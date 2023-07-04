Председатель Китая Си Цзиньпин призвал ШОС противостоять цветным революциям и вмешательству внешних сил

Шанхайская организация сотрудничества обязана противостоять цветным революциям и вмешательству внешних сил в дела стран региона, заявил председатель Китая Си Цзиньпин во время заседания Совета глав государств ШОС.

По его словам, необходимо самостоятельно выработать внешнюю политику на основе общих и долгосрочных интересов региона, а также сохранять бдительность к попыткам извне разжигать новую холодную войну и провоцировать блоковую конфронтацию, передает ТАСС.

Си Цзиньпин подчеркнул необходимость категорически выступать против попыток вмешательства извне и «инспирирования цветных революций под каким бы то ни было предлогом».

Китайский лидер также указал на то, что представители стран ШОС должны уважать коренные интересы и озабоченности друг друга, решая все разногласия только посредством диалога.

Кроме того, Си Цзиньпин призвал активно противостоять гегемонизму и силовой политике на международной арене.

«Необходимо совершенствовать глобальное управление, мы должны отстаивать общие ценности всего человечества, защищать ооноцентричную международную систему и миропорядок», – заключил председатель.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как китайская внешняя политика стала меняться на глазах и показывать зубы Западу.