Пирогова» и «Алиса не может ждать», ему 24 года. Незаконные приобретение, хранение или перевозка наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ) карается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет.
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали с наркотиками актера Радмила Хайрутдинова, снимавшегося в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайна следствия».
Взрывы прогремели в Харьковской области
Несколько взрывов прозвучало в Харькове и Харьковской области Украины
Взрывы прогремели в Харькове и Харьковской области Украины, сообщают украинские СМИ. Российские военкоры сообщают о «прилете» по объекту под Харьковом.
Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в удерживаемых украинскими войсками районах ДНР и Запорожской области. Позднее тревога была отменена, передает ТАСС.
Украинские СМИ сообщили о взрывах в пригороде Харькова, передает РИА «Новости».
Власти заявили о работе ПВО.
«Военкоры Русской весны» сообщают, что в результате удара «Герани» по объекту под Харьковом прозвучал «мощный взрыв». Местные ресурсы подтверждают «как минимум один прилет».
Напомним, украинские войска нанесли удар по Макеевке в ДНР. Погиб мирный житель, пострадали 36 человек, в том числе двое детей.
Канцлер Германии призвал готовиться оказывать помощь Украине годами
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Канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду на стремительность и успешность Вооруженных сил Украины (ВСУ) в наступательной операции на востоке и призвал Запад быть готовым поддерживать Киев годами, пока продолжается вооруженный конфликт.
Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку заявил, что страны Запада внесли свой вклад в помощь Украине насколько это было возможно, также он отметил, что еще предстоит оказание долгосрочной поддержки, передает ТАСС.
Канцлер призвал страны, которые хотят поддерживать Украину, такие как Германия и Румыния, принять для себя решение и быть в состоянии делать это еще год, два, три, а если нужно, то и дольше.
Касаясь повестки предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе, канцлер Германии напомнил, что есть решение, принятое в свое время в Бухаресте (принятое в апреле 2008 года политическое заявление стран альянса о том, что Украина со временем станет членом НАТО), и которое необходимо дальше развивать.
При этом Шольц подчеркнул, что во время войны никто не может стать членом альянса. По его словам, к критериям вступления в НАТО относится в том числе отсутствие у страны-кандидата открытых пограничных конфликтов. При этом он пообещал Украине большую практическую поддержку со стороны альянса, отметив ее важность.
Накануне Германия пообещала Украине десятки немецких танков Leopard. В тот же день экс-глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер допустил переход НАТО на Украине к «защитной эскалации» в качестве возможного «ответа» на удары ВС России по Украине.
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Стало известно об усилении ВСУ под Кременной и Сватово
Марочко: Киев усилил группировку войск под городами Сватово и Кременная в ЛНР
Командование ВС Украины усилило группировку своих войск в районе городов Кременная и Сватово в ЛНР, сообщил подполковник Ннародной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, на участке Сватово – Кременная за истекшие сутки выросло количество попыток прорыва нашей линии обороны со стороны противника, в штурмах участвуют подразделения не только традиционные, но и свежие силы, прибывшие на усиление, передает ТАСС.
Ранее Марочко заявил об активизации диверсантов на Сватовско-Кременском направлении.
Мощный взрыв прогремел в Макеевке
Мощный взрыв выбил стекла в сотнях домов в Макеевке
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В Макеевке в ДНР прогремел мощный взрыв, выбило стекла в сотнях частных и многоквартирных домов в нескольких районах, сообщили в экстренных службах города.
Звук мощного взрыва был слышен вечером во вторник в Донецке и Макеевке. В экстренных службах Макеевки сообщили, что жители нескольких районов города укрылись в подвалах, передает ТАСС.
Как передает «Донецкое агентство новостей», около 21.20 мск в Макеевке произошло несколько взрывов. Их ощутили жители всех районов, а также Донецка и ряда других близлежащих населенных пунктов. Мэр города Владислав Ключаров сообщил, что «обстрел продолжается». По его словам, «есть повреждения теплового контура районной администрации и нескольких домов».
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк из реактивных систем залпового огня, выпустив четыре ракеты.
По данным мэра Донецка Алексея Кулемзина, вооруженные силы Украины ведут огонь по Ворошиловскому и Калининскому районам города.
Напомним, на днях ВСУ обстреляли Горловку, они выпустили семь ракет из РСЗО. В США обсуждается вопрос передачи ВСУ ракет ATACMS, дальность которых достигает 300 км. До этого вооруженные силы Украины получили в свое распоряжение Storm Shadow и HIMARS.