Работы по модернизации ТОС-1А «Солнцепек» начались в России

Главный инженер АО «Омсктрансмаш» Петров: Ведутся работы по увеличению дальности стрельбы и ее кучности

Работы по увеличению дальности и кучности стрельбы тяжелой огнеметной системы (ТОС-1А) «Солнцепек» проводятся в настоящий момент в России, сообщил главный инженер АО «Омсктрансмаш» Денис Петров.

По словам Петрова, ведутся работы по увеличению дальности и кучности стрельбы, а также упрощению процесса наведения на цель и увеличению площади поражения, передает ТАСС.

По словам главного инженера, ТОС-1А в ходе спецоперации применяют на переднем крае и после выполнения поставленной боевой задачи уже дальше в ход идут войска. Петров объяснил, что такое решение было принято, поскольку от термобарического снаряда нельзя укрыться.

Система «Солнцепек» использует неуправляемые реактивные снаряды калибра 220 мм с термобарической боевой частью. В пакете 24 термобарических снаряда. Они способны укрыть площадь до 40 тыс. квадратных метров на дистанции до шести км.

Ранее Минобороны показало боевую работу тяжелых огнеметных систем «Солнцепек».

Напомним, в сентябре «Омсктрансмаш» досрочно передал Минобороны партию ТОС-1А «Солнцепек».