Макрон потребовал навести порядок во Франции

BFM: Макрон потребовал от МВД и Минюста принять все меры для восстановления порядка во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе заседания оперативного штаба поручил министру внутренних дел Жеральду Дарманену и главе минюста Эрику Дюпон-Моретти принять все меры, чтобы восстановить в стране порядок.

Макрон во время заседания, которого не было в графике французского лидера, заверил, что правительство будет на стороне полиции и жандармерии, передает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM TV.

Президент Франции потребовал «тщательно разобраться» в причинах беспорядков, которые продолжаются в стране уже шесть дней. Глава государства считает необходимым «начать тщательную долгосрочную работу с целью понять, что произошло во Франции».

По итогам совещания было объявлено, что 4 июля Макрон проведет встречу с мэрами более 220 коммун, пострадавших от беспорядков. А днем ранее, 3 июля, президент примет спикера Нацсобрания (нижняя палата парламента) Яэль Брон-Пиве и главу Сената (верхняя палата) Жерара Ларше.

Как сообщил председатель торгово-промышленной палаты «Экс-Марсель-Прованс» Жан-Люк Шовен в эфире радио France Info, коммерческим предприятиям Марселя из-за погромов нанесен ущерб, превышающий 100 млн евро. В одном только Марселе пострадали почти 400 магазинов, сказал он.

Как сообщалось ранее, до четверти бронирований иностранных туристов были отменены в Париже, что может повлиять на Олимпийские игры в следующем году.