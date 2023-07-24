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Мужчина угрожал убийством двухлетнему ребенку в Приморском крае
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В Приморском крае местный житель угрожал убить двухлетнего ребенка, сообщили в пресс-службе МВД региона.
Инцидент попал на видео, на котором можно заметить мужчину у овощного ларька: он схватил ребенка за шею и стал кричать, так как мальчик капризничал, сообщает Telegram-канал «RT на русском».
На защиту ребенка бросилась мать, а очевидцы прогнали мужчину.
Позже агрессивный покупатель был задержан, возбуждено дело по статье об угрозе убийством и составлен протокол за мелкое хулиганство.
Ранее сообщалось, что собака породы бурбуль напала на ребенка в Петербурге.
В Греции призвали «склонить голову» перед Россией ради самолетов Бе-200
Россию необходимо попросить прислать самолеты-амфибии Бе-200, без них потушить пожары в Греции невозможно, заявил бывший министр национальной обороны Греции Панос Камменос в своем Twitter (соцсеть заблокирована в России).
«Без (самолетов) «Бериев» ничего не тушится. Давайте склоним голову и попросим сейчас помощи. Нам дадут…» – цитирует его сообщение ТАСС.
В Греции самолеты-амфибии называют «Бериев» по названию производящего их завода. Самолеты-амфибии для тушения пожаров в Греции использовались уже не один раз. Например, в 2021 году из России в Грецию была направлена авиагруппировка, в состав которой вошли самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8. Кроме того, тогда же Греция для подавления пожара арендовала российский Бе-200ЧС.
Как сообщает РИА «Новости», по указанию президента России в ответ на запрос турецкой стороны два самолета-амфибии ликвидируют природные пожары в Турции. Уточняется, что самолеты Бе-200ЧС сбросили 87 тонн воды за все время работы.
Напомним, природный пожар на Родосе, распространяющийся в настоящее время на юго-востоке острова, тушат шестой день. Сообщалось, что на острове была проведена эвакуация около 19 тыс. человек.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что российские самолеты-амфибии Бе-200 приступают к спасению Турции от лесных пожаров. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил о планах обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным при личной встрече закупку у России самолетов-амфибий для тушения лесных пожаров.
В США признали бессилие перед действиями российских истребителей в Сирии
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Возможности США по сдерживанию поведения России в Сирии ограничены, США не должны воевать с Россией, считает бывший заместитель помощника госсекретаря в администрации экс-президента Барака Обамы Джоэл Рубин.
По его мнению, Россия, вероятно, продолжит проверять уступчивость США, особенно после того, как связь между двумя странами еще больше прервалась из-за конфликта на Украине, передает Fox News Digital.
Кроме того, главный редактор журнала Long War Journal Билл Роджио также считает, что США мало что могут сделать для сдерживания действий России в Сирии, отмечая, что любое прямое столкновение с российскими войсками чревато эскалацией.
Как пишет издание, слова Роджио прозвучали после нескольких инцидентов между российскими истребителями и американскими самолетами в небе над Сирией. В частности, Пентагон в этом месяце Пентагон сообщал, что российские самолеты летали рядом с несколькими американскими беспилотниками. Издание также сообщает, что днем ранее российские истребители Су-35 пересекали траекторию полета американских беспилотников MO-9 Reaper и вынудили беспилотный летательный аппарат маневрировать.
Издание сообщает о еще двух случаях, тогда Россия провела разведывательную миссию над военным гарнизоном США и перехватила беспилотник MQ-9 в тот же день, когда российский самолет в течение длительного периода времени пролетел над гарнизоном Эт-Танф, в котором размещены американские войска на севере Сирии.
Напомним, замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов указывал, что истребители американской коалиции в Сирии пять раз нарушили сирийское воздушное пространство в районе Эт-Танф, где находятся международные воздушные трассы.
Также Гуринов отмечал, что коалиция США «целенаправленно и систематически» нарушает договоренности по безопасности полетов в Сирии. В частности, западные БПЛА вторгались в закрытую для полетов зону российско-сирийских учений.
Россия неоднократно указывала на незаконность присутствия американских войск в Сирии - они, в отличие от подразделений ВС России, находятся на сирийской территории без приглашения правительства страны.
Захарова жестко ответила Киеву на заявления про атаки на объекты ЮНЕСКО
Киев не имеет права апеллировать к законности после того, что он сделал с православными церквями на Украине и Киево-Печерской лаврой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В своем Telegram-канале Захарова отметила, что повреждения Спасо-Преображенского собора находятся на совести Киева и «безграмотных» операторов ПВО.
Также она подчеркнула, что секретариат ЮНЕСКО занимает ангажированную позицию в отношении ситуации на Украине. Представители бюрократии этой организации отказываются замечать происходящее много лет на Украине беззаконие.
Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что россияне в ночь на воскресенье атаковали объекты и сооружения Одессы, которые находятся под охраной ЮНЕСКО.
В Минобороны России заявили, что распространяемая киевским режимом информация о поражении в результате применения высокоточного оружия Спасо-Преображенского собора в городе Одессе не соответствует действительности.
NYT: ВСУ дорого обходится занятие небольших территорий
NYT: Переданные Западом старые снаряды повреждают технику ВСУ и ранят бойцов
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Старые снаряды и ракеты, поставляемые Украине Западом, могут повреждать военную технику Киева, а также ранить бойцов ВСУ, сообщила газета New York Times.
Один из украинских командиров, чей взвод с начала СВО понес 200% потерь, рассказал New York Times, что у России больше людей и техники. Издание пишет, что Киеву слишком дорого обходятся те небольшие территории, которые он пытается вернуть обратно.
Кроме того, отмечается, что ВСУ столкнулись с целым рядом новых и постоянных проблем, которые способствовали их медленному прогрессу в «контрнаступлении». Понеся десятки тысяч потерь с начала конфликта, ряды военнослужащих часто пополняются менее обученными и старыми солдатами, утверждает издание.
По данным издания, отправляемые из союзных Украине стран боеприпасы находятся в дефиците, они поставляют разные снаряды, точность стрельбы которых может значительно отличаться. Это приводит к тому, что украинская артиллерия вынуждена использовать еще больше боеприпасов для поражения целей. Кроме того, некоторые старые снаряды и ракеты, присланные из-за рубежа, повреждают технику и ранят солдат.
Вместо поставок новых вооружений западные страны планируют переориентироваться на ремонт уже поврежденной техники ВСУ. При этом на Украине не первый месяц наблюдается проблема с транспортировкой подбитых военных машин в страны Восточной Европы для будущей починки. Газета ВЗГЛЯД писала, как в США и странах НАТО планируют выходить из логистического тупика и какое значение этот вопрос имеет для России.
ВСУ ударили ракетой HIMARS по дому мэра Алешек Херсонской области
В Херсонсокй области по дому мэра города Алешки украинской стороной был нанесен удар из РСЗО HIMARS, сообщил пресс-секретарь врио губернатора региона Владимир Василенко.
Он рассказал РИА «Новости», что мэр Георгий Журавко не пострадал. Также Василенко отметил, что глава города продолжает свою работу.
Ранее сообщалось, что ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров.
Минобороны сообщило о попытке Украины устроить теракт с помощью БПЛА в Москве
Минобороны сообщило о пресеченной средствами РЭБ попытке Украины устроить теракт с помощью БПЛА в Москве
Пресечена попытка Украины устроить террористическую атаку в Москве, используя два беспилотника, сообщило Минобороны России.
Беспилотники были подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, никто не пострадал, сообщило ведомство в Telegram.
Мэр города Сергей Собянин сообщил в Telegram, что около 04.00 мск были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Как сообщил глава города, серьезных разрушений беспилотники не нанесли.
В экстренных службах сообщили, что беспилотник «попал в задание бизнес-центра на проспекте Лихачева, прогремел взрыв». В результате выбиты стекла на площади 50 кв. м на 17-м и 18-м этажах высотки, передает ТАСС.
Столичный дептранс сообщил, что движение по проспекту Лихачева перекрыто, передает РИА «Новости».
Напомним, также сообщалось, что обломки беспилотника обнаружены на Комсомольском проспекте.
Зеленский нашел виновных в том, что Украина опоздала с контрнаступлением
Зеленский признал невозможность начать контрнаступление весной из-за нехватки оружия
Из-за нехватки боеприпасов контрнаступление ВСУ не началось весной, и у России была возможность построить несколько рубежей обороны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, Украина планировала начать контрнаступление весной, но у Киева на тот момент не было достаточно боеприпасов, оружия, а также не хватало бригад, должным образом обученных этому оружию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Зеленский отметил, что поскольку Украина начала действовать позже, это дало России много времени построить несколько рубежей обороны, именно этим фактором можно объяснить такой медленный темп украинского наступления. Как заявляет Зеленский, Киев не желает терять людей и технику.
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что новая фаза украинского наступления рассчитана на конец июля.
В воскресенье президент России Владимир Путин указал на провал контрнаступления Киева. Он заявил, что потери украинской армии с начала контрнаступления уже превысили 26 тыс. человек.
Украинские солдаты рассказали о больших потерях при контрнаступлении
Украинские военные рассказали изданию Kyiv Post о потерях при контрнаступлении и низком моральном духе из-за них.
Один из военных медиков рассказал, что ВСУ продвигаются на дюймы, но это не стоит всех человеческих ресурсов и материалов, которые были потрачены, передает РИА «Новости».
Другой солдат заявил, что его подразделение захватило и потеряло ряд российских позиций, поскольку военных обучали захватывать укрепления, но не удерживать. Также он отметил, что каждые сто метров обходятся ВСУ по меньшей мере в четыре-пять пехотинцев.
Еще один военнослужащий рассказал, что среди украинских военных 30% погибают и 40% получают ранения.
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что новая фаза украинского наступления рассчитана на конец июля.
В воскресенье президент России Владимир Путин указал на провал контрнаступления Киева. Он заявил, что потери украинской армии с начала контрнаступления уже превысили 26 тыс. человек.
Вице-премьер Украины посетовала, что некая страна «привела» Путина на саммит НАТО
На саммите НАТО в Вильнюсе один из союзников Киева «посадил за стол» переговоров президента России Владимира Путина, что усложнило понимание условий вступления Киева в альянс, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью изданию Newsweek.
По ее словам, «один из союзников фактически посадил за стол Путина». Зная эту страну, отметила она, Украина понимала, что на нее постараются оказать давление в вопросах, связанных с завершением конфликта мирными переговорами. Что это была за страна она отвечать не стала, передает РИА «Новости».
Стефанишина отметила, что формулировки коммюнике саммита вызвали у украинских чиновников негативные эмоции. При этом, добавила она, заявление президента США Джо Байдена, что Украина станет членом НАТО, избавило Киев от опасений.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский высказал недовольство в связи с тем, что страны НАТО на саммите в Вильнюсе не намерены принимать решения о сроках приглашения Киева в альянс.
Захарова назвала атаку дронов на Москву актом международного терроризма
Захарова: Атака беспилотников на Москву – акт международного терроризма
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала утреннюю атаку украинских дронов на Москву актом международного терроризма.
Отвечая на вопрос телеканала RTVI об оценке инцидента МИД России, Захарова назвала случившееся актом международного терроризма.
Ранее Минобороны сообщило о пресечении попытки Украины устроить террористическую атаку в Москве, используя два беспилотника. Обломки беспилотника были, в частности, обнаружены на Комсомольском проспекте.
Эксперт назвал признаки попадания ракеты ЗРК ВСУ по собору в Одессе
Эксперт Кнутов: По характеру повреждения собора в Одессе можно сделать вывод о прилете ракеты ЗРК ВСУ
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Судя по опубликованным кадрам, можно сделать вывод, что удар по одесскому храму был нанесен не высокоточными российскими ракетами, а ракетами ЗРК или чем-то примерно равным им по силе удара. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее стало известно, что в результате некорректной работы украинской ПВО повреждения получил Спасо-Преображенский кафедральный собор.
«Украинские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), расположенные внутри городской застройки, стали серьезной проблемой для жителей Украины. Зачастую ракеты ЗРК попадают по гражданским объектам. Это может быть вызвано рядом факторов, в частности возрастом комплексов – и имевшиеся у Украины, и поставляемые Западом достаточно стары, их техническое состояние не всегда отвечает нормативному», – сказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
«Вместе с тем украинские власти пытаются выдать разрушение Спасо-Преображенского кафедрального собора как последствие прилета наших ракет. Но если бы на храм действительно упали наши высокоточные крылатые ракеты, например, «Калибры», то от него максимум, что осталось бы – это несущие стены», – отметил он.
«Судя же по кадрам с места, последствия совсем не такие, значит, был прилет из ЗРК, составляющих украинскую ПВО, либо другого оружия, соразмерного по силе удара. В целом это не удивительно, система противовоздушной обороны у Украины крайне слабая, к тому же плохо обучены боевые расчеты», – добавил эксперт.
«Я допускаю, что произошедшее могло быть и намеренной провокацией украинской власти. В Одессе многие люди остаются верными православию. Поэтому для руководства страны выгодно уничтожить храм, чтобы потом обвинить в этом Россию. Вполне возможно, что ВСУ могли запустить и беспилотник для нанесения такого удара», – рассуждает собеседник.
Ранее стало известно, что в Одессе после обстрелов поврежден Спасо-Преображенский кафедральный собор. Об этом сообщили очевидцы с места событий. Украинские Telegram-каналы публикуют фотографии, на которых видна и крыша собора, через которую зашла ракета, и разлет поражающих элементов зенитной ракеты внутри.
Министерство обороны России официально опровергло спекуляции киевского режима о том, что храм был поражен российским ракетным ударом. Как сообщили в Минобороны России, все уничтоженные ночью 23 июля объекты, где киевским режимом совместно с иностранными специалистами готовились теракты против России, располагались на безопасной дистанции от храма. Наиболее вероятной причиной разрушения собора, заявляют в Минобороны РФ, стало падение украинской зенитной управляемой ракеты.
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что украинским властям выгодно, чтобы в результате попыток отразить российские обстрелы их ЗРК разрушали объекты культурного наследия, так или иначе связанные с русской историей.
В ночь на воскресенье стало известно о серии взрывов в Одессе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городское издание «Думская». По данным украинского телеканала ТСН, в нескольких районах Одессы вспыхнул пожар.
Это далеко не первый случай, когда украинские зенитно-ракетные комплексы, расположенные в жилых кварталах, поражают здания по соседству. В частности, до этого сообщалось, что в Запорожье ракета ПВО Украины попала в многоэтажку, погибли несколько человек. В центре Харькова ракета комплекса ПВО С-300 попала в жилой дом. В результате падения ракеты на девятиэтажку в Днепропетровске погибли по меньшей мере 20 человек, пострадали 73 жильца дома.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович тогда заявил, что произошедшее было вызвано некорректной работой систем ПВО.
Напомним, представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что ВСУ не располагают достаточным количеством систем противовоздушной обороны (ПВО), поэтому для прикрытия важных объектов не распределяют их в позиционных районах, а концентрируют в городах.
Командующий российской группировкой «Центр» назвал срок завершения «наступа» ВСУ
Российский генерал-лейтенант Мордвичев предсказал завершение наступления ВСУ в конце августа
Вооруженные силы Украины будут наступать до конца августа, после чего «будет небольшой перерыв», заявил командующий группировкой российских войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.
По словам Мордвичева, для «наступа» у ВСУ «хватит до конца августа времени». Он считает, что «потянут они еще до конца августа». Зимой, как полагает генерал-лейтенант, ВСУ «сильно такого ничего не достигнут». А «к весне», по мнению Мордвичева, «все закончится», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».
Напомним, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что новая фаза украинского наступления рассчитана на конец июля. Президент России Владимир Путин указал на провал контрнаступления Украины и сообщил, что безвозвратные потери ВСУ с начала контрнаступления уже превысили 26 тыс. человек.
В полиции Николаева могла начаться «борьба за власть с помощью русских ракет»
Активист сообщил, что украинские полицейские сдают подполью в Николаеве данные о силовиках-конкурентах
Активист пророссийского подполья в украинском Николаеве не исключил, что в руководстве местных силовых структур решили «бороться за власть с помощью русских ракет».
Активист рассказал, что возглавляющий управление патрульной полиции Виталий Данила, кум главы Николаевской администрации Виталия Кима, решил сместить руководителя областного главка нацполиции, передает РИА «Новости».
По совам активиста, контакт подполья в областном главке «передал координаты местонахождения управления патрульной полиции». При этом «контакт» намекнул, что передача информации «санкционирована сверху». По словам активиста, «не понятно, то ли это шутка, то ли они решили бороться за власть Николаевской полиции с помощью русских ракет».
В регионах Украины между собой конкурируют два органа внутренних дел: главк управления нацполиции и управление патрульной полиции. Первый является аналогом российского областного УВД, а второй подчиняется напрямую Киеву.
Напомним, в ноябре пророссийское подполье Николаева сообщило, что выяснило несколько адресов, где прятались сотрудники местного управления службы безопасности Украины от российских ракетных ударов.
Деппа нашли без сознания в номере в Будапеште
Blikk сообщила об экстренной госпитализации Деппа в Будапеште
Голливудский актер Джонни Депп был экстренно госпитализирован в Будапеште, куда приехал на гастроли со своей группой Hollywood Vampires, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник.
Депп пропустил саундчек, но такое происходило и раньше, поэтому его отсутствие не вызвало беспокойства. Однако он не появился и перед началом шоу. 60-летнего Деппа нашли без сознания в его номере, пишет «Российская газета» со ссылкой на Blikk.
Некоторые издания заявили, что состояние Деппа может быть связано с употреблением алкоголя или наркотиков. Концерт пришлось отменить, причем сделали это в последний момент.
Напомним, Депп попадал в скандалы из-за злоупотребления алкоголем.
ВСУ сообщили о повреждении инфраструктуры порта на Дунае
Представитель ВСУ Гуменюк сообщила о повреждении инфраструктуры одного из украинских портов на Дунае
В ночь на понедельник повреждена инфраструктура одного из портов на Дунае, сообщила официальный представитель оперативного командования «Юг» вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк, не уточнив, о каком порте идет речь.
Гуменюк сказала, что были «попадания в один из портов». По ее словам, «определенные портовые мощности» получили повреждения. Как заявила Гуменюк, речь идет о «кранах», о том, что «обеспечивает работу порта». Кроме того, оказались повреждены агроангар и ряд складов для иных грузов, передает ТАСС.
Военный обозреватель Даниил Безсонов сообщил в Telegram, что «в Сети появилась информация о прилетах в г. Рени, Одесской области, который находится на реке Дунай». «Там местный порт и нефтяные резервуары», – сообщил он. Рени входит в Измаильский район.
Напомним, украинские СМИ сообщали о взрывах на юге Одесской области Украины. В частности, мощные взрывы прогремели в городе Измаил.