Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».7 комментариев
Путин и лидеры стран Африки собрались для общего фото перед основной пленаркой саммита
Путин и лидеры стран Африки собрались для общего фото перед пленарным заседанием саммита
Президент Владимир Путин и лидеры африканских государств собрались для совместного фотографирования перед началом пленарного заседания саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге.
Церемония «фэмили-фото» традиционно предваряет основное мероприятие встречи в верхах, передает ТАСС.
После церемонии фотографирования лидеры стран начали заседание. На нем выступят президент России и все 17 лидеров африканских стран, прилетевших на саммит.
Позднее в формате рабочего завтрака пройдет еще одно пленарное заседание. По окончании официальных мероприятий состоится принятие совместных документов, в том числе итоговой декларации саммита.
Кроме того, ожидается, что Путин продолжит начатую в первый день саммита серию встреч с африканскими лидерами, а также выступит с заявлением для СМИ о результатах саммита.