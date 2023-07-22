Роспотребнадзор опроверг сообщения о выбросе аммиака при прорыве трубы с кипятком в ТЦ Москвы

Сообщения о выбросе аммиака при прорыве трубы с горячей водой в торговом центре «Времена года» в столице не соответствуют действительности, сообщил Роспотребнадзор по городу.

Информация о выбросе аммиака из-за якобы повреждения холодильного оборудования пока не подтверждается, сообщил Роспотребнадзор, передает ТАСС.

Там добавили, что для контроля санитарно-эпидемиологической обстановки на территории окружающей жилой застройки исследовали качество атмосферного воздуха. Во всех пробах концентрация загрязняющих веществ не превышает установленных гигиенических нормативов, заключили в ведомстве.

Напомним, количество погибших при прорыве трубы выросло до пяти человек.