Из-за беспорядков почти четверть туристов отменили бронирование в Париже

От одной пятой до четверти бронирований иностранных туристов были отменены в Париже, что может повлиять на Олимпийские игры в следующем году, заявил в интервью Франс Пресс глава туристического бюро Парижа Жан-Франсуа Риаль.

Он подчеркнул, что удивлением не станет, если отмена бронирования коснется всей Франции, передает РИА «Новости».

По словам Риаля, подобные инциденты отпугивают американских клиентов, то же самое и с японцами. Исторически это две группы клиентов, наиболее чувствительные к вопросам безопасности. Он пояснил, что сокращение числа американских туристов будет болезненным для туристического сектора, которые заменили российских и китайских туристов.

Напомним, в Нантере прошел марш памяти о 17-летнем подростке, который погиб от пули полицейского. Его мать призвала «устроить восстание» против полицейского произвола. В полиции сообщили, что погибший отказался выполнять их требования. После этого во Франции начались беспорядки.