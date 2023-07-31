Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.10 комментариев
Песков оценил слова Стоуна об искажении образа Путина на Западе
Песков оценил слова режиссера Оливера Стоуна об искажении образа Путина на Западе
Американский режиссер Оливер Стоун хорошо знает президента Владимира Путина и последовательно отстаивает свою точку зрения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков указал на то, что Стоун никого не обвиняет, а констатирует свою точку зрения. Кроме того, отметил представитель Кремля, режиссер достаточно хорошо знает российского лидера, именно поэтому может говорить, что все, что делает Путин освещается на Западе «абсолютно неверно».
«Он последовательно отстаивает свою точку зрения, не стесняется говорить об этом», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Ранее Стоун рассказал, что во время общения с Путиным не ощутил от него воинственности, и он не тот «монстр», каким его рисует американская пропаганда.