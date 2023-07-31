Режиссер Оливер Стоун заявил, что Путин не такой, каким его изображают на Западе

Tекст: Ольга Никитина

Стоун в эпизоде подкаста Stay Free британского ведущего Рассела Брэнда отметил, что в 2017 году во время съемок документального фильма о Владимире Путине задавал российскому лидеру прямые и честные вопросы, при этом в словах президента России он не увидел никакой «воинственности», передает РИА «Новости».

Режиссер особо отметил, что Путин называл политиков из США «американскими партнерами» и был готов к конструктивному сотрудничеству.

Россия и Китай, по словам Стоуна, еще несколько лет назад были потенциальными союзниками США и друзьями, однако Вашингтон упустил эту возможность, и теперь эти две страны стали «двумя главными врагами» Соединенных Штатов.

Ранее Стоун заявлял, что Путин является великим лидером для своей страны, которого любит народ.

Путин подчеркивал, что бывшие партнеры России «маниакально разрушают базу для диалога».