В Госдуме предложили закон о праве родителей бесплатно находиться в больнице с детьми до восьми лет

Парламентарии из фракции «Новые люди» предложили на рассмотрение Госдумы проект закона о праве родителей и опекунов на бесплатное спальное место и питание в стационаре с детьми до восьми лет.

Инициативу предложили лидер «Новых людей» Алексей Нечаев, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и замруководителя думской фракции Сардана Авксентьева, передает ТАСС.

Действующий закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» предполагает, что спальное место и питание может получить бесплатно один родитель ребенка с инвалидностью независимо от его возраста, родитель ребенка до четырех лет или старше четырех лет при наличии медицинских показаний.

Депутаты считают, что в последних двух случаях нужно расширить рамки до восьми лет ребенка.

Даванков отметил, что именно родители заботятся о своих детях в больницах, дети не могут сами попросить помощи у медсестры, пойти на процедуры, пить лекарства. Больница оказывает на детей стрессовое давление, и нужно дать родителям возможность быть рядом.

«На практике родители остаются в стационарах с детьми и старшего возраста, но вынуждены при этом оплачивать себе питание сами и спать на одной кровати с ребенком», – отметил он.

По мнению Авксентьевой, медсестры и врачи в больницах находятся под очень большой нагрузкой, у них нет времени на общение и занятия с детьми.