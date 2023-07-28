Путин и лидеры стран Африки собрались для общего фото перед основной пленаркой саммита

Путин и лидеры стран Африки собрались для общего фото перед пленарным заседанием саммита

Tекст: Алина Власенко

Церемония «фэмили-фото» традиционно предваряет основное мероприятие встречи в верхах, передает ТАСС.



После церемонии фотографирования лидеры стран начали заседание. На нем выступят президент России и все 17 лидеров африканских стран, прилетевших на саммит.

Позднее в формате рабочего завтрака пройдет еще одно пленарное заседание. По окончании официальных мероприятий состоится принятие совместных документов, в том числе итоговой декларации саммита.

Кроме того, ожидается, что Путин продолжит начатую в первый день саммита серию встреч с африканскими лидерами, а также выступит с заявлением для СМИ о результатах саммита.