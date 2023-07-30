Актриса Ирина Мирошниченко попала в реанимацию

Пятый канал: Актрису Ирину Мирошниченко госпитализировали в реанимацию

Tекст: Валентина Григоренко

Как пишет «Пятый канал» со ссылкой на источник, причиной госпитализации в реанимацию журналисты указали плохое самочувствие народной артистки, врачи диагностировали тяжелую форму вирусного заболевания, передает РИА «Новости».

Мирошниченко – народная артистка РСФСР (1988). Она награждена советским орденом «Знак Почета», а также российскими орденами Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени и III степени, Дружбы.

Актриса дебютировала в кино в фильме «Я шагаю по Москве». Также снялась в фильмах «Дядя Ваня», «Вам и не снилось…», «Зимняя вишня», «Клюква в сахаре».

В июле прошлого года Мирошниченко отметила свое 80-летие. Президент России Владимир Путин поздравил актрису с юбилеем, указав, что она посвятила всю свою жизнь творчеству.