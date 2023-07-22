Число погибших при прорыве трубы в ТЦ в Москве выросло до пяти человек

Число погибших при прорыве трубы в ТЦ «Времена года» в Москве выросло до пяти человек

Число жертв прорыва трубы с горячей водой в столичном ТЦ выросло до пяти человек, сообщил источник в экстренных службах Москвы.

Всем погибшим от 35 до 45 лет, сообщил собеседник телеканала 360.

Также источник уточнил, что экстренные службы полностью завершили проверку в торговом центре «Времена года», где случилось ЧП.

Одна из посетительниц ТЦ заявила, что, когда произошло ЧП, все люди были спокойны. Она пояснила, что во время аварии находилась на третьем этаже, ей написали сообщение о том, что прорвало трубу. После этого возле эскалаторов она увидела клубы пара, которые поднимались вверх.

Ранее сообщалось, что число пострадавших во время ЧП с кипятком в ТЦ «Времена года» увеличилось до 10 человек. СК возбудил уголовное дело.