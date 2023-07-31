Мексика отказалась участвовать в переговорах по Украине без России

  • Песков: Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН
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    Выборы на Украине пугают Зеленского
    В США предсказали смену власти на Украине после спецоперации
    Украина предложила Западу стать полигоном для испытаний оружия
    Мать маньяка из Челябинской области считала его жертву сожительницей
    Украина решила использовать порты Хорватии для экспорта зерна
    Китай ограничил экспорт беспилотников
    Молдавия расторгла соглашение о партнерстве с ФСБ
    Турецкий пляж закрыли из-за морских мин
    В Германии потребовали увеличить цену на бензин до 100 евро за литр
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Африка дает России повод задуматься

    Россия может использовать открывшиеся возможности на Африканском континенте, но думать о возвращении к советским формам присутствия в Африке было бы совершенно не реалистично. Особенно если учитывать, что никто Россию там в таком качестве и не ждет.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Война Маска с Цукербергом как отражение гражданской войны в США

    Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.

    14 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Помощь нашим ребятам – такая же естественная потребность, как дышать

    Судьбы плетем вместе с сетью. Прочно связываем и молимся за своих. В каждую маскировочную сеть, в каждый нашлемник, в каждый костюм лешего вплетена молитва. Руки – плетут, душа – молится.

    7 комментариев
    Новости
    22:02США решили передать Украине другие танки вместо обещанных

    Боевые танки Abrams будут переданы на Украину в ближайшее время, но поставка будет состоять из других моделей техники в более легкой комплектации, сообщили американские СМИ.

    21:59Кадыров сообщил об ударе по позициям ВСУ под Харьковом

    Солдаты чеченских подразделений нанесли «упреждающий удар» по позициям ВСУ в Харьковской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    21:54Госдеп не стал осуждать Киев за удар украинских БПЛА по Москве

    Украина самостоятельно принимает решения в выборе целей для ударов против России, заявил на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, комментируя атаки украинских беспилотников на Москву.

    21:48За полгода на Украине родилось меньше 100 тысяч детей

    Рождаемость на Украине достигла самого низкого уровня за все годы независимости, сообщает в понедельник аналитический ресурс «Опендатабот», который занимается агрегацией официальных данных в стране.

    21:37Мексика отказалась участвовать в переговорах по Украине без России

    Мексика не будет вносить свой вклад в инициативы по урегулированию конфликта на Украине без участия Москвы, заявил президент латиноамериканской страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

    21:29Гражданам трех стран разрешили въезд в Россию по электронной визе

    Россия расширила список стран, граждане которых смогут въехать в страну по единой электронной визе, включив в него Камбоджу, Вьетнам и Мьянму, сообщили в пресс-службе кабмина.

    21:21Политолог: США будут против планов Зеленского отменить выборы на Украине

    Президент Украины Владимир Зеленский боится выборов и будет пытаться отменить их под предлогом военного положения. Но такие планы будут противоречить позиции США, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее на Украине началась дискуссия о целесообразности проведения выборов в Раду осенью и президентских выборов весной.

    21:20В Германии потребовали увеличить цену на бензин до 100 евро за литр

    Когда бензин в Германии будет стоить 100 евро за литр, люди откажутся от автомобилей, что благосклонно повлияет на климат, считает профессор берлинского университета Грегор Бахманн.

    21:11Путин поручил продлить навигацию между Каспийским и Азовским морями

    Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить навигацию на направлении Каспий – Азов через Волго-Донской судоходный канал.

    21:02Три человека погибли в результате обстрела села в Запорожской области

    Три человека погибли и 15 получили ранения в результате обстрела ВСУ села Басань Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

    20:54В ООН прокомментировали атаку дронов ВСУ на Москву

    ООН выступает за прекращение ударов по гражданским объектам, заявил заместитель постоянного представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

    20:46Путин поручил проработать обнуление НДС на перевозки пассажиров по воде

    По поручению президента России Владимира Путина до 15 октября кабмин должен проработать обнуление НДС на перевозки пассажиров водным транспортом по городским и пригородным маршрутам.

    20:38Политолог назвал причины повышения уровня законотворческой деятельности в России

    «В Госдуме у нас представлен широкий спектр общественно-политических партий, у каждой из них свой формационный вектор. Но в условиях внешнеполитического давления они сплотились для решения важнейших общенациональных задач», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков. В понедельник Путин провел рабочую встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, где выразил благодарность всем депутатам парламента за совместную работу в ходе весенней сессии.

    20:37Китай ограничил экспорт беспилотников

    Власти Китая с 1 августа вводят ограничения на экспорт гражданских беспилотников дальнего радиуса действия, сообщает Associated Press.

    20:28Песков: Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН

    Президент России Владимир Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    31 июля 2023, 21:37

    Мексика отказалась участвовать в переговорах по Украине без России

    Президент Мексики заявил о неготовности участвовать в переговорах по Украине без России

    Мексика отказалась участвовать в переговорах по Украине без России
    @ Luis Barron/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Мексика не будет вносить свой вклад в инициативы по урегулированию конфликта на Украине без участия Москвы, заявил президент латиноамериканской страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

    По его словам, на поиск решения для достижения мира должны согласиться как Киев, так и Москва, передает ТАСС. Обрадор отметил, что Мексика готова участвовать во встрече, если обе страны – Украина и Россия – примут участие в переговорах.

    Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва намерена следить за планируемой в Саудовской Аравии встречей, но ее цели еще предстоит понять.

    Ранее сообщалось о планах Саудовской Аравии провести 5 и 6 августа в Джидде мирные переговоры по Украине, но российских представителей в списке нет.

    31 июля 2023, 07:41
    Москва назвала условие вывода ядерного оружия из Белоруссии

    Дипломат Полищук: Вывод ТЯО из Белоруссии возможен при отказе США от курса против России

    Tекст: Ольга Никитина

    Размещение в Белоруссии российского тактического ядерного оружия (ТЯО) стало вынужденной мерой, его гипотетический вывод с территории республики возможен только в случае, если США и НАТО откажутся от антироссийского курса, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

    Полищук напомнил, что Россия разместила ТЯО в Белоруссии в ответ на многолетнюю дестабилизирующую ядерную политику НАТО и Вашингтона. Кроме того, отметил он, за последнее время в ключевых областях европейской безопасности произошли коренные изменения. Данная мера сдерживания, по словам дипломата, призвана обеспечить безопасность Союзного государства, передает РИА «Новости».

    Представитель российского внешнеполитического ведомства отметил, что гипотетический вывод ядерного оружия с территории Белоруссии будет возможен лишь в случае, если Североатлантический альянс и Соединенные Штаты изменят деструктивный курс и полностью вывезут американское ядерное оружие из Европы, ликвидировав при этом соответствующую инфраструктуру.

    Москва ранее заявляла, что график размещения российского ядерного оружия в Белоруссии остается в силе, передачи контроля над ядерным оружием кому бы то ни было в рамках осуществляемых мероприятий не происходит.

    Коментарии (32)
    31 июля 2023, 01:35
    В Эстонии полиция задержала бывшего российского журналиста Бабченко
    В Эстонии полиция задержала бывшего российского журналиста Бабченко
    @ @babchenkoa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Полиция Эстонии задержала бывшего российского журналиста Аркадия Бабченко (признан в РФ иноагентом) после того, как он забросал яйцами стену посольства России в Таллине, пишут эстонские СМИ.

    Бабченко задержали на месте, сообщает Delfi со ссылкой на активиста организации «Мирное сопротивление» Михаила Баранова.

    В отношении бывшего журналиста заведено уголовное дело.

    Уточняется, что сам инцидент произошел в воскресенье, 30 июля.

    В апреле Минюст России включил Бабченко в реестр иностранных агентов. Ранее, в июле 2020 года, Бабченко был включен в список террористов и экстремистов Федеральной службой по финансовому мониторингу.

    Напомним, имевший российское гражданство Бабченко с 2017 года работал на украинском телевидении в Киеве. В 2018 году сначала СМИ, а затем и украинские власти объявили, что Бабченко «застрелили» на лестничной клетке его дома. В украинской и западной прессе развернули громкую антироссийскую кампанию. Почти сутки Бабченко считали мертвым, пока на следующий день журналист не пришел в СБУ. Украинские спецслужбы назвали произошедшее «спецоперацией» по предотвращению покушения на Бабченко. Осенью 2019 года Бабченко покинул Украину. Назвав свой отъезд «временной эвакуацией», он переехал в Израиль.

    Коментарии (43)
    31 июля 2023, 12:00
    Военный эксперт рассказал об ожесточенных боях на Купянском направлении

    Военный эксперт Онуфриенко: ВС РФ заняли господствующие высоты и ведут ожесточенные бои на Купянском направлении

    Военный эксперт рассказал об ожесточенных боях на Купянском направлении
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова

    Активность российских подразделений вынуждает противника перебрасывать под Купянск резервы, которые готовились для контрнаступления на Запорожском направлении. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя ситуацию на Купянском направлении.

    «Вооруженные силы ВС РФ на Купянском направлении атакуют село Синьковка, расположенное северо-восточнее Купянска. Для этого они пробились западнее населенного пункта к берегу реки. Сейчас там идут самые упорные бои», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Кроме того, наши подразделения подошли к Макеевке. А севернее этого города переправились через реку Жеребец и заняли большой плацдарм между населенными пунктами Кармазиново и Надия», – отметил собеседник.

    «Идут ожесточенные бои, но выбить российскую армию вооруженные силы Украины не в состоянии, поскольку в этом районе нами заняты господствующие высоты. ВС РФ также освободили поселок Новоегоровка. Одновременно с этим мы продвинулись в Серебрянском лесничестве – южнее Макеевки и севернее Северска, в районе излучины Северского Донца», – объясняет эксперт.

    «К югу от Артемовска идут бои за Клещеевку, сам город находится в низине, а господствующие высоты заняты противником. На Запорожском направлении у противника есть лишь незначительные успехи, прорвать оборону российской армии им так и не удалось. В целом на всей линии фронта для нас достаточно стабильная обстановка, мы крепко стоим и даже постепенно наступаем», – добавил эксперт.

    «Известно, что украинское командование перебрасывает подкрепления на Купянское и Краснолиманское направления. В частности, туда были направлены две батальонные группы из резервов, которые изначально предполагалось использовать после прорыва российской обороны на Запорожском направлении», – заключил Онуфриенко.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России продвинулись в глубину обороны ВСУ на Купянском направлении. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что штурмовые отряды Западной группировки продолжили наступление в направлении Новоселовского и продвинулись на 300 метров в глубину обороны противника.

    По его словам, также нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ под Песчаным, Ольшаной, Тимковкой, Новомлынском Харьковской области, Стельмаховкой, Новоселовским и Артемовкой ЛНР.

    Представитель оборонного ведомства отчитался, что ВСУ за сутки потеряли более 80 военнослужащих на Купянском направлении. Также поражены самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-30. У Избицкого Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады теробороны.

    По словам Конашенкова, на Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки противника около Ковалевки ЛНР, а также Серебрянского лесничества, за последние сутки уничтожены до 140 украинских военнослужащих, две бронемашины и гаубица Д-30.

    Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника рядом с Торским, Серебрянкой, Григоровкой ДНР, Червоной Дибровой, Невским и западнее Нововодяного Луганской народной республики (ЛНР).

    В свою очередь экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предрек, что взятие российскими войсками под контроль дороги в направлении Купянска и Лимана, позволит ВС РФ двигаться либо на запад, либо на северо-запад для окружения Харькова. Он считает, что ВСУ никогда не смогут прорваться сквозь российскую систему укреплений, а сложившуюся ситуацию назвал безнадежной для украинских военных.

    Макгрегор также отметил, что несмотря на усилия ВСУ, уже ясно, что политической поддержки Киев не получит, поскольку НАТО отправило Украине уже все, что могло. Как отметил бывший советник Пентагона, российское наступление под Купянском привело к бесчисленным потерям ВСУ, а также открыло путь для дальнейшего продвижения российских сил.

    Коментарии (8)
    31 июля 2023, 07:55
    В США заявили о «промышленных масштабах» потерь в ВСУ

    Полковник Макгрегор: ВСУ в промышленных масштабах теряют солдат из-за наступления России

    В США заявили о «промышленных масштабах» потерь в ВСУ
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевский режим, надеясь заручиться политической поддержкой со стороны Запада, растрачивает жизни украинских военнослужащих «в промышленных масштабах», заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в интервью на YouТube-канале Douglas Macgregor Straight Calls заявил, что несмотря на усилия ВСУ, уже ясно, что политической поддержки Киев не получит, поскольку НАТО отправило Украине уже все, что могло, передает РИА «Новости».

    Как отметил бывший советник Пентагона, российское наступление под Купянском привело к бесчисленным потерям ВСУ, а также открыло путь для дальнейшего продвижения российских сил.

    По мнению Макгрегора, единственное, на что могут надеяться ВСУ, это поставки истребителей F-16. Он напомнил, что Запад обещал эти самолеты Украине, однако никому не известно, когда это произойдет и удастся ли этим поставкам переломить ситуацию.

    Украинская инфраструктура так и не была подготовлена к обслуживанию армии, а Россия тем временем с каждым днем все больше наращивает свой потенциал, подчеркнул полковник ВС США.

    По его словам, Россия выпускает совершенно новые вооружения, ракеты, реактивные снаряды и артиллерийские боеприпасы, причем российские запасы, по оценке Макгрегора, «огромны». Заводы в России, отметил он, работают по семь дней в неделю 24 часа в сутки и производят все необходимое.

    Россия, подчеркнул Макгрегор, является столь грозной военной державой, какой она не была в феврале 2022 года.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России продвинулись в глубину обороны ВСУ на Купянском направлении.

    Коментарии (5)
    31 июля 2023, 13:15
    Шойгу раскрыл потери ВСУ за июль

    Шойгу: Киевский режим за июль потерял 20 тыс. военных и более 2 тыс. единиц техники

    Шойгу раскрыл потери ВСУ за июль
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона за июль потеряла 20 тыс. 824 военнослужащих и 2 тыс. 227 единиц вооружения, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

    В числе потерянной техники ВСУ: 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем M777, 50 САУ Британии, США, Германии, Франции и Польши, приводит слова министра Telegram-канала Минобороны.

    Поставляемое западными странами различное вооружение не приводит к успехам ВСУ на поле боя, а лишь затягивает конфликт, подчеркнул Шойгу, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин констатировал, что контрнаступление ВСУ не приносит результата.

    Коментарии (49)
    31 июля 2023, 14:33
    Нигер решил прекратить поставки золота и урана во Францию

    Би-би-си: Нигер решил прекратить поставки золота и урана во Францию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представители нового военного руководства Нигера заявили о прекращении вывоза урана и золота во Францию.

    Решение об этом было принято в воскресенье и будет действовать бессрочно. Других подробностей не приводится, передает «Российская газета» со ссылкой на Би-би-си.

    Нигер – один из крупнейших производителей урана в мире. В стране уже более 50 лет работает французская корпорация Orano. Более трети урана, который применяется на АЭС во Франции, импортируется из Нигера.

    Однако представители корпорации заявили, что добыча урана в Нигере продолжается. Газета Monde сообщает, что предприятия Orano охраняют более 300 солдат.

    На Нигер приходится от 15% до 17% урана, применяемого для производства электроэнергии во Франции, передает ТАСС.

    Власти Франции пока не принимали решения об эвакуации граждан из Нигера. В стране находятся 500-600 французов.

    Ранее эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов объяснял газете ВЗГЛЯД, что военный переворот в Нигере может привести к остановке поставок урана во Францию, в которых она очень нуждается.

    Коментарии (30)
    31 июля 2023, 16:38
    Патрушев: СВО положила начало формирования феномена «мирового большинства»
    Патрушев: СВО положила начало формирования феномена «мирового большинства»
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская специальная военная операция (СВО) положила начало новому феномену – мировому большинству, а победа России над Западом на Украине станет мощным импульсом к дальнейшей смене глобального баланса сил в пользу полицентричного миропорядка, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

    Как сказал Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии, СВО положила начало формированию мирового большинства, в рамках которого многие страны мира демонстрируют готовность к самостоятельному развитию, отстаиванию национальных интересов и суверенизации от гегемонии США и других стран Запада, передает ТАСС.

    Он добавил, что победа России над коллективным Западом на Украине будет импульсом для дальнейшего изменения глобального баланса сил в пользу утверждения полицентричного миропорядка, основанного на культурно-цивилизационном многообразии мира и отношений взаимного уважения и равноправного диалога.

    Ранее Патрушев заявил, что США и их сателлиты делают все для эскалации конфликта на Украине, наращивая поставки Киеву вооружений.

    Коментарии (22)
    31 июля 2023, 10:10
    IBTimes: Украинская ПВО не смогла сбить ни одну российскую ракету «Оникс»

    IBTimes: Россия при ударах в Одессе применила самый грозный ракетный арсенал

    IBTimes: Украинская ПВО не смогла сбить ни одну российскую ракету «Оникс»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Россия во время ударов по Одессе применила свой «самый грозный ракетный арсенал», украинские средства ПВО не смогли сбить ни одну из российских ракет «Оникс», пишет американская газета International Business Times.

    Российские силы во время обстрела Одессы применили свой «самый грозный ракетный арсенал», в том числе крылатые ракеты «Оникс», которые были запущены с берегового ракетного комплекса «Бастион» в Крыму. Обстрел стал одним из серьезнейших инцидентов в новейшей истории региона, пишет International Business Times.

    Издание отмечает, что П-800 «Оникс» сложно перехватить из-за высокой скорости и полета на малых высотах, передает РИА «Новости». В статье отмечается, что еще ни одна ракета «Оникс» не была перехвачена или сбита.

    Напомним, российские войска нанесли серию мощных ударов по портам Одессы и Николаева. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о целях российских ударов возмездия за теракт на Крымском мосту.

    Коментарии (16)
    31 июля 2023, 15:36
    Батуми убрали из списка остановок круизного лайнера для россиян
    Батуми убрали из списка остановок круизного лайнера для россиян
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Из маршрута круизного лайнера Astoria Grande исключен заход в порт Батуми, следует из данных сайта генерального агентства по продаже круизов.

    Теперь лайнер не будет останавливаться в порту Батуми, передает RT. Между тем мэр Тбилиси, генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе заявил, что двери Грузии открыты для всех туристов, в том числе из России.

    Ранее участники акции протеста в Батуми закидали яйцами автобус и микроавтобусы, на которых россиян, прибывших на круизном лайнере Astoria Grande, вывозили из порта. Полиция задержала 23 протестующих, передает РИА «Новости».

    Каладзе заявил, что туристам в стране рады, главное, чтобы они уважали конституцию Грузии, соблюдали закон. Он добавил, что оппозиции неприятно, что в Грузии мирно. «Полиция Грузии в рамках закона будет защищать всех, будет это гражданин России, Азербайджана, Армении или Америки», – сказал мэр города.

    Напомним, в Грузии активисты вышли на акцию протеста вблизи порта Батуми, куда в ночь на понедельник прибыл круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту.

    Коментарии (20)
    31 июля 2023, 17:18
    СМИ назвали сферу превосходства России над США

    WSJ: США отстают от России в производстве ледоколов для Арктики

    СМИ назвали сферу превосходства России над США
    @ Senior Chief Petty Officer RJ St/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Соединенные Штаты отстают от России в производстве полярных ледоколов, которые могут преодолевать толстый слой льда, сообщили американские СМИ.

    Как пишет The Wall Street Journal, США отстают от России в производстве настоящих полярных ледоколов, которые способны преодолевать сплошной лед толщиной в несколько метров, передают «Известия».

    По данным издания, в распоряжении у американцев нет судов, которые могут работать в Арктике круглый год, а суда, которые есть у США, непригодны для военного противостояния или устаревают.

    Отмечается, что один из двух имеющихся у США тяжелых ледоколов Healy каждую зиму переоборудуют в штате Вашингтон или Калифорнии, поэтому практически полгода США не могут патрулировать Арктику. Кроме того, у введенного в эксплуатацию в 1990-х годах Healy нет палубных орудий для самозащиты. Другой американский полярный ледокол Polar Star мощнее Healy, однако срок его службы подходит к концу.

    20 июля президент России Владимир Путин заявил, что «Арктическая зона важна для страны стратегически».

    Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия является главным арктическим государством, но ее пытаются задвинуть на периферию в этом регионе.

    Коментарии (25)
    31 июля 2023, 16:54
    Опубликовано видео из дома, где маньяк 14 лет удерживал женщину

    СК России опубликовал видео из дома, где маньяк 14 лет удерживал женщину

    Опубликовано видео из дома, где маньяк 14 лет удерживал женщину
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Следственный комитет России опубликовал видеозапись из дома в Челябинской области, где маньяк 14 лет держал похищенную женщину.

    Девушку лишили свободы осенью 2009 года, передает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

    Сообщается, что мужчина заманил жертву в частный дом под предлогом распития спиртного, а потом похитил. Позже маньяк был доставлен в лечебное учреждение из-за обострения психического заболевания, а женщина смогла сбежать и обратиться за помощью.

    По факту преступления возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Похищение человека».

    Коментарии (5)
    31 июля 2023, 17:59
    Украина решила использовать порты Хорватии для экспорта зерна

    Кулеба заявил о сделке с Хорватией по использованию ее портов для провоза украинского зерна

    Украина решила использовать порты Хорватии для экспорта зерна
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим договорился с Хорватией об использовании ее портов для провоза зерна с Украины, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

    Киев договорился с Загребом о возможности использовать порты Хорватии на Дунае и в Адриатическом море для перевозки зерна, заявил Кулеба, передает РИА «Новости».

    Украинская сторона работает над прокладкой эффективных маршрутов к портам, добавил он.

    Напомним, Москва исключила возможность восстановления зерновой сделки без России. В Кремле объяснили это невыполнением зафиксированных в соглашении условий России.

    Коментарии (14)
    31 июля 2023, 00:31
    Взрывы прогремели в Харькове и Херсоне

    Tекст: Ольга Никитина

    Взрывы в ночь на понедельник, 31 июля, прогремели в Харькове на востоке Украины, а также в Херсоне, который находится под контролем киевского режима. Об этом сообщают украинские СМИ.

    Воздушная тревога в настоящее время действует во всех регионах Украины, в том числе в Киеве, передает ТАСС.

    Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, после взрывов в городе начался пожар. По его словам, повреждения получили нежилые помещения.

    Накануне экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российские военные прорвали оборону ВСУ и приближаются к окружению Харькова после череды поражений украинских военных в зоне боевых действий.

    Коментарии (11)
    31 июля 2023, 18:48
    СМИ: В России арестованы активы Ахметова

    Коммерсант: В России арестованы активы украинского олигарха Ахметова

    СМИ: В России арестованы активы Ахметова
    @ Ирина Александрова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В России арестованы активы украинского бизнесмена Рината Ахметова по делу о финансировании терроризма, предприниматель обвиняется в спонсировании ВСУ.

    Ахметов подозревается в финансировании украинских националистов в Донбассе, после начала СВО со счета его российской компании «Метинвест Евразия» средства шли ВСУ, включая террористический нацбат «Азов» (запрещен в России), пишет «Коммерсант».

    Дело о финансировании терроризма расследуется еще с сентября 2020 года, оно находится в производстве управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики ГСУ СК России. По материалам дела, неустановленные руководители и бенефициары SCM Holdings Limited (зарегистрирована на Британских Виргинских островах) финансировали ВСУ и отряды нацистов, в том числе «Азов». Единственным владельцем SCM Holdings Limited является Ахметов.

    Отмечается, что боевикам перечислены десятки миллионов рублей от зарегистрированной в Москве компании «Метинвест Евразия». Это сбытовая структура украинской горно-металлургической группы «Метинвест». Она входит в холдинг SCM. Деньги из ООО «Метинвест Евразия» выводились в Первый международный украинский банк, конечным бенефициаром которого также является Ахметов. Следователи обратились в Басманный суд с ходатайством об аресте активов дочки «Метинвеста».

    После начала СВО «Метинвест Евразия» показала сильное снижение выручки, по итогам 2022 года прибыль сократилась на 74%. Убыток за год оценивается в 1,9 млрд рублей. Этой компании также принадлежат краснодарский пансионат «Горняк» и белгородское ООО «Белгородметаллоснаб». Отмечается, что арест наложен на объекты в Севастополе и Белгороде и на десятки миллионов рублей на счетах фигурирующих в деле организаций в одном из банков.

    В апреле Ахметов подавал на Россию в суд из-за потерянных в Донбассе активов.

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    31 июля 2023, 03:36
    Новый комплекс РЭБ «Сапфир» испытали в зоне СВО

    ТАСС: Новый комплекс радиоэлектронной борьбы «Сапфир» испытали в зоне СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Комплекс радиоэлектронной борьбы для противодействия беспилотным летательным аппаратам «Сапфир» прошел испытания в зоне российской спецоперации, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

    «Сапфир», по данным источника ТАСС, использовали для прикрытия от налета дронов частей, возводивших инженерные сооружения.

    Отмечается, что комплекс показал себя очень хорошо.

    Обнаружив цель, «Сапфир» автоматически классифицирует беспилотник в зависимости от его опасности и подает сигнал тревоги. Комплекс воздействует на электронные системы обнаруженного дрона. Обнаружение осуществляется в радиусе 30 км, противодействие – за 5 км и ближе.

    Кроме того, «Сапфир» способен подавлять наземные станции управления БПЛА.

    В ВСУ ранее признавали, что Россия «далеко опередила» Украину в радиоэлектронной борьбе (РЭБ).

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