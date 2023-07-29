Украинским фехтовальщикам собрались разрешить не жать руки российским

La Repubblica сообщила о намерении Международной федерации фехтования разрешить украинцам «не приближаться» к россиянам

Tекст: Антон Антонов

Как сообщает La Repubblica, рукопожатие после поединка разрешат «заменять приветствием на расстоянии». Издание отметило, что это «позволит украинцам не приближаться к русским, даже если те соревнуются в нейтральном статусе», передает РИА «Новости».

В FIE заявили, что «тщательно обсудили» ситуацию вокруг поступка Харлан, «встретились» с самой спортсменкой, а также провели консультации с Международным олимпийским комитетом.

Временный глава федерации Эммануэль Кациадакис заявил, что решение о допуске Харлан к командному турниру чемпионата мира «принято в соответствии с олимпийским духом». По его версии, это «является знаком чуткости и понимания, поскольку мир сталкивается с огромными проблемами». При этом подчеркивается, что FIE не сомневается в справедливости дисквалификации Харлан.

Напомним, согласно правилам FIE, спортсмены должны после поединка пожать друг другу руки. Харлан отказалась пожимать руку Смирной после поединка, направив саблю в сторону россиянки, за это украинка была дисквалифицирована, ее сняли с чемпионата мира. Однако позднее исполнительный комитет FIE решил отменить дисквалификацию.