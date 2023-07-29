Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.6 комментариев
Украинским фехтовальщикам собрались разрешить не жать руки российским
La Repubblica сообщила о намерении Международной федерации фехтования разрешить украинцам «не приближаться» к россиянам
Международная федерация фехтования (FIE) решила изменить регламент поединков после скандала, вызванного отказом украинки Ольги Харлан пожать руку россиянке Анне Смирновой, пишут СМИ.
Как сообщает La Repubblica, рукопожатие после поединка разрешат «заменять приветствием на расстоянии». Издание отметило, что это «позволит украинцам не приближаться к русским, даже если те соревнуются в нейтральном статусе», передает РИА «Новости».
В FIE заявили, что «тщательно обсудили» ситуацию вокруг поступка Харлан, «встретились» с самой спортсменкой, а также провели консультации с Международным олимпийским комитетом.
Временный глава федерации Эммануэль Кациадакис заявил, что решение о допуске Харлан к командному турниру чемпионата мира «принято в соответствии с олимпийским духом». По его версии, это «является знаком чуткости и понимания, поскольку мир сталкивается с огромными проблемами». При этом подчеркивается, что FIE не сомневается в справедливости дисквалификации Харлан.
Напомним, согласно правилам FIE, спортсмены должны после поединка пожать друг другу руки. Харлан отказалась пожимать руку Смирной после поединка, направив саблю в сторону россиянки, за это украинка была дисквалифицирована, ее сняли с чемпионата мира. Однако позднее исполнительный комитет FIE решил отменить дисквалификацию.