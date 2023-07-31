Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.10 комментариев
Ростех испытал новую систему навигации для «Солнцепека»
ВНИИ «Сигнал» холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» разработал и испытал современную систему навигации для ТОС-1А «Солнцепек», сообщила пресс-служба холдинга.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале холдинга, система повысила точность стрельбы «Солнцепека», а также автоматизировала процессы расчета геодезических и спецзадач.
В холдинге добавили, что система навигации позволяет выполнять боевые задачи с закрытых огневых позиций без применения внешних приборов ориентирования, что позволит сохранить жизни членов экипажа, которому для ориентирования и прицеливания больше не нужно покидать машину.
Ранее главный инженер АО «Омсктрансмаш» Денис Петров сообщил, что проводятся работы по увеличению дальности и кучности стрельбы тяжелой огнеметной системы (ТОС-1А).