Судьбы плетем вместе с сетью. Прочно связываем и молимся за своих. В каждую маскировочную сеть, в каждый нашлемник, в каждый костюм лешего вплетена молитва. Руки – плетут, душа – молится.0 комментариев
CT24: Власти Чехии арестовали активы российского бизнесмена Евтушенкова
CT24: Чехия арестовала пятизвездочный отель миллиардера Евтушенкова в Карловых Варах
Управление финансового анализа Чехии заблокировало счета компаний российского миллиардера Владимира Евтушенкова и наложило арест на его пятизвездный отель в Карловых Варах Savoy Westend, сообщил телеканал CT24.
Чешское СМИ сообщает, что было арестовано имущество Евтушенкова на сумму 100 млн чешских крон (около 4,59 млн долларов, общее имущество бизнесмена в Карловых Варах оценивается в 500 млн чешских крон (около 23 млн долларов), пишет «Газета.Ru».
Кроме того, управление финансового анализа страны наложило арест на его отель Savoy Westend.
Ранее сообщалось, что Британия ввела санкции против предпринимателя Владимира Евтушенкова Натальи Евтушенковой и его детей Феликса и Татьяны.