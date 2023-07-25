Между приморским Уссурийском и китайским Яньцзи начали ходить автобусы

Политолог: США готовят «план Б» в Сирии в случае неудачи на Украине

Эксперты Васильев и Дудаков по-разному прогнозируют разные последствия увеличения контингента США в Сирии

Если у США не получится руками украинцев нанести существенный урон России, то Вашингтон переключится на провокации в Сирии, сказал газете ВЗГЛЯД американист Владимир Васильев. В свою очередь политолог Малек Дудаков считает, что увеличение американского контингента в республике не приведет к эскалации отношений между Москвой и Вашингтоном.

«США всегда играют на нескольких столах. Основной вектор сейчас – фронтальный удар по России руками украинцев. Но если на этом фланге их внешней политики провал будет усугубляться и громко разрекламированное «контрнаступление» не принесет плодов, то США вытащат из стола план «Б» – он касается Сирии», – пояснил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Вероятно, в Вашингтоне решили активировать сирийский кейс после мятежа Пригожина. Они рассчитывают эскалировать ситуацию в республике и вовлечь в нее ВС РФ. Кроме того, администрации Байдена нужны победоносные геополитические решения перед выборами. Сирия – долгосрочный проект властей США, которым занимался еще Барак Обама. Демократы этот проект передавали по наследству и сейчас возвращаются к нему», – детализировал аналитик.

«Вероятно, США будут нагнетать ситуацию в Сирии по нарастающей, как и на Украине. Тут важен и турецкий фактор, который нам нужно учитывать», – добавил эксперт. Иной точки зрения придерживается американист Малек Дудаков. По его словам, давление на Россию в Сирии не является приоритетом Вашингтона.

«Вообще, в администрации Байдена и в команде Трампа есть влиятельные люди, которые уверены, что американцам пора уходить из Сирии. Очевидно, что до выборов ждать этого не стоит, а вот в 2024 году, скорее всего, американские силы будут перенаправлены из Сирии либо в Восточную Европу для противодействия России, либо в Азиатско-Тихоокеанский регион для пикировки с Китаем», – отметил он.

«Исходя из этого можно сделать вывод, что столкновения американцев с российскими войсками в Сирии если и будут, то только случайно. Целенаправленных провокаций от США на этом геополитическом участке ждать не стоит», – считает собеседник.

Напомним, командование США перебросило в воскресенье из Ирака на свои базы в Сирии дополнительную военную технику и материально-технические средства. Об этом сообщила сирийская газета Al Watan со ссылкой на источники в оппозиционных группировках. По их данным, несколько военно-транспортных колонн пересекло пограничный пункт «Эль-Валид» и въехало на территорию северо-восточной провинции Хасеке.

Вместе с бронетехникой в Сирию переправлена большая группа американских военнослужащих. По сведениям издания, их численность с 15 июля возросла с 500 до 1,5 тыс. человек. Часть военно-технического персонала оказывает содействие в подготовке курдских бойцов из «Сил демократической Сирии», другие несут охрану аэродромов и нефтегазовых месторождений в Хасеке и соседней провинции Дейр-эз-Зор, сообщает ТАСС.

Накануне беспилотник MQ-9 Reaper возглавляемой США международной коалиции опасно сблизился с самолетами ВКС РФ в районе Эль-Баб. Об этом сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Гуринов. По его словам, из-за воздействия систем наведения на самолетах автоматически сработали комплексы обороны. При этом российские летчики «продемонстрировали высокий профессионализм, своевременно предприняв необходимые меры для предотвращения столкновения», заявил он.

Подтверждением активизации США на сирийском направлении может служить и тот факт, что на прошлой неделе конгрессмены Рашида Тлаиб и Ильхан Омар представили законопроект, призывающий Штаты поддержать международные усилия по привлечению правительства президента Сирии Башара Асада к ответственности за «военные преступления и преступления против человечности», сообщает Al Jazeera.