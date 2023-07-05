В России возник дефицит стоянок для яхт

В России отмечается дефицит современных марин для развития яхтенного туризма, проблема обострилась из-за возвращения российских яхт из-за рубежа.

В популярных в России яхт-клубах практически закончились места для судов. В частности, сети яхт-клубов Burevestnik Group две крупнейшие марины в Сочи и Подмосковье до конца лета почти полностью укомплектованы, передает РБК.

В Sochi Grand Marina на июль –август заполнены более 90% мест. Также почти полностью заполнены стоянки яхт-клуба «Царская пристань» в Севастополе.

В Ассоциации развития яхтенного туризма и марин также отмечают нехватку современных марин на Азово-Черноморском побережье.

Вице-президент ассоциации и председатель совета директоров группы «Альянс Марин Девелопмент» Ольга Шебзухова отметила, что на всем побережье найдется около 500–600 мест для парковки без полноценного обслуживания. При этом потребность оценивается в 10 тыс. мест.

ПСанкт-Петербург также столкнулся с дефицитом мест для стоянки водного транспорта. К примеру, у яхт-клуба «Светлана» в центре Петербурга на 50 мест полная загрузка, и есть еще люди в листе ожидания.

Ранее во Владивосток под российским флагом прибыла гигантская яхта Nord, которая приписывается председателю совета директоров «Северстали» российскому миллиардеру Алексею Мордашову.