Светлаков запустит новое юмористическое шоу на ТНТ

Названы проблемы второго этапа контрнаступления ВСУ

Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ вынуждены перейти ко второму этапу контрнаступления в преддверии саммита НАТО

Несмотря на очевидные проблемы, ВСУ в скором времени решатся на второй этап контрнаступления. Противнику необходимо продемонстрировать какие-то реальные успехи в преддверии саммита НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что вооруженные силы Украины готовятся ко второму этапу наступления.

«На скорое начало второго этапа контрнаступления указывают несколько факторов. В первую очередь противник пытается создать новые плацдармы в серой зоне. В частности, мы видим движение в районе Антоновского моста. Назвать его удачным нельзя, но противнику удается перетягивать часть внимания ВКС РФ на этот район», – сказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.

«Еще один важный признак подготовки – перегруппировка вооруженных сил Украины. Девятый и десятый армейские корпуса в настоящий момент сосредотачиваются на Запорожском участке фронта. Имеются и политические причины – офис Зеленского многое поставил на карту и ограничиться лишь скромными достижениями в серой зоне на этот раз не получится», – отмечает собеседник.

«К тому же совсем скоро состоится саммит НАТО. Вероятно, ВСУ попытаются пойти в атаку в течение этой или следующей недели. Почва подсохла, дождей не предвидится – а значит, противник может начать движение. Зеленскому важно показать существенные результаты как можно скорее», – подчеркивает эксперт.

«Вторая волна наступления Украины окажется более мощной. Противник попытается «ввести в игру» все имеющиеся ресурсы. Если в июне ВСУ пытались сохранить многие бригады, то сейчас перед ними возникает сложная задача – перекрыть неудачи первого этапа. Жалеть никого не будут», – считает Онуфриенко.

«При этом повторная погоня за перемогой будет проходить в условиях ряда серьезнейших проблем у ВСУ. Во-первых, у противника постепенно иссякает ресурс натренированной и обученной живой силы. Во-вторых, начало контрнаступления продемонстрировало, что готовить бойцов по стандартам НАТО было ошибкой», – акцентирует собеседник.

«Альянс попросту не участвовал в подобных военных действиях. До сих пор организация показывала себя лишь в проведении полицейских операций на Ближнем Востоке, где сражения велись против диверсантов и террористов, а не против хорошо обученных военных», – отмечает эксперт.

«В-третьих, ВСУ испытывают нехватку вооружений. Россия сохраняет превосходство в воздухе и, даже по оценкам западных СМИ, мы удерживаем первенство по количеству снарядов. Кроме того, эффективность использования БПЛА со стороны Украины постепенно снижается, поскольку мы достаточно хорошо усовершенствовали наши системы РЭБ», – акцентирует Онуфриенко.

«В-четвертых, офис Зеленского декламирует наполеоновские планы: вернуть контроль над всеми территориями страны в границах 1991 года. Для реализации подобной цели необходимо задействовать колоссальное количество сил, которым придется двигаться по степи. Спрятаться там негде, и они станут целью для ВКС РФ», – подчеркивает собеседник.

«Но все это ВСУ не остановит. И наступление, скорее всего, начнется в районе Орехова и Времевского выступа. Эти участки фронта противник пытался пробить в рамках первой волны – а значит, именно здесь стоит ожидать активизации военных действий. Нельзя расслабляться и на направлении Волновахи. Возможно, ВСУ попробуют использовать элемент неожиданности – ударить там, где было относительно спокойно», – считает эксперт.

«Уверен, что российские военные готовились к такому сценарию и создали дополнительные линии обороны. Также многое указывает на то, что мы накапливали резервы для будущих ударов ВКС. Все это должно в полной мере помочь нам отразить еще один этап контрнаступления ВСУ», – заключил Онуфриенко.

Ранее в Запорожской области заявили о подготовке ВСУ ко второму этапу контрнаступления. Об этом РИА «Новости» сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, противник пытается запутать разведку РФ, поэтому вдоль всей линии соприкосновения на Запорожском участке фронта постоянно проводят маневрирование и переброску войск.

Как отмечает Рогов, ВСУ могут сосредоточить главный удар для прорыва в любом районе от Васильевского направления до Времевского выступа. Напомним, глава комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли заявил, что контрнаступление Украины окажется «очень сложным, очень долгим и очень-очень кровавым».

По его мнению, продвижение ВСУ вперед может занять от шести до десяти недель. При этом он призвал не строить «иллюзий», поскольку реальные действия происходят гораздо медленнее, чем это предсказывалось аналитиками или компьютерными расчетами. Милли подчеркнул, что победой будет считаться «свободная, независимая, суверенная Украина с территорией в полном составе».

При этом Владимир Зеленский, очевидно, настроен на начало второй волны контрнаступления. Недавно он заявил, что ВСУ необходимо продемонстрировать результаты на поле боя в преддверии саммита НАТО. Он отметил, что получаемой помощи со стороны союзников в настоящий момент недостаточно. В частности, президент Украины отметил, что отсутствие артиллерии в необходимом количестве замедляет темпы продвижения вперед.

При этом Зеленский неофициально очертил цели второго этапа наступления. По его словам, прибегнуть к дипломатическому урегулированию конфликта можно будет лишь в том случае, если ВСУ выйдут на «соответствующие международному праву» границы страны, то есть включающие Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области.

Напомним, саммит стран НАТО пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе. Будут обсуждаться дальнейшие поставки вооружений Украине, в связи с чем офис Зеленского отчаянно нуждается в наглядной демонстрации результатов контрнаступления.