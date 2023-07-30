Удар по небоскребам – это, конечно, такое себе. Салам Усама, салам «Аль-Каида». С другой стороны, это что первый теракт что ли, совершенный Украиной?8 комментариев
Путин пожал руку главе многодетной семьи из Магадана после парада ВМФ
Путин пожал руку главе многодетной семьи из Магадана, которой помогли посетить парад ВМФ
Президент России Владимир Путин встретился в Петербурге с многодетной семьей из Магадана, которым помогли приехать на парад ВМФ России, пожал руку главе семейства Вадиму Горелову.
Глава государства днем ранее, будучи в Петербурге, пообщался с многодетными семьями, которые приехали в Москву.
Многодетный отец из Магадана, общаясь с Путиным, рассказал о планах посетить Северную столицу и попросил пожать ему руку. Глава государства спросил, во сколько он приезжает, и отметил, что если бы билеты были хотя бы на час пораньше, удалось бы посетить парад. Но пообещал поручить выяснить, остались ли еще билеты на ранний поезд. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже рассказал, что помочь с билетами удалось, передает РИА «Новости».
Горелов приехал в Петербург со своей семьей – женой и семью детьми. Всего в семье 10 детей.
Путин пообщался с семьей после парада и, как и просил отец семейства, пожал ему руку. «Устали?» – поинтересовался президент. Члены семьи признались, что легкая усталость есть.
После краткой беседы они сделали совместное фото. Позже Горелов поделился своими впечатлениями от встречи. «Президент спросил о наших впечатлениях, пожелал всего хорошего, доброго. Для нас это самый лучший подарок – рукопожатие президента», – сказал он.
Ранее в Петербурге прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ.