Нефть подорожала почти на 1%

Мировые цены на нефть выросли почти на 1%

Цена октябрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.54 росла на 0,92%, достигая 83,32 доллара за баррель, а сентябрьских фьючерсов на WTI – на 1,09%, до 79,64 доллара, передает РИА «Новости».

Котировки нефти поддерживает склонность к риску азиатских трейдеров. В частности, фондовые индексы Китая, одного из крупнейших потребителей нефти, поднимаются.

В то же время оценивают опубликованную накануне еженедельную статистику по коммерческим запасам в США. За неделю, завершившуюся 21 июля, показатель снизился на 0,6 млн баррелей (0,1%), до 456,8 миллиона баррелей. Ожидалось снижение на 2,4 млн баррелей. При этом добыча нефти в стране сократилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до 12,2 млн баррелей в сутки.