Таможенное управление КНР: Товарооборот России и Китая вырос на 40% с начала года

Товарооборот России и Китая с начала 2023 года вырос на 40,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, следует из данных Главного таможенного управления Китая.

По информации китайского ведомства, объем экспорта и импорта за указанный период составил 114,547 млрд долларов, при этом в июне товарооборот превысил 20,8 млрд долларов, передают «Ведомости».

Уточняется, что с начала года Китай экспортировал в Россию товары на сумму около 52,28 млрд долларов – на 78,1% больше, чем в аналогичный период в 2022 году. При этом импорт из России в Китай увеличился на 19,4% и достиг суммы в 62,26 млрд долларов.

Также, согласно данным таможенного управления Китая, товарооборот КНР с Соединенными Штатами снизился по сравнению с первым полугодием 2022 года на 14,5%, спустившись до отметки в 327,26 млрд долларов.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил, что товарооборот Москвы и Пекина по итогам 2022 года составил рекордные 190 млрд долларов, а по итогам этого года может достичь 200 млрд долларов.