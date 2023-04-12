Лондон ввел санкции против жены Медведчука и российской компании USM Holdings Limited

Великобритания ввела санкции против жены украинского политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко, а также супруги российского предпринимателя Владимира Евтушенкова Натальи Евтушенковой и его детей Феликса и Татьяны, обновленный список ограничений опубликовало британское правительство.

Также под санкции попала дочь сенатора Сулеймана Керимова Гульнара, ей запрещен въезд в Великобританию, оказание трастовых услуг, предполагается также заморозка активов в случае их обнаружения, передает ТАСС.

В санкционный список также попала связанная с бизнесменом Алишером Усмановым российскую компанию USM Holdings Limited.

Под санкции попал проживающий в Швейцарии гражданин России Нариман Гаджиев, который якобы связан с Керимовым, и дочь депутата ГД Андрея Скоча Варвара.

Британские компании Curzon Square Limited и Hanley Limited, предположительно связанные с Усмановым, и кипрская фирма Meritservus HC Limited, которая якобы имеет отношение к Роману Абрамовичу, также включили в черный список.

Всего санкционный список расширился на 11 позиций, сейчас в нем находятся 1 559 физических лиц и 184 юридических лица.

24 февраля Великобритания расширила санкции против России, добавив в санкционный список 92 физических и юридических лиц