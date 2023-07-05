В Совфеде одобрили открытие для иностранных игроков российских бирж

Совфед одобрил поправки, позволяющие иностранным финансовым компаниям вести торги на российских валютных рынках, авторы инициативы полагают, что это позволит увеличить запас национальных валют и отказаться от расчетов в долларах и евро.

С февраля 2022 года фиксируется многократный рост спроса на биржевые конверсионные операции в валютах Белоруссии, Китая, Турции и Казахстана, отметили авторы проекта в пояснительной записке, пишет «Парламентская газета».

На данный момент закон позволяет торговать только российским резидентам, у которых часто нет нужных объемов нацвалют, из-за этого число сделок меньше, чем могло бы быть, и «складывается не вполне адекватный курс рубля».

Поправка позволяет правительству составлять перечень стран, чьи банки и брокеры могут быть допущены к участию в торгах иностранной валютой, это позволит участникам торгов хеджировать валютные и процентные риски.

Открытие биржи позволит ослабить евро и доллар, уверены авторы инициативы. Эти две валюты больше не придется использовать при расчетах, чтобы конвертировать юани и тенге в рубли и обратно.