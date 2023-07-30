Стало известно о продвижении ВС России в глубину обороны ВСУ на Купянском направлении

МО ВС России за сутки продвинулись на 300 м в глубину обороны ВСУ на Купянском направлении

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, на Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации и огнем артиллерии успешно отражены три атаки противника в районе населенного пункта Ковалевка ЛНР, а также Серебрянского лесничества, за сутки уничтожено до 140 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, а также гаубица Д-30.

Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и технике противника в районах населенных пунктов Торское, Серебрянка, Григоровка ДНР, Червоная Диброва, Невское и западнее Нововодяного ЛНР.

По словам генерала, истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Воздвиженка Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины, передает ТАСС.

Конашенков рассказал также, что на Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск продолжили наступательные действия в направлении населенного пункта Новоселовское и продвинулись на 300 метров в глубину обороны противника.

По его словам, также нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Песчаное, Ольшана, Тимковка, Новомлынск Харьковской области, Стельмаховка, Новоселовское и Артемовка Луганской Народной Республики.

Конашенков рассказал также, что ВСУ за сутки потеряли свыше 80 военнослужащих на Купянском направлении.

Также поражены четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Он также сообщил, что в районе населенного пункта Избицкое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады территориальной обороны.

По словам Конашенкова, на Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и действиями подразделений Южной группировки войск успешно отражено семь атак противника в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Красногоровка, потери противника за сутки составили до 190 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.