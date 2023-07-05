Минтранс предложил пассажирам авиакомпаний «скинуться» на случай банкротства перевозчика

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5 июля, среда  |  Последнее обновление — 09:20  |  vz.ru
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Российская экономика показала безошибочный признак оздоровления

Российской экономике требуется все больше грузовиков Виталий Невар/РИА Новости
Продажа и регистрация тяжелых грузовиков переживает взлет такого масштаба, который Россия не видела долгие годы. Это явление оказалось неожиданным для многих западных аналитиков, которые предрекали России коллапс из-за санкций. Выдвигаются разные версии происходящего, но самой верной из них является самая простая: российская экономика стремительно меняется. Причем в лучшую сторону. Подробности...
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Иран открывает новые перспективы для ШОС

Артем Иванов/ТАСС
Двухлетний путь Ирана к вступлению в ШОС закончен. Членство в организации несет выгоды не только Тегерану, но также России и Китаю, остальным участникам ШОС. Что означает присоединение Исламской республики к объединению и как это отразится на будущем евразийского пространства? Подробности...
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Нападение на Милашину выгодно противникам Чечни

В результате нападения Елена Милашина получила закрытую черепно-мозговую травму, переломы пальцев рук кадр из видео
В России потребовали скорейшего расследования нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Во вторник утром они прибыли в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики. С призывом найти и наказать виновных в нападении на журналистку выступили даже ее оппоненты и критики.  Подробности...
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Иностранный бизнес не покинул Россию из-за Украины

80% западных компаний продолжают работать в России Maksim Konstantinov/Global Look Press
Оставшиеся в России иностранные компании за 2022 год заработали больше той суммы, которую западные страны направили на Украину в рамках оказания помощи. Несмотря на усилия Вашингтона, около 80% фирм, включая американские, до сих пор продолжают деятельность на рынке РФ. С чем связана подобная политика иностранных компаний?  Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Идею новых кочевников сменяет идея новой оседлости

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Одни остаются в стране потому, что не имеют возможности покинуть ее на продолжительный срок, но есть и такие, кто целенаправленно остается, хотя имущественный уровень позволяет ему примкнуть к числу уехавших и спокойно прожить за границей продолжительный срок. Отличает их именно экзистенциальная установка. Подробности...

Станет ли Кеннеди могильщиком Байдена

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Отдавать власть демократы, точнее, стоящие за ними глобалистские элиты, вовсе не собираются. Так что время, оставшееся до американских выборов, обещает быть жарким, а сами выборы стать судьбоносными. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

«Холодный ад» неоязычества

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди вообще могут верить в странные и неправдоподобные вещи. Но чем же плохо именно неоязычество? Тем, что оно создает идентичность и лояльность, чуждую исторической России. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
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Столтенберг остался для нового «контрнаступа»

Сколько Запад потратил на Украину

Обсуждение: 5 комментариев

Подростки и арабы сжигают Францию

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Франция близка к введению ЧП на фоне усиливающихся беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
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Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Беспорядки во Франции:
  • Выгодны России

  • Вредны России

  • Не играют никакой роли для России
Каким словом можно описать вашу эмоциональную реакцию, когда вы узнали о попытка военного мятежа?
  • Тревога

  • Спокойствие

  • Равнодушие

  • Интерес

  • Другое (укажите в комментариях)

  • Затрудняюсь ответить
Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
  • Мало

  • Много

  • Достаточно
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Стало известно об усилении ВСУ под Кременной и Сватово
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    В МИД назвали соучастников Украины при атаке дронов на Москву Саакашвили вернут в тюрьму по рекомендации врачей Украинцам пообещали резкий рост цен на бензин В Белоруссии выразили готовность приютить монахов Киево-Печерской лавры

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    под обстрелом


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    бесконечная поддержка


    Канцлер Германии призвал готовиться оказывать помощь Украине годами

    карикатура


    Украина и США готовятся вместе взорвать атомную электростанцию

    Видео

    расширение организации


    Иран открывает новые перспективы для ШОС

    обострение отношений


    Саакашвили вынудил Зеленского оскорбить Грузию

    неожиданный взлет


    Российская экономика показала безошибочный признак оздоровления

    мировой рынок


    Зачем Россия сокращает экспорт нефти и свои доходы

    массовые беспорядки


    Французская элита увидела «смерть нации»

    Наступление к саммиту НАТО


    В новое наступление Зеленский бросит последние резервы

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    Тимур Шерзад: Как и зачем СССР возвращал земли Российской империи

    Минтранс предложил пассажирам авиакомпаний «скинуться» на случай банкротства перевозчика

    5 июля 2023, 08:41

    Текст: Александра Юдина

    Минтранс вернулся к идее «Ростеха» ввести для авиакомпаний сбор на случай банкротства или экстренных отмен рейсов, сумма сбора может составить не менее 150-300 рублей с пассажира.

    Источники в авиакомпаниях выступают против инициативы, а юристы отмечают, что «резервный фонд поддержки пассажиров» ускорит возврат денег за билеты в случае дефолтов авиакомпаний. При этом эксперты понимают, что новый сбор приведет к удорожанию билетов, а польза от него неочевидна, передает «Коммерсант».

    В данный момент специалисты «Ростеха» отметили, что инициатива обсуждается, но «до принятия конкретных решений комментарии преждевременны».

    В одной из компаний топ-5 рассказали, что система взаиморасчетов уже существует – это СВВТ под управлением ТКП, размер сбора в которой составляет 185 рублей.

    В другой авиакомпании выразили опасения, что платежи начнут дублироваться и заявили, что не понимают, как будут распределяться функции между двумя структурами.

    В третьей компании полагают, что сбор составит не менее 150-200 рублей с пассажира. Другой источник в авиакомпании топ-5 уточнил, что сейчас обсуждается возможность перечисления в фонд по 300 рублей с пассажира. По его мнению, создание фонда «неминуемо приведет к росту стоимости авиабилетов» и сокращению пассажиропотока, что в итоге скажется не только на бизнесе авиакомпаний, но и на авиапромышленности, так как приведет к снижению заказов на новую отечественную авиатехнику.

    Продажа страховок «по умолчанию» при покупке авиабилетов привлекла внимание Банка России.

    Как отметил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин, похожий механизм есть у Российского союза автостраховщиков.

    «Средства фонда пополняются за счет специальной надбавки, включаемой в цену каждого полиса ОСАГО», – сказал он.

    Старший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Игорь Смирнов при этом заметил, что по опыту, при массовых отменах рейсов отрасль не справляется силами резервных фондов. Например, туроператоры, чей долг перед клиентами за отмененные во время локдауна путешествия составил на весну 2023 года, по разным оценкам, до 5 млрд рублей из-за нехватки резервов фонда «Турпомощи».

    Как отметила юрист Uppercase Legal Валерия Досковских, идею «сбора за банкротство» можно считать удобной, но только при условии четкого определения условий вынужденных возвратов.

    «Без этого его введение представляется спорным, говорит, поскольку процесс доказывания причин для возврата через суд – долгая и сложная процедура», – подчеркнула она.

    Названа дата удара Украиной ракетой с ядерными отходами по ЗАЭС
    Карчаа: Украина намерена ночью 5 июля ударить ракетой с ядерными отходами по ЗАЭС

    4 июля 2023, 20:46

    Текст: Ольга Иванова

    Украина ночью 5 июля намеревается ударить по ЗАЭС ракетой «Точка-У» с боеголовкой, начиненной ядерными отходами, заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

    В эфире телеканала «Россия 24» он сообщил, что Украина также планирует сбросить с воздушного судна боеприпас, снаряженный радиоактивными отходами, вывезенными 3 июля с Южно-Украинской АЭС и использовать беспилотные летательные аппараты – камикадзе, передает ТАСС.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что в Киеве установили дополнительные устройства для измерения радиации, отметив, что Украина собирается совершить теракт на Запорожской АЭС.

    Коментарии (65)
    Макеевка получила «колоссальные повреждения» в результате удара ВСУ
    Мэр Ключаров сообщил о «колоссальных повреждениях» в результате удара вооруженных сил Украины по Макеевке
    		   
    4 июля 2023, 23:58
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Антонов

    В результате удара вооруженных сил Украины по Макеевке «повреждения колоссальные», повреждены учреждения здравоохранения, есть раненые, сообщил глава администрации города Владислав Ключаров.

    Ключаров сообщил в Telegram, что ВСУ обстреляли Червоногвардейский район. По предварительной информации, повреждены «учреждения здравоохранения и многоквартирные жилые дома (оконные блоки и стеклопакеты)». Сообщается, что в восьми медицинских организациях «взрывной волной повреждены остекление, двери, фасады».

    Ключаров заявил РИА «Новости», что сейчас из-за темноты сложно оценить ущерб, «во многих районах повреждено городское освещение». Он указал, что «пострадало хирургическое отделение, вторая городская больница Макеевки».

    «Пациентов переводят в другие больницы», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк из реактивных систем залпового огня, выпустив четыре ракеты.

    Коментарии (58)
    Dik Gаzette: В Турции набирает обороты скандал из-за публикации секретных документов СБУ
    Dik Gаzette: В Турции набирает обороты скандал, вызванный публикацией секретных документов СБУ

    4 июля 2023, 11:25

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Крымско-татарскую общественность в Турции всколыхнула публикация в турецкой прессе в июне секретных документов СБУ, из которых следует, что президент Украины Владимир Зеленский воспринимает крымских татар не как полноправных граждан Украины, а как опасное национальное меньшинство, которое необходимо контролировать и использовать в своих интересах.

    Как пишет турецкая газета Dik Gаzette в статье, «Зеленского не волнует судьба крымских татар – опубликованные документы пролили свет на договоренности Чубарова и украинских властей», в секретном отчете СБУ говорится, что крымские татары «представляют угрозу государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, а также направлены на разжигание экстремизма и межэтнических конфликтов», передает РИА «Новости».

    Также из документов видно, что СБУ имела своих информаторов, близких к руководителям меджлиса крымско-татарского народа (признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация), главную роль в которой сегодня играют живущие в Киеве Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев.

    Как написал автор статьи в Dik Gazette, при этом СБУ проводят «психологические операции» для того, чтобы контролировать настроения среди крымских татар». Он отмечает, что все попытки турецких журналистов получить комментарии от главы меджлиса – Чубарова и бывшего главы меджлиса Джемилева и их представителей относительно приведенных в публикации документов, ни к чему не привели».Он также делает вывод, что «Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев по просьбе руководства офиса президента Украины приложили немалые усилия для того, чтобы окончательно закрыть тему национальной автономии, которую власти Украины пообещали крымским татарам в 2014 году».

    По словам автора статьи, все эти годы Чубаров и Джемилев занимались только тем, что монетизировали эти обещания, получали от украинских властей немалые деньги и высокие должности в обмен на обман и контроль своих соотечественников, а из-за лживой позиции Чубарова крымские татары, живущие на Украине, оказались в изоляции.

    «Их будущее, к сожалению, незавидно, они оказались оторваны от своих соотечественников, живущих как в Крыму, так и в Турции, и, по всей видимости, украинские власти будут добиваться их ускоренной ассимиляции», – говорится в заключении статьи.

    Ранее РИА Новости опубликовало документы СБУ о предотвращении создания автономии крымских татар.

    Коментарии (23)
    Российские войска нанесли удар по «Кракену» и «Грузинскому легиону»
    Нанесены удары по «Кракену» и «Грузинскому легиону» на Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях
    		   
    5 июля 2023, 06:59
    Фото: Минобороны России/«ВКонтакте»
    Текст: Антон Антонов

    Авиация и артиллерия нанесли удары по «Кракену» (признан террористической организацией и запрещен на территории России) и «Грузинскому легиону» на Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев.

    Ракетно-бомбовые удары по местам дислокации подразделений «Кракен» и 24-й механизированной бригады вооруженных сил Украины нанесены в районе Торецка. Артиллерия нанесла удар по пункту дислокации наемников «Грузинского легиона» в Константиновке. Также поражены объекты и позиции ВСУ у населенных пунктов Дылеевка и Белая Гора, Веселое, Северск и Ласточкино. Уничтожены украинские самоходки «Акация» (в Николаевке) и 2С7 «Пион» (у Маркова), пушка «Мста-Б» (в поселке Острое) и 120-мм миномет (у Старомихайловки), передает ТАСС.

    Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил об отражении атаки ВСУ севернее Урожайного и в районе Макаровки на Южно-Донецком направлении. Артиллерия уничтожила пикап с украинскими военными у Новомихайловки. Вертолеты нанесли удары по местам скопления украинских войск в районах Макаровки, Урожайного и Левадного, передает РИА «Новости».

    На Запорожском направлении уничтожены две буксируемые гаубицы ВСУ у Преображенки и Лукьяновского, станция РЭБ у Новоданиловки. Авиация уничтожила украинские танки и БМП у Малой Токмачки. Нанесены удары по украинским войскам у Новоданиловки и Пятихаток. ТОС «Солнцепек» поразила живую силу украинцев у Дорожнянки. Кроме того, сбиты два украинских беспилотника «Валькирия». Севернее Нестерянки российский военный из ПЗРК «Верба» сбил самолет Су-25 ВСУ.

    Чехов также рассказал, что военные Вооруженных сил России под непрерывным артогнем противника смогли доставить на передний край военную технику и эвакуировать подбитые машины, за счет чего российская оборона смогла действовать непрерывно.

    Командир артиллерийского подразделения 200-й бригады сообщил, что российские военные отразили атаку украинских войск под Соледаром в ДНР, уничтожив две бронемашины с пехотой, а также основную часть группы противника, дошедшую до позиций.

    Кроме того, Минобороны России опубликовало видео стрельбы расчетов 100-миллиметровых противотанковых орудий «Рапира» во время выполнения огневых задач в зоне специальной военной операции.

    Напомним, накануне сообщалось, что Южная группировка войск на Донецком направлении отразила 10 атак у поселков Белогоровка, Орехово-Васильевка, Ягодное, Клещеевка, Первомайское, Опытное и Водяное в ДНР.

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    Избитых журналистку Милашину и адвоката Немова вывезли из Грозного в Беслан
    Журналистку Милашину и адвоката Немова вывезли в Беслан после нападения в Грозном
    		   
    4 июля 2023, 11:42
    Фото: t.me/bbbreaking
    Текст: Алина Власенко

    Журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, на которых было совершено нападение в Чечне, вывезли из Грозного в бесланскую больницу в Северной Осетии, сообщил уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев.

    Солтаев добавил, что будет сопровождать пострадавших. «Еду впереди машины скорой помощи», – сказал он, передает ТАСС.

    Ранее появилась информация о том, что в Чечне было совершено нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Они прибыли в Чечню на суд по делу Заремы Мусаевой.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в Следственный комитет Чечни и прокуратуру республики по ситуации с избиением журналистки и адвоката.

    Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн также заявил РИА «Новости», что в связи с избиением в Чечне журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова будет направлено обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ о том, чтобы взять расследование на особый контроль.

    Коментарии (48)
    В МИД назвали соучастников Украины при атаке дронов на Москву
    МИД заявил о причастности Вашингтона к атаке дронов на Москву
    		   
    4 июля 2023, 19:44
    Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Атаки беспилотников на российскую столицу и область, проведенные киевским режимом, невозможно было осуществить без помощи Вашингтона и его помощников, заявил МИД России.

    Украинскую территорию продолжают накачивать оружием, в том числе беспилотниками, проводится обучение пилотов дронов, заявили в министерстве, передает ТАСС.

    Также для атаки используются полученные с помощью гражданских и военных спутников снимки земной поверхности. Такие нападения делают США и их сателлитов соучастниками подготовки и проведения терактов, проводимых Киевом.

    Утром 4 июля в Москве сбили четыре беспилотника, еще один беспилотник самолетного типа упал в Подмосковье, в районе Кубинки. После этого Минобороны отчиталось о пресечении попытки Киева атаковать дронами Новую Москву.

    Коментарии (13)
    Американский разведчик раскрыл эффективный способ ВС России по борьбе с наступлением ВСУ
    Риттер заявил об эффективном использовании ВС России дистанционного минирования

    4 июля 2023, 12:30

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в СВО применяют специальные артиллерийские снаряды, позволяющие проводить дистанционное минирование, что серьезно бьет по их оппоненту, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер.

    Эта российская тактика «очень умная», заявил Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty, передает РИА «Новости».

    Такие снаряды могут на удалении создавать новые минные поля после того, как украинские военные их уже разминировали, это наносит «сокрушительный удар» по ВСУ.

    Ранее Риттер заявлял, что украинские военные в ходе контрнаступления «спешат и проигрывают».

    Коментарии (7)
    ВСУ изменили стратегию контрнаступления
    Секретарь СНБО Данилов заявил, что ВСУ изменили стратегию контрнаступления
    		   
    4 июля 2023, 17:42
    Фото: Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные изменят стратегию контрнаступления, продвижение вперед более не является их главной задачей, заявил секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

    На данный момент продвижение не является основной задачей ВСУ, украинская армия считает своей главной задачей «максимальное уничтожение» живой силы и техники ВС России, заявил Данилов в Twitter (заблокирован в РФ), передает ТАСС.

    По его словам, «война на уничтожение равна войне за километры».

    Напомним, ВСУ с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 13 тысяч. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении.

    Коментарии (17)
    В Тбилиси сочли оскорбительным решение Зеленского выслать посла Грузии
    Тбилиси «оскорблен» решением президента Украины выслать посла Грузии
    		   
    4 июля 2023, 10:14
    Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
    Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    В Тбилиси назвали «оскорбительным» решение президента Украины Владимира Зеленского выслать посла Грузии из-за гражданина Украины, бывшего лидера Грузии Михаила Саакашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Это решение оскорбительно, но не будем вдаваться в детали, так как Зеленский – президент страны, которая находится в состоянии войны», – сказал председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции.

    При этом он выразил готовность Грузии оставаться с Украиной в «режиме односторонней дружбы».

    Накануне президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД вызвать посла Грузии и передать ему предписание покинуть страну для консультаций с грузинскими властями по вопросу о бывшем грузинском президенте Михаиле Саакашвили. Отмечается, что покинуть страну послу необходимо в течение 48 часов. Зеленский призвал грузинские власти передать Украине Саакашвили, который является украинским гражданином, для лечения. Заявление Зеленского прозвучало после того, как во время дистанционного включения на судебный процесс по одному из обвинений против него Саакашвили показал истощенное тело.

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    В США допустили исчезновение НАТО из-за конфликта на Украине
    Экс-советник Пентагона Макгрегор: НАТО может не пережить опосредованного конфликта с Россией на Украине
    		   
    4 июля 2023, 12:55
    Фото: Benoit Doppagne/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Североатлантический альянс может не пережить опосредованного конфликта с Россией на Украине, как и правительства некоторых стран в Европе, выразил мнение экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в беседе с журналистом Джеймсом Патриком.

    По словам американского офицера, в нынешних условиях развития украинского кризиса ему сложно разглядеть какие-либо позитивные последствия для самого Запада. Он выразил сомнения, что НАТО переживет это, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Макгрегор предположил, что европейцы выйдут из этого кризиса с новыми правительствами. По словам бывшего советника Пентагона, он не знает, произойдет ли это на следующей неделе или через полгода, но он выразил уверенность, что правительства в Европе сменятся, появятся новые лидеры, которые уже не будут слушать американцев.

    Накануне экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен допустил возможность ускоренного вступления Украины в альянс по примеру Швеции и Финляндии. В прошлую субботу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о необходимости взять Украину в НАТО ради безопасности Европы.

    Коментарии (10)
    Медведев назвал число принятых на контрактную службу в армию с начала 2023 года
    Медведев: Попытка мятежа не изменила отношение к контрактной службе
    		   
    4 июля 2023, 18:46
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    С начала 2023 года в российские Вооруженные силы на службу по контракту поступило свыше 185 тыс. человек, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Из этих 185 тысяч около 109 тысяч – пребывающие в запасе и другие категории граждан, призванные по контракту, заявил Медведев, передает ТАСС.

    Проводимая работа позволила нарастить темпы отбора по контракту до 1,4 тыс. человек в день.

    Зампред Совбеза отметил, что попытка вооруженного мятежа никак не изменила отношение граждан к контрактной службе в специальной военной операции.

    Он указал, что контрактники и добровольцы показывают высокий уровень поддержки президента и государства. «Только за последнюю неделю контракт с вооруженными силами подписали почти 10 тыс. человек», – заключил Медведев.

    Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что россияне выступили единым фронтом против попытки вооруженного мятежа.

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    Для объезда Крымского моста запланировали использовать Херсонский
    Глава Минтранса рассказал о планах открыть движение по Херсонскому мосту для объезда Крымского
    		   
    4 июля 2023, 16:12
    Фото: Роман Соколов/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Планируется открыть движение по Херсонскому мосту для объезда Крымского моста, сообщил глава Минтранса России Виталий Савельев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства России.

    По словам Савельева, транспортная нагрузка на Крымском мосту к выходным дням может повыситься. Кроме того, Минтранс ожидает пиковой ситуации с заторами на Крымском мосту 16-17 июля, передает ТАСС.

    Савельев подчеркнул, что после открытия движения 2 июля через Чонгарский (Херсонский) мост между республикой Крым и Херсонской областью водители могут использовать альтернативный маршрут. По его словам, статистика показывает, что в понедельник более 1,2 тыс. автомобилей проехали по новым территориям минуя Крымский мост.

    Он также рассказал, что по паромной переправе, минуя Крымский мост, будет перевозиться до тысячи автомобилей в день, задействовано шесть паромов. Также, по словам Савельева, военные готовы предоставить два десантных корабля для перевозки автомобилей через Керченскую переправу.

    Автомобильный трафик в направлении Крымского полуострова с 1 июля текущего года увеличился на 40%. Савельев добавил, что на 14.00 мск на Крымском мосту проезжают 100 транспортных средств, время ожидания составляет 30 минут, а заторы отсутствуют.

    Напомним, Путин на совещании с членами правительства поручил максимально задействовать паромные переправы, чтобы решить ситуацию с пробками на Крымском мосту.

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    Путин: Россияне единым фронтом выступили против попытки военного мятежа
    		   
    4 июля 2023, 11:35
    Фото: Александр Казаков/POOL/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Россияне выступили единым фронтом против попытки вооруженного мятежа, заявил российский лидер Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

    По его словам, в сложившейся обстановке российский народ показал, что сплочен как никогда, передает ТАСС.

    «Страна продолжает устойчиво развиваться. Российский народ как никогда консолидирован – все общество наглядно продемонстрировало, выступив единым фронтом против попытки вооруженного мятежа», – подчеркнул президент.

    Глава государства отметил, что долгое время у российских границ из Украины создавалась «Антироссия» для сдерживания развития России.

    «Украину накачивали оружием восемь лет, попустительствовали агрессии против мирного населения Донбасса и всячески потакали в насаждении неонацистской идеологии», – сказал он.

    Также Путин добавил, что Россия уверенно противостоит и будет дальше противостоять санкциям и ограничениям, заметив, что против страны ведется гибридная война с использованием беспрецедентных по масштабу нелегитимных санкций.

    Глава российского государства поблагодарил страны ШОС за поддержку действий властей России в момент попытки мятежа.

    «Мы это высоко ценим. Намерены и далее углублять связи с участниками Шанхайской организации сотрудничества. И эти связи становятся все более крепкими и многоплановыми», – заметил Путин.

    Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Путин, в отличие от западных лидеров, не совершает серьезных ошибок, добавив, что большая часть планеты сейчас встала на сторону России, выступив против США и Европы.

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    Канцлер Германии призвал готовиться оказывать помощь Украине годами
    		   
    4 июля 2023, 20:55
    Фото: IMAGO/Janine Schmitz/photothek.d/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду на стремительность и успешность Вооруженных сил Украины (ВСУ) в наступательной операции на востоке и призвал Запад быть готовым поддерживать Киев годами, пока продолжается вооруженный конфликт.

    Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку заявил, что страны Запада внесли свой вклад в помощь Украине насколько это было возможно, также он отметил, что еще предстоит оказание долгосрочной поддержки, передает ТАСС.

    Канцлер призвал страны, которые хотят поддерживать Украину, такие как Германия и Румыния, принять для себя решение и быть в состоянии делать это еще год, два, три, а если нужно, то и дольше.

    Касаясь повестки предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе, канцлер Германии напомнил, что есть решение, принятое в свое время в Бухаресте (принятое в апреле 2008 года политическое заявление стран альянса о том, что Украина со временем станет членом НАТО), и которое необходимо дальше развивать.

    При этом Шольц подчеркнул, что во время войны никто не может стать членом альянса. По его словам, к критериям вступления в НАТО относится в том числе отсутствие у страны-кандидата открытых пограничных конфликтов. При этом он пообещал Украине большую практическую поддержку со стороны альянса, отметив ее важность.

    Накануне Германия пообещала Украине десятки немецких танков Leopard. В тот же день экс-глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер допустил переход НАТО на Украине к «защитной эскалации» в качестве возможного «ответа» на удары ВС России по Украине.

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    Мощный взрыв прогремел в Макеевке
    Мощный взрыв выбил стекла в сотнях домов в Макеевке
    		   
    4 июля 2023, 22:29
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Антонов

    В Макеевке в ДНР прогремел мощный взрыв, выбило стекла в сотнях частных и многоквартирных домов в нескольких районах, сообщили в экстренных службах города.

    Звук мощного взрыва был слышен вечером во вторник в Донецке и Макеевке. В экстренных службах Макеевки сообщили, что жители нескольких районов города укрылись в подвалах, передает ТАСС.

    Как передает «Донецкое агентство новостей», около 21.20 мск в Макеевке произошло несколько взрывов. Их ощутили жители всех районов, а также Донецка и ряда других близлежащих населенных пунктов. Мэр города Владислав Ключаров сообщил, что «обстрел продолжается». По его словам, «есть повреждения теплового контура районной администрации и нескольких домов».

    Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк из реактивных систем залпового огня, выпустив четыре ракеты.

    По данным мэра Донецка Алексея Кулемзина, вооруженные силы Украины ведут огонь по Ворошиловскому и Калининскому районам города.

    Напомним, на днях ВСУ обстреляли Горловку, они выпустили семь ракет из РСЗО. В США обсуждается вопрос передачи ВСУ ракет ATACMS, дальность которых достигает 300 км. До этого вооруженные силы Украины получили в свое распоряжение Storm Shadow и HIMARS.

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