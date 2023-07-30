Путин пожал руку главе многодетной семьи из Магадана после парада ВМФ

Путин пожал руку главе многодетной семьи из Магадана, которой помогли посетить парад ВМФ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава государства днем ранее, будучи в Петербурге, пообщался с многодетными семьями, которые приехали в Москву.

Многодетный отец из Магадана, общаясь с Путиным, рассказал о планах посетить Северную столицу и попросил пожать ему руку. Глава государства спросил, во сколько он приезжает, и отметил, что если бы билеты были хотя бы на час пораньше, удалось бы посетить парад. Но пообещал поручить выяснить, остались ли еще билеты на ранний поезд. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже рассказал, что помочь с билетами удалось, передает РИА «Новости».

Горелов приехал в Петербург со своей семьей – женой и семью детьми. Всего в семье 10 детей.

Путин пообщался с семьей после парада и, как и просил отец семейства, пожал ему руку. «Устали?» – поинтересовался президент. Члены семьи признались, что легкая усталость есть.

После краткой беседы они сделали совместное фото. Позже Горелов поделился своими впечатлениями от встречи. «Президент спросил о наших впечатлениях, пожелал всего хорошего, доброго. Для нас это самый лучший подарок – рукопожатие президента», – сказал он.

Ранее в Петербурге прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ.