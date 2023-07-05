Минтранс предложил пассажирам авиакомпаний «скинуться» на случай банкротства перевозчика

Минтранс вернулся к идее «Ростеха» ввести для авиакомпаний сбор на случай банкротства или экстренных отмен рейсов, сумма сбора может составить не менее 150-300 рублей с пассажира.

Источники в авиакомпаниях выступают против инициативы, а юристы отмечают, что «резервный фонд поддержки пассажиров» ускорит возврат денег за билеты в случае дефолтов авиакомпаний. При этом эксперты понимают, что новый сбор приведет к удорожанию билетов, а польза от него неочевидна, передает «Коммерсант».

В данный момент специалисты «Ростеха» отметили, что инициатива обсуждается, но «до принятия конкретных решений комментарии преждевременны».

В одной из компаний топ-5 рассказали, что система взаиморасчетов уже существует – это СВВТ под управлением ТКП, размер сбора в которой составляет 185 рублей.

В другой авиакомпании выразили опасения, что платежи начнут дублироваться и заявили, что не понимают, как будут распределяться функции между двумя структурами.

В третьей компании полагают, что сбор составит не менее 150-200 рублей с пассажира. Другой источник в авиакомпании топ-5 уточнил, что сейчас обсуждается возможность перечисления в фонд по 300 рублей с пассажира. По его мнению, создание фонда «неминуемо приведет к росту стоимости авиабилетов» и сокращению пассажиропотока, что в итоге скажется не только на бизнесе авиакомпаний, но и на авиапромышленности, так как приведет к снижению заказов на новую отечественную авиатехнику.

Продажа страховок «по умолчанию» при покупке авиабилетов привлекла внимание Банка России.

Как отметил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин, похожий механизм есть у Российского союза автостраховщиков.

«Средства фонда пополняются за счет специальной надбавки, включаемой в цену каждого полиса ОСАГО», – сказал он.

Старший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Игорь Смирнов при этом заметил, что по опыту, при массовых отменах рейсов отрасль не справляется силами резервных фондов. Например, туроператоры, чей долг перед клиентами за отмененные во время локдауна путешествия составил на весну 2023 года, по разным оценкам, до 5 млрд рублей из-за нехватки резервов фонда «Турпомощи».

Как отметила юрист Uppercase Legal Валерия Досковских, идею «сбора за банкротство» можно считать удобной, но только при условии четкого определения условий вынужденных возвратов.

«Без этого его введение представляется спорным, говорит, поскольку процесс доказывания причин для возврата через суд – долгая и сложная процедура», – подчеркнула она.