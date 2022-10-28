«Новые люди» предложили разрешить родителям бесплатно находиться в стационарах с детьми до восьми лет

«Новые люди» предложили узаконить право родителей бесплатно находиться в стационарах с детьми до восьми лет

Партия «Новые люди» направила на заключение в правительство законопроект, согласно которому родители и опекуны смогут бесплатно находиться в стационаре с детьми до восьми лет. На сегодняшний день право на спальное место и питание предоставляется одному из родителей ребенка до четырех лет.

Документ предусматривает соответствующие изменения в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Авторами инициативы выступили руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев, вице-спикер, курирующий комитет по охране здоровья, Владислав Даванков, заместитель руководителя фракции Сардана Авксентьева и депутат Максим Гулин, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Существующая система пребывания детей в больницах ориентирована на то, что именно родители заботятся о детях. В силу возраста они просто не могут самостоятельно обратиться за помощью к медперсоналу и контролировать своевременное прохождение процедур, прием лекарств. Ребенок элементарно не может выполнять все это самостоятельно, и не только до четырех лет, а минимум до восьми. Кроме того, попав в больницу, ребенок испытывает огромный стресс, и крайне важно обеспечить возможность близкого быть рядом и в комфортных для него условиях», – сказал Даванков.

Поэтому на практике родители остаются в стационарах с детьми и старшего возраста, но и вынуждены при этом, согласно действующим нормам, оплачивать себе питание сами и спать в одной кровати с малышом.

По мнению «Новых людей», внесение изменения в правила пребывания в детских стационарах особенно актуально в условиях, когда во многих учреждениях системы здравоохранения не хватает младшего медицинского персонала. В детских больницах необходимый уход за детьми в таком случае оказывают родители, и это снимает дополнительную нагрузку с сотрудников больницы.

Присутствие родителей рядом помогает детям чувствовать себя в больнице и более психологически комфортно. Этот вопрос также решает новый законопроект.

«Дети, находящиеся в медицинских стационарах, испытывают серьезную психологическую травму из-за временной разлуки с семьей на время нахождения в больнице. А у медсестер и врачей в стационарах очень большая нагрузка и просто не хватает времени на общение и развивающие занятия с детьми», – говорит одна из авторов законопроекта Сардана Авксентьева.

В случае положительного заключения от правительства и принятия Госдумой закон вступит в силу с 1 января 2023 года. Он потребует дополнительных расходов из средств фонда обязательного медицинского страхования, точную сумму которых должно рассчитать правительство. Новые люди будут добиваться скорейшего рассмотрения законопроекта, так он должен стать существенной материальной и моральной мерой поддержки семей.