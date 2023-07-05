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В Североатлантическом альянсе подтвердили создание Совета Украина – НАТО
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Североатлантический альянс создает Совет Украина – НАТО (СУН), его первое заседание пройдет 12 июля в Вильнюсе, сообщили в пресс-службе военного блока.
Встреча Совета намечена на 12 июля с 13.00 до 15.00 мск в Вильнюсе, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.
Встреча пройдет на уровне глав государств и правительств с участием Швеции. С открытым вступительным словом выступит генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Ранее президент Сербии Александр Вучич высказал опасения, что киевский режим может попытаться развить контрнаступление, чтобы показать результат к саммиту НАТО в Вильнюсе.
Названа дата удара Украиной ракетой с ядерными отходами по ЗАЭС
Карчаа: Украина намерена ночью 5 июля ударить ракетой с ядерными отходами по ЗАЭС
Украина ночью 5 июля намеревается ударить по ЗАЭС ракетой «Точка-У» с боеголовкой, начиненной ядерными отходами, заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
В эфире телеканала «Россия 24» он сообщил, что Украина также планирует сбросить с воздушного судна боеприпас, снаряженный радиоактивными отходами, вывезенными 3 июля с Южно-Украинской АЭС и использовать беспилотные летательные аппараты – камикадзе, передает ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что в Киеве установили дополнительные устройства для измерения радиации, отметив, что Украина собирается совершить теракт на Запорожской АЭС.
Макеевка получила «колоссальные повреждения» в результате удара ВСУ
Мэр Ключаров сообщил о «колоссальных повреждениях» в результате удара вооруженных сил Украины по Макеевке
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В результате удара вооруженных сил Украины по Макеевке «повреждения колоссальные», повреждены учреждения здравоохранения, есть раненые, сообщил глава администрации города Владислав Ключаров.
Ключаров сообщил в Telegram, что ВСУ обстреляли Червоногвардейский район. По предварительной информации, повреждены «учреждения здравоохранения и многоквартирные жилые дома (оконные блоки и стеклопакеты)». Сообщается, что в восьми медицинских организациях «взрывной волной повреждены остекление, двери, фасады».
Ключаров заявил РИА «Новости», что сейчас из-за темноты сложно оценить ущерб, «во многих районах повреждено городское освещение». Он указал, что «пострадало хирургическое отделение, вторая городская больница Макеевки».
«Пациентов переводят в другие больницы», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк из реактивных систем залпового огня, выпустив четыре ракеты.
Российские войска нанесли удар по «Кракену» и «Грузинскому легиону»
Нанесены удары по «Кракену» и «Грузинскому легиону» на Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях
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Авиация и артиллерия нанесли удары по «Кракену» (признан террористической организацией и запрещен на территории России) и «Грузинскому легиону» на Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев.
Ракетно-бомбовые удары по местам дислокации подразделений «Кракен» и 24-й механизированной бригады вооруженных сил Украины нанесены в районе Торецка. Артиллерия нанесла удар по пункту дислокации наемников «Грузинского легиона» в Константиновке. Также поражены объекты и позиции ВСУ у населенных пунктов Дылеевка и Белая Гора, Веселое, Северск и Ласточкино. Уничтожены украинские самоходки «Акация» (в Николаевке) и 2С7 «Пион» (у Маркова), пушка «Мста-Б» (в поселке Острое) и 120-мм миномет (у Старомихайловки), передает ТАСС.
Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил об отражении атаки ВСУ севернее Урожайного и в районе Макаровки на Южно-Донецком направлении. Артиллерия уничтожила пикап с украинскими военными у Новомихайловки. Вертолеты нанесли удары по местам скопления украинских войск в районах Макаровки, Урожайного и Левадного, передает РИА «Новости».
На Запорожском направлении уничтожены две буксируемые гаубицы ВСУ у Преображенки и Лукьяновского, станция РЭБ у Новоданиловки. Авиация уничтожила украинские танки и БМП у Малой Токмачки. Нанесены удары по украинским войскам у Новоданиловки и Пятихаток. ТОС «Солнцепек» поразила живую силу украинцев у Дорожнянки. Кроме того, сбиты два украинских беспилотника «Валькирия». Севернее Нестерянки российский военный из ПЗРК «Верба» сбил самолет Су-25 ВСУ.
Чехов также рассказал, что военные Вооруженных сил России под непрерывным артогнем противника смогли доставить на передний край военную технику и эвакуировать подбитые машины, за счет чего российская оборона смогла действовать непрерывно.
Командир артиллерийского подразделения 200-й бригады сообщил, что российские военные отразили атаку украинских войск под Соледаром в ДНР, уничтожив две бронемашины с пехотой, а также основную часть группы противника, дошедшую до позиций.
Кроме того, Минобороны России опубликовало видео стрельбы расчетов 100-миллиметровых противотанковых орудий «Рапира» во время выполнения огневых задач в зоне специальной военной операции.
Напомним, накануне сообщалось, что Южная группировка войск на Донецком направлении отразила 10 атак у поселков Белогоровка, Орехово-Васильевка, Ягодное, Клещеевка, Первомайское, Опытное и Водяное в ДНР.
В МИД назвали соучастников Украины при атаке дронов на Москву
МИД заявил о причастности Вашингтона к атаке дронов на Москву
Атаки беспилотников на российскую столицу и область, проведенные киевским режимом, невозможно было осуществить без помощи Вашингтона и его помощников, заявил МИД России.
Украинскую территорию продолжают накачивать оружием, в том числе беспилотниками, проводится обучение пилотов дронов, заявили в министерстве, передает ТАСС.
Также для атаки используются полученные с помощью гражданских и военных спутников снимки земной поверхности. Такие нападения делают США и их сателлитов соучастниками подготовки и проведения терактов, проводимых Киевом.
Утром 4 июля в Москве сбили четыре беспилотника, еще один беспилотник самолетного типа упал в Подмосковье, в районе Кубинки. После этого Минобороны отчиталось о пресечении попытки Киева атаковать дронами Новую Москву.
Военный аналитик: ВСУ безуспешно пытаются затормозить продвижение ВС РФ в ЛНР
Военный эксперт Онуфриенко: Переброска частей ВСУ в район Сватово и Кременной открывает для России путь на Кузьминовку в ДНР
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ВСУ пытаются замедлить продвижение российских войск в ЛНР. Для этого противник перебрасывает под Сватово и Кременную части с Купянска и Невского. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее Украина усилила группировку в районе городов Сватово и Кременная.
«ВСУ перебрасывают подразделения в район Сватово и Кременной в связи с продвижением российских войск на данном направлении. ВС РФ практически вплотную подошли к селам Торское и Невское. Фактически наши военные отрезают группировку противника, расположенную ближе к Купянску, от основных путей снабжения», – сказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.
«ВСУ постепенно выдавливаются к излучине Северского Донца, в район Серебрянки и Григоровки. Это означает, что Северск оказывается под угрозой окружения. Теоретически в скором времени там можно будет сформировать огневое кольцо», – подчеркивает собеседник.
«В связи с этим последние две недели противник направляет под Сватово и Кременную подкрепления. Их цель – замедлить движение ВС РФ. Тем не менее российские войска шаг за шагом продолжают освобождать этот участок фронта. Кроме того, ВСУ пытаются отвлечь наши силы, в частности авиацию, с Запорожского направления», – отмечает эксперт.
«Подобную тактику противник использует в районе Антоновского моста. Украинское руководство относится к личному составу как к «пушечному мясу». Их буквально отправляют на убой, понимая, что направление наступления заведомо бесперспективное. На это указывают слова главы СНБО Украины Алексея Данилова о том, что в настоящий момент главная задача ВСУ – ослабление ВС РФ, а не продвижение вперед», – акцентирует аналитик.
«В район Сватово и Кременной уходят подразделения, расположенные между Купянском и Невским. Используются резервные части и силы территориальной обороны. Текущая ситуация открывает ВС РФ возможность нанесения удара в районе Кузьминовки в ДНР», – заключил Онуфриенко.
Ранее ВСУ усилили группировку своих войск в районе городов Сватово и Кременная. Об этом ТАСС сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Морочко. По его словам, на данном участке фронта за прошедшие сутки выросло количество попыток прорыва российской линии обороны со стороны противника.
Отмечается, что в штурмах принимают участия не только традиционные подразделения, но и свежие силы. В июне Марочко отмечал резкое увеличение действий украинских диверсионно-разведывательных групп в районе Сватово и Кременной. Он подчеркивал, что ВСУ на этом направлении пытаются пойти в контрнаступление и прорвать оборону РФ.
За минувшую неделю ВСУ потеряли порядка трех тысяч военных на Луганском направлении. ВС РФ удалось отразить более 50 атак противника. Кроме того, ликвидированы порядка трех тысяч боевиков и наемников, пресечены действия 14 диверсионно-разведывательных групп.
Также уничтожено 10 танков, 75 единиц автомобильной техники, 45 различных бронированных машин, в том числе иностранного производства, 40 различных буксируемых и самоходных артиллерийских систем.
Сообщалось, что вооруженные силы Украины не могут эвакуировать раненых и испытывают трудности с подвозом боеприпасов из-за размытых грунтовых дорог на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях.
Канцлер Германии призвал готовиться оказывать помощь Украине годами
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Канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду на стремительность и успешность Вооруженных сил Украины (ВСУ) в наступательной операции на востоке и призвал Запад быть готовым поддерживать Киев годами, пока продолжается вооруженный конфликт.
Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку заявил, что страны Запада внесли свой вклад в помощь Украине насколько это было возможно, также он отметил, что еще предстоит оказание долгосрочной поддержки, передает ТАСС.
Канцлер призвал страны, которые хотят поддерживать Украину, такие как Германия и Румыния, принять для себя решение и быть в состоянии делать это еще год, два, три, а если нужно, то и дольше.
Касаясь повестки предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе, канцлер Германии напомнил, что есть решение, принятое в свое время в Бухаресте (принятое в апреле 2008 года политическое заявление стран альянса о том, что Украина со временем станет членом НАТО), и которое необходимо дальше развивать.
При этом Шольц подчеркнул, что во время войны никто не может стать членом альянса. По его словам, к критериям вступления в НАТО относится в том числе отсутствие у страны-кандидата открытых пограничных конфликтов. При этом он пообещал Украине большую практическую поддержку со стороны альянса, отметив ее важность.
Накануне Германия пообещала Украине десятки немецких танков Leopard. В тот же день экс-глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер допустил переход НАТО на Украине к «защитной эскалации» в качестве возможного «ответа» на удары ВС России по Украине.
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Взрывы прогремели в Харьковской области
Несколько взрывов прозвучало в Харькове и Харьковской области Украины
Взрывы прогремели в Харькове и Харьковской области Украины, сообщают украинские СМИ. Российские военкоры сообщают о «прилете» по объекту под Харьковом.
Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в удерживаемых украинскими войсками районах ДНР и Запорожской области. Позднее тревога была отменена, передает ТАСС.
Украинские СМИ сообщили о взрывах в пригороде Харькова, передает РИА «Новости».
Власти заявили о работе ПВО.
«Военкоры Русской весны» сообщают, что в результате удара «Герани» по объекту под Харьковом прозвучал «мощный взрыв». Местные ресурсы подтверждают «как минимум один прилет».
Напомним, украинские войска нанесли удар по Макеевке в ДНР. Погиб мирный житель, пострадали 36 человек, в том числе двое детей.
Военкор: Ликвидирован замкомандира элитного отряда спецназа СБУ Лакуста
Военкор Поддубный: Ликвидирован замкомандира элитного отряда спецназа СБУ Лакуста
Уничтожен заместитель командира элитного спецназа СБУ «Альфа» Глеб Лакуста, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.
Лакуста занимал должность замкомандира «Альфы» управления СБУ по Черновицкой области, сообщил Поддубный в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что его ликвидировали в зоне спецоперации.
Лакуста, по данным военкора, – бывший сотрудник «Беркута», в 2014 году он перешел на сторону киевского режима, позже стал участником киевской «АТО».
Мощный взрыв прогремел в Макеевке
Мощный взрыв выбил стекла в сотнях домов в Макеевке
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В Макеевке в ДНР прогремел мощный взрыв, выбило стекла в сотнях частных и многоквартирных домов в нескольких районах, сообщили в экстренных службах города.
Звук мощного взрыва был слышен вечером во вторник в Донецке и Макеевке. В экстренных службах Макеевки сообщили, что жители нескольких районов города укрылись в подвалах, передает ТАСС.
Как передает «Донецкое агентство новостей», около 21.20 мск в Макеевке произошло несколько взрывов. Их ощутили жители всех районов, а также Донецка и ряда других близлежащих населенных пунктов. Мэр города Владислав Ключаров сообщил, что «обстрел продолжается». По его словам, «есть повреждения теплового контура районной администрации и нескольких домов».
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк из реактивных систем залпового огня, выпустив четыре ракеты.
По данным мэра Донецка Алексея Кулемзина, вооруженные силы Украины ведут огонь по Ворошиловскому и Калининскому районам города.
Напомним, на днях ВСУ обстреляли Горловку, они выпустили семь ракет из РСЗО. В США обсуждается вопрос передачи ВСУ ракет ATACMS, дальность которых достигает 300 км. До этого вооруженные силы Украины получили в свое распоряжение Storm Shadow и HIMARS.
МИД заявил о пособничестве ЮНЕСКО в сокрытии культурных ценностей Украины
Захарова: ЮНЕСКО помогает скрывать незаконно вывезенные с Украины ценности
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Сотрудники ЮНЕСКО напрямую участвуют в незаконном вывозе художественных ценностей с Украины и помогают «пристраивать» их на территории стран Евросоюза, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, надежные источники подтверждают, что ЮНЕСКО помогает скрывать художественные ценности, которые вывозятся с территории Украины на территорию стран Европейского союза. «У нас есть такая информация, и такая информация есть еще и у Le Monde, которая об этом написала», – сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Она подчеркнула, что вывоз культурных ценностей с Украины с участием ЮНЕСКО происходит уже давно.
«На протяжении многих лет Украина, подвергаясь вмешательству со стороны США в свои внутренние дела, а потом это превратилось в разрушение государственности, по сути, разбазаривает свое собственное культурное достояние», – сказала Захарова.
Она напомнила, что на Украине разрушаются храмы, вывозят вещи из музеев и хранилищ.
«А чего вы хотите? Плодородную почву вывозят с территории Украины. А культурные ценности – само собой для них разумеющееся. … Но ведь в этом участвует еще и ЮНЕСКО, которая помогает, назовем это так, пристраивать культурные ценности и предметы искусства, вывезенные с территории Украины вне закона, … в огромном количестве по странам Европейского союза. Впрямую в этом участвует», – отметила Захарова.
Ранее представитель ЮНЕСКО Томас Маллар заявил, что Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры не участвует в перемещении реликвий Киево-Печерской лавры на Запад.
Американский разведчик спрогнозировал исход конфликта на Украине
Экс-разведчик ВС США Риттер: Конфликт закончится на условиях России, Украину ждет демилитаризация и денацификация
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Американский разведчик в отставке Скотт Риттер выразил уверенность, что конфликт закончится на условиях России, Украину ждет демилитаризация и денацификация.
Риттер выразил уверенность в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty, что «война» закончится на условиях России, а после победы Москва проведет демилитаризацию и денацификацию Украины, передает РИА «Новости».
Бывший американский разведчик отметил, что «для украинцев все пойдет наперекосяк», «они зашли слишком далеко и совершили слишком много зверств».
Риттер также считает, что Россия больше не может доверять киевскому режиму в поддержке какого-либо мирного соглашения, поэтому правительство президента Украины Владимира Зеленского будет устранено. По его словам, для Зеленского «это не закончится хорошо».
Накануне президент Владимир Путин на встрече с выпускниками «школы губернаторов» ВШГУ РАНХиГС выразил уверенность в победе России.
Украинцам пообещали резкий рост цен на бензин
Министр экономики Украины Свириденко предупредила о значительном росте цен на бензин
Цены на автомобильное топливо на Украине в ближайший месяц могут вырасти на 20% после решения правительства вернуть НДС и акцизы на топливо на уровень января 2022 года, заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.
По ее словам, на восемь гривен (0,21 доллара) должно подорожать дизельное топливо, а на 11 гривен (0,3 доллара) – бензин, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Рада».
Сейчас стоимость дизельного топлива на заправках страны составляет 46,15 гривны (1,26 доллара) за литр. По решению властей Украины, с 1 июля вернется НДС на топливо в размере 20%.
СМИ: НАТО может дать Украине гарантии безопасности по примеру Израиля
Washington Post: Запад разрабатывает официальные обязательства по самообороне Украины, смоделированных США для Израиля
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Лидеры участниц Североатлантического альянса разрабатывают список официальных обязательств по отношению к Украине, чтобы обеспечить Киеву возможность перевооружаться во время ослабления боевых действий, сообщает газета Washington Post.
Так, представители западных стран разрабатывают ряд официальных обязательств по самообороне Украины, смоделированных США для Израиля с 1970-х годов, что обеспечит способность ВСУ сражаться дальше, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
Издание уточняет, что данная мера не указывает на то, что Киев получит долгожданное приглашение вступить в НАТО, так как альянс столкнулся с дилеммой в этом вопросе.
По словам авторов статьи, Украине придется смириться с бессрочным территориальным разделом, как это сделала Западная Германия при вступлении в НАТО в 1955 году. «Либо альянсу придется смягчить свои гарантии коллективной обороны в пятой статье, чтобы избежать войны с Россией», – подчеркивает издание.
Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил о неспособности НАТО выстоять против России.
Рар: фон дер Ляйен легко пересадят в кресло генсека НАТО
Германский политолог Рар: Последнее слово при выборе генсека НАТО будет за Байденом
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Согласование кандидатуры на должность генсека НАТО сопровождается подковерными играми. Однако последнее слово, вероятнее всего, останется за американским президентом Джо Байденом. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что Байден лоббирует кандидатуру главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на должность руководителя альянса.
«Выборы генерального секретаря НАТО сопровождаются подковерными играми. Следуя либеральному духу времени, многие европейцы пророчили на этот пост женщину. Кандидаток нашлось много, например, премьер-министры Дании, Словакии и Эстонии. Но в итоге ни одна из них для этой должности не подошла по ряду критериев», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Не получили поддержку большинства стран и премьеры-мужчины Испании и Нидерландов. Кроме того, не удастся заполучить эту должность и британскому министру обороны Бену Уоллесу. Страны Евросоюза не хотят видеть в руководстве альянса представителя Brexit. В конечном итоге решение осталось за президентом США Джо Байденом», – отметил он.
«Он попросил норвежца Йенса Столтенберга остаться на должности генсека до следующих выборов в Европарламент летом 2024 года, где будет переназначено руководство Европейского союза. К этому моменту у Урсулы фон дер Ляйен истекут полномочия главы ЕК, и немку, пользующуюся поддержкой ведущих стран Европы, изберут генсеком НАТО», – уверен Рар.
Ранее стало известно, что лучшей кандидатурой на пост генсека НАТО президент США Джо Байден считает главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Об этом газете Daily Telegraph сообщили источники в альянсе. По их мнению, американский президент опасается, что за год не смогут найти подходящую замену нынешнему генсеку Столтенбергу.
Источники заявили, что в 2024 году «ситуация не станет лучше». Также сообщается, что между Байденом и фон дер Ляйен за последние годы возникла «прочная связь», которая способствовала трансатлантическому сотрудничеству в вопросах Китая, Украины и климата.
Издание пишет, что фон дер Ляйен «полагается на Вашингтон в вопросах разведданных», это свидетельствует об изменении ситуации – прежде предпочитали полагаться на европейскую разведку. Daily Telegraph считает, что владение французским языком может помочь фон дер Ляйен заручиться поддержкой со стороны президента Франции Эммануэля Макрона. Против нее при этом играет не слишком успешное руководство министерством обороны Германии.
Также Daily Telegraph отмечает, что США выступили против кандидатуры министра обороны Великобритании Бена Уоллеса из-за его слишком активной помощи Киеву – Уоллес пошел намного дальше в оказании военной помощи Украине, чем Вашингтон.
Напомним, Уоллес заявил, что не станет генсеком НАТО. По его словам, США хотят, чтобы во главе альянса остался Столтенберг. Уоллес также выступил против продвижения НАТО к Тихоокеанскому региону. Он поддержал Францию, которая считает, что НАТО не должно открывать офис связи в Токио. Как считает Уоллес, новый генсек НАТО должен будет угождать и президенту Франции Эммануэлю Макрону, и президенту США Джо Байдену.
Действующий руководитель альянса Столтенберг уже сообщил, что останется на своем посту после окончания нынешнего срока полномочий. Напомним, он должен был покинуть пост генсека 1 октября, но еще весной лидеры стран НАТО решили продлить его мандат до 30 сентября 2023 года. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась чего ожидать России, если Урсула фон дер Ляйен возглавит НАТО, и какова вероятность того, что она сделает с альянсом то же, что и ранее с бундесвером – лишит его обороноспособности.
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Во Франции испугались появления у протестующих оружия НАТО с Украины
Agoravox: Протестующие во Франции во время беспорядков могут использовать переданное Украине странами НАТО оружие
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Протестующие во Франции во время беспорядков могут использовать переданное Украине странами НАТО оружие западного производства, которое уже давно появилось на черных рынках Европы, в том числе противотанковые комплексы Javelin и противовоздушные Stinger, утверждается в материале на портале AgoraVox.
Автор статьи предупредил, что переданное Киеву странами НАТО оружие западного производства в условиях бесконтрольного оборота оружия во время конфликта на Украине уже давно появилось на черных рынках Европы – и существует риск того, что оно будет использовано во Франции в ходе нынешних беспорядков, передает РИА «Новости».
Более того, по мнению автора публикации, в руках протестующих во Франции скоро могут оказаться не только украинские автоматы, но и противотанковые ракетные комплексы Javelin и противовоздушные Stinger.
В связи с существованием вышеописанных рисков автор материала задался вопросами: пойдут ли участники беспорядков во Франции дальше грабежей и поджогов автомобилей и не примет ли их обида за убитого сверстника форму реальной гражданской войны, которая имела бы подпитку в виде бесконтрольно отправляемого Украине оружия стран НАТО. «Не грозит ли Франции война с «иностранными сообществами» на ее же земле?» – подытожил журналист.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон на совещании с мэрами коммун в Елисейском дворце заявил, что пик беспорядков в стране якобы пройден.