Интернет-мошенники стали атаковать россиян в подъездах жилых домов

Интернет-мошенники разместили ссылки на свои сайты в подъездах жилых домов

С начала лета в Сети появилось более десятка мошеннических сайтов, которые предлагают услуги по изготовлению ключей, ссылки на них размещены на объявлениях в подъездах российских многоквартирных домов, сообщил замдиректора центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA в компании «РТК-Солар» Сергей Трухачев.

По словам Трухачева, для того, чтобы человек захотел перейти на сайт, используются классические психологические уловки, например сообщения о том, что в скором времени в подъезде будет произведена замена домофона. При этом для удобства «клиентов» объявления сопровождаются QR-кодом, ведущим на вредоносный сайт, передает «Газета.Ru».

Также эксперт отметил, что с помощью таких объявлений злоумышленники с минимальными затратами попадают в целевую аудиторию, так как «задумчиво теребящие связки ключей в ожидании лифта люди меньше всего ожидают подвоха».

Уточняется, что выявленные специалистами «РТК-Солар» фейковые сайты представляют собой форму ввода, в которой требуется указать адрес и количество необходимых ключей по цене 300 рублей за штуку. При этом оплата услуг осуществляется переводом денег на банковскую карту. Кроме того, для придания достоверности на таких сайтах размещены реквизиты реальной компании, занимающейся обслуживанием домофонов.

Трухачев заверил, что такие ресурсы не имеют привязки к конкретному бренду, поэтому остаются невидимыми для большинства защитных систем и способны существовать довольно долго, принося прибыль своим создателям.

Эксперт призвал россиян повысить бдительность – увидев объявление о проведении любых работ или оказании услуг со ссылкой, ведущей на интернет-сайт, не стоит переходить по ней и тем более оставлять там данные и что-либо оплачивать.

«Нужно позвонить в управляющую компанию и проверить актуальность информации из листовок», – заключил он.