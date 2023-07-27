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Прокурорам поручено усилить надзор за приставами из-за жалоб на коллекторов
Российские прокуроры усилят надзор за приставами из-за большого числа жалоб на коллекторов
Российским прокурорам поручили усилить надзор за судебными приставами на фоне роста нарушений со стороны коллекторов, которых должна контролировать ФССП, сообщила Генеральная прокуратура России.
В сообщении ведомства указано, что за прошлый год по сравнению с 2021-м количество жалоб на коллекторов увеличилось на 20%, превысив 40 тыс. заявлений, в связи с чем прокуроры усилят надзор за судебными приставами, в том числе в части осуществления ими контроля за действиями коллекторов, передает РИА «Новости».
Ранее директор ФССП Аристов анонсировал появление списка должников в России.