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Грызлов: Заявления Варшавы расцениваются как подготовка к провокации
Грызлов: Заявления Варшавы про усиление военного присутствия у Белоруссии нельзя расценить иначе как подготовку к провокации
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Действия польского руководства невозможно определить иначе как подготовку к масштабным агрессивным действиям, заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов.
Польша заявила о наращивании военного присутствия на границе с Белоруссией и о построении новых оборонительных сооружениях там, напомнил Грызлов, передает ТАСС.
Эти высказывания «с точки зрения военной науки» невозможно классифицировать иначе как «подготовку к провокациям или более масштабным агрессивным действиям», указал дипломат.
Он добавил, что Варшава и Запад в целом должны осознавать, что Россия и Белоруссия готовы отразить любую угрозу вне зависимости от ее характера и масштаба.
Россия в полном соответствии с союзническими обязательствами будет отстаивать суверенитет Белоруссии всеми доступными силами и средствами, подчеркнул Грызлов.
Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявлял, что Варшава может ввести контроль на западных территориях Украины, разместив там свои войска.
Путин напомнил Польше о подарке Сталина
Путин назвал западные территории нынешней Польши «подарком Сталина»
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Польша получила значительную часть своих западных земель благодаря решению Иосифа Сталина, однако Варшава, кажется, подзабыла об этом, заявил президент Владимир Путин, добавив, что Россия готова напомнить об этом.
«Именно благодаря Советскому Союзу, позиции Сталина Польша получила значительные земли на западе, земли Германии. Это так, западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом? Мы напомним», – предупредил он на оперативном совещании с Совбезом, передает ТАСС.
Российский лидер также заявил, что польско-литовско-украинское воинское соединение планируют использовать для оккупации территорий Западной Украины.
«Не могу не прокомментировать то, о чем сейчас было сказано, и появившиеся сообщения в прессе о планах создания некоего так называемого польско-литовско-украинского соединения. То есть речь не о каком-то сборище наемников – их достаточно, и они уничтожаются, – но именно о регулярном, сколоченном, оснащенном воинском соединении, которое планируется использовать для действий на территории Украины», – указал Путин.
«В том числе для якобы обеспечения безопасности современной Западной Украины, а по сути, если называть вещи своими именами, для последующей оккупации этих территорий. Ведь перспектива очевидна – если польские части войдут, например, во Львов или на другие территории Украины, то они там и останутся. Причем останутся навсегда», – добавил российский лидер.
Кроме того, Путин заявил, что результатов украинского контрнаступления нет. Глава государства отметил, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы этим.
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Польский генерал предупредил Украину об угрозе опасного маневра России
Польский генерал Коморницкий: Русские могут ударить по ВСУ с фланга и начать наступление
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Российские войска могут зайти во фланг украинских группировок и начать собственное наступление, заявил польский генерал Леон Коморницкий.
Коморницкий в интервью YouTube-каналу Nowa konfederacja призвал «стабилизировать фронт». По его словам, если российские войска начнут собственное наступление, то ВСУ будут лишены возможности «вклиниться» в оборонительные рубежи, передает РИА «Новости».
Польский генерал обратил внимание украинской стороны на то, что по нескольким направлениям российские силы уже перешли в наступление. В частности, он упомянул направление к северу от Артемовска.
Коморницкий считает, что ВСУ следует бросить силы на то, чтобы остановить это наступление, что, по его мнению, является ключевым фактором успеха украинского удара.
Президент Владимир Путин ранее отмечал, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы отсутствием результатов контрнаступления ВСУ, поскольку «вкачивали» в Украину колоссальные ресурсы.
Польша получила надлежащий ответ на претензии из-за слов Путина
Российский посол Андреев: МИД Польши получил надлежащий ответ на претензии к выступлению Путина
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МИД Польши получил надлежащий отпор в ответ на претензии Варшавы из-за слов президента России Владимира Путина о польской истории и подарке Сталина, сообщил посол Сергей Андреев после визита в польское внешнеполитическое ведомство.
Андреев заявил, что заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский предъявил претензии из-за заявлений Путина о Польше.
По словам посла, польский дипломат получил надлежащий отпор, разъяснения видения России истории ХХ века, и поведения польских властей в связи с конфликтом на Украине, передает ТАСС.
Андреев отметил, что было зафиксировано полное отсутствие взаимопонимания и совершенно разные подходы и к вопросам современной политики, и к вопросам истории. Он также сказал, что никакой ноты вручено не было, ему высказали устное неудовольствие.
Посол обратил внимание, что польская сторона зациклилась на словах российского лидера о том, что Польша получила свои западные земли благодаря позиции Иосифа Сталина на Ялтинской и Потсдамской конференциях, остальное сказанное Владимиром Путиным не вызвало у них возражений и протестов.
Ранее российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в министерство иностранных дел Польши после слов президента Владимира Путина о том, что республика благодаря решению Иосифа Сталина получила значительную часть своих западных земель.
Напомним, президент Путин в пятницу заявил, что власти Польши рассчитывают под «зонтиком» Североатлантического альянса сформировать коалицию, чтобы вмешаться в конфликт на Украине и «оторвать кусок пожирнее», вернуть себе якобы исторические территории.
При этом российский лидер напомнил, что Польша получила значительную часть своих западных земель благодаря решению Иосифа Сталина. По словам президента, Варшава подзабыла об этом, но Россия готова напомнить.
ВСУ потеряли на Запорожском направлении первый польский танк PT-91
Forbes: ВСУ лишились на Запорожском направлении нескольких танков, в числе которых польский PT-91 и чешский T-72EA
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправили 22-ю механизированную бригаду, ранее находившуюся в резерве, в бой на Запорожском направлении и в результате лишились нескольких танков, в числе которых бывший польский PT-91 и бывший чешский T-72EA, сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс.
Как сообщает Forbes, Украина начала контрнаступление по нескольким направлениям в Запорожской и Донецкой областях 4 июня, задействовав несколько наиболее оснащенных бригад, но при этом оставила более половины своих сил в резерве.
Как утверждает председатель Объединенного комитета начальников штабов (КНШ) США генерал армии Марк Милли, «мощные украинские силы» якобы находятся в резерве и ждут приказа о наступлении, которое произойдет в оптимальное время и в наиболее подходящем месте.
Как считает издание, идея украинского командования состояла в том, чтобы передовые бригады ВСУ нащупали бреши в обороне ВС России и расширили их, задействовав резервы.
Однако, отмечает издание, теперь бригада, ранее находившаяся в резерве, по-видимому, несет потери в Запорожье. Автор статьи пришел к выводу, что ранее не задействованная в боях 22-я механизированная бригада ВСУ, по-видимому, потеряла пару своих танков – бывший польский PT-91 и бывший чешский T-72EA – во время боя в районе 9 июля.
Обозреватель обратил внимание, что 22–я механизированная бригада ВСУ – единственная украинская бригада, в которой эксплуатируется PT–91, – по-видимому, вступила в бой. При этом автор подчеркивает, что нет никаких свидетельств, что украинские войска где-либо добились крупного прорыва российской обороны.
Напомним, в июле прошлого года руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак объявил о прибытии на Украину польских танков PT-91 Twardy. В конце января Ермак заявлял, что Украина получит 60 польских танков PT-91 Twardy.
PT-91 Twardy – польский основной боевой танк, основанный на лицензионном варианте советского Т-72М1. Первые прототипы были изготовлены в 1993 году. Базовый вариант PT-91 серийно выпускался в Польше с 1995 по 2002 год. Всего для вооруженных сил Польши было произведено 232 танка PT-91.
Эксперт: Партнеры Украины не справляются с ремонтом поступающего от ВСУ «металлолома»
Военный аналитик Онуфриенко: Партнеры Украины не справляются с ремонтом поступающего от ВСУ «металлолома»
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Вашингтон и Брюссель изначально делали ставку на отправку Украине старой техники, которую можно «подлатать». Но для ремонта потребовалась сложная логистика. Восточноевропейские страны уже сейчас не справляются с объемами «металлолома», сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее западные СМИ сообщили о желании западных стран отказаться от новых поставок техники ВСУ в пользу ремонта поврежденной.
«Западные страны изначально поставляли ВСУ технику с расчетом на будущий ремонт. Танки, например, на Украине вообще починить невозможно – нет необходимой инфраструктуры. Посылать новые модели вооружений тоже невыгодно – гораздо проще отправить устаревшие образцы и «подлатать» их на месте», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Однако ремонт оказался непростым делом: большой проблемой стал поиск государства, которое было бы готово взяться за починку. Не во всех европейских странах имеются необходимые заводы. Насколько известно, Leopard направляли в Польшу, а американские и британские модели уходили в Прибалтику», – отмечает эксперт.
«Однако расход БМП и танков у Украины колоссальный. Восточноевропейские государства не справлялись с колоссальным объемом поступающего «металлолома». Западным странам приходилось инвестировать в открытие новых региональных цехов. Таким образом, вооружение для Украины начало обходиться Вашингтону и Брюсселю слишком дорого», – подчеркивает собеседник.
«При этом нельзя сказать, что ВСУ относятся к полученной технике безалаберно. В то время как личный состав армии противника давно превратился в пушечное мясо, вооружение они стараются беречь. Военное руководство Украины посылает БМП и танки на поле неохотно», – акцентирует Онуфриенко.
«По разным подсчетам, на сегодняшний день мы уничтожили от 20 до 30% западной техники на Украине. Однако этот показатель не включает в себя те машины, которые вышли из строя еще до применения в бою. ВСУ не соблюдают необходимых нормативов, пытаются начать эксплуатацию полученных моделей «здесь и сейчас», – резюмирует Онуфриенко.
Ранее стало известно, что западные страны собираются отказаться от поставок ВСУ новой техники в пользу ремонта поврежденной. Об этом сообщает обозреватель американской газеты Politico Пол Маклири. Автор отмечает, что на Украине накопилось большое количество вооружений, рабочее состояние которых необходимо регулярно поддерживать.
В статье подчеркивается, что США и ЕС неоднократно выражали беспокойство невозможностью ВСУ обеспечивать правильную эксплуатацию поставленных машин. Отмечается, что в условиях контрнаступления эта проблема существенно обострилась.
Маклири пишет, что руководство Украины также обеспокоено состоянием многих переданных моделей, поскольку существенная их часть прибывает в состоянии, требующего ремонта. Он уточняет, что большое число вооружений отправляется на починку в Польшу и Чехию, в результате чего возникает «длинный обратный путь» на фронт.
Автор уточняет, что процесс также осложняется сложными бюрократическими перипетиями в западных странах. Маклири напоминает, что Берлин и Варшава до сих пор не приняли решения о создании центра по ремонту и обслуживанию поставляемых на Украину танков Leopard.
Кроме того, в последнее время более острой стала проблема доставки вооружения для ВСУ. Управляющий партнер ООО «Инфра Проекты» Алексей Безбородов в интервью РИА «Новости» сказал, что после прекращения зерновой сделки при отправке сухопутным маршрутом украинское зерно в составе фур и вагонов может образовать пробку на границе с Европой, задерживая направляющееся на Украину западное оружие.
Ранее СМИ сообщали, что страны Запада и Украина не ожидали, что ВСУ в ходе контрнаступления настолько быстро потеряют переданные союзниками танки и боевые машины. При этом сами военные жалуются на переданную США и ЕС помощь, сравнивая ее с велосипедом без педалей.
Путин предупредил об ответе в случае агрессии против Белоруссии
Путин: Агрессия против Белоруссии будет означать агрессию против России
Президент Владимир Путин предупредил, что Россия ответит всеми имеющимися средствами в случае агрессии с Запада против Белоруссии.
«Что касается Белоруссии, это часть Союзного государства, и развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. На это будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее министерство обороны Польши приняло решение передислоцировать войска из западной части страны в восточную, ближе к границе с Белоруссией, из-за планируемых там учений с участием ЧВК «Вагнер».
До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что агрессивность Польши и враждебное отношение к России и Белоруссии являются поводом для повышенного внимания к обеспечению безопасности Союзного государства.
Нарышкин заявил о планах Польши разместить войска на Западной Украине
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По данным Службы внешней разведки России, Польша может ввести контроль на западных территориях Украины, разместив там свои войска, заявил глава СВР Сергей Нарышкин на совещании президента Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности.
Нарышкин отметил, что в Варшаве начинают осознавать неспособность западной поддержки помочь киевскому режиму в запланированных целях. Более того, там понимают, что поражение Украины является лишь вопросом времени, передает ТАСС слова директора Службы внешней разведки (СВР).
На фоне, продолжил глава СВР, у польского руководства усиливается настрой на введение контроля на западных территориях Украины путем размещения там своих войск. Этот шаг, по его словам, планируется оформить как исполнение союзнических обязательств в рамках «Люблинского треугольника».
Также Нарышкин сообщил, что Россия видит планы по существенному наращиванию численности общевойсковой литовско-польской-украинской бригады, действующей под эгидой «треугольника».
Планы польского руководства он назвал опасными, отметив, что за ними необходимо следить.
Президент Путин ранее заявил, что власти Польши рассчитывают под «зонтиком» Североатлантического альянса сформировать коалицию, чтобы вмешаться в конфликт на Украине и «оторвать кусок пожирнее», вернуть себе якобы исторические территории. При этом российский лидер напомнил, что Польша получила значительную часть своих западных земель благодаря решению Иосифа Сталина. По словам президента, Варшава подзабыла об этом, но Россия готова напомнить.
Польша решила перебросить войска к границе с Белоруссией из-за учений с ЧВК «Вагнер»
Минобороны Польши решило перебросить войска к границе с Белоруссией из-за маневров с ЧВК «Вагнер»
Министерство обороны Польши приняло решение передислоцировать войска из западной части страны в восточную, ближе к границе с Белоруссией, из-за планируемых там учений с участием ЧВК «Вагнер», сообщил представитель правительственного комитета по вопросам безопасности Збигнев Хоффман.
По его словам, комитет проанализировал возможные угрозы, в том числе размещение подразделений группы «Вагнер», и решил отправить войска на восток Польши для учений и «сдерживания потенциального агрессора», передает ТАСС.
Польские власти считают, что совместные маневры белорусской армии и ЧВК «Вагнер» – «это несомненная провокация».
Ранее в Минобороны Белоруссии сообщили, что военнослужащие сил спецопераций ВС Белоруссии совместно с бойцами ЧВК «Вагнер» отработают учебно-боевые задачи на полигоне Брестский, расположенном около белорусско-польской границы.
Кремль указал на агрессивность Польши и враждебность к Белоруссии
Песков заявил об агрессивности Польши и враждебном отношении к России и Белоруссии
Агрессивность Польши и враждебное отношение к России и Белоруссии являются поводом для повышенного внимания к обеспечению безопасности Союзного государства, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Комментируя сообщения о переброске Польшей военных бригад к восточной границе, представитель Кремля отметил, что агрессивность Польши, ее враждебное отношение и к Белоруссии, и к России – это, конечно, повод для повышенного внимания, передает ТАСС.
В четверг Минобороны Белоруссии анонсировало учения с ЧВК «Вагнер» у границ Польши.
В прошлую пятницу в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что вышедшая за все цивилизованные рамки агрессивная политика Польши в отношении России вынуждает Москву на ответные меры. В МИД России подчеркнули, ни один враждебный шаг Варшавы без ответа не останется.
Посла России решили вызвать в МИД Польши
Премьер Моравецкий: Посол России будет вызван в МИД после заявления Москвы о решении Сталина
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Российский посол в Варшаве Сергей Андреев будет вызван в министерство иностранных дел Польши после слов президента Владимира Путина о том, что республика благодаря решению Иосифа Сталина получила значительную часть своих западных земель, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Моравецкий сообщил об этом на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ).
Польский премьер при этом назвал Сталина «военным преступником», который «виновен в смерти сотен тысяч поляков», передает ТАСС.
Напомним, президент Путин в пятницу заявил, что власти Польши рассчитывают под «зонтиком» Североатлантического альянса сформировать коалицию, чтобы вмешаться в конфликт на Украине и «оторвать кусок пожирнее», вернуть себе якобы исторические территории. При этом российский лидер напомнил, что Польша получила значительную часть своих западных земель благодаря решению Иосифа Сталина. По словам президента, Варшава подзабыла об этом, но Россия готова напомнить.
Путин заявил о желании Польши «оторвать кусок пожирнее» на Украине
Путин: Лидеры Польши «под натовским зонтиком» хотят вернуть себе якобы исторические территории
Власти Польши рассчитывают под «зонтиком» Североатлантического альянса сформировать коалицию, чтобы вмешаться в конфликт на Украине и «оторвать кусок пожирнее», вернуть себе якобы исторические территории, заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с Совбезом.
«Что касается польских лидеров, вероятно, они рассчитывают под «натовским зонтиком» сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем «оторвать» себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории – сегодняшнюю Западную Украину», – цитирует ТАСС Путина.
Президент предупредил о последствиях «очень опасной игры» Запада, который пытается втянуть новые страны в конфликт на Украине, комментируя информацию о планах создания литовско-польско-украинской войсковой бригады.
Путин поручил главе Службы внешней разведки России Сергею Нарышкину внимательно следить за развитием событий.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Польша получила значительную часть своих западных земель благодаря решению Иосифа Сталина, однако Варшава, кажется, подзабывала об этом.
Министерство обороны Польши приняло решение передислоцировать войска из западной части страны в восточную, ближе к границе с Белоруссией, из-за планируемых там учений с участием ЧВК «Вагнер».
До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что агрессивность Польши и враждебное отношение к России и Белоруссии являются поводом для повышенного внимания к обеспечению безопасности Союзного государства.
Польша не пустила российскую теннисистку Звонареву на турнир в Варшаве
Польские власти не допустили теннисистку из России Веру Звонареву в страну для участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Варшаве, сообщил польский МИД.
Пограничная охрана Польши не разрешила Звонаревой въехать в страну, она была в списке лиц, чье пребывание в стране нежелательно, сообщили в МИД страны, передает РИА «Новости».
Ее не впустили в Польшу «из соображений безопасности».
Звонарева прилетела в Варшаву рейсом из Белграда с выданной Францией визой. В 13.00 мск она вылетела из Варшавы в Подгорицу.
Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявлял, что российским теннисистам не следует отказываться от участия в турнирах на территории Польши.
Володин: Зеленский ополячивает Украину для сохранения власти
Президент Украины Владимир Зеленский ведет процесс ополячивания страны, надеясь, что в благодарность Запад даст ему возможность подольше удержаться во власти, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Спикер Госдумы отметил, что Вашингтон и Брюссель осуществляют геноцид украинского народа, для чего используются имперские амбиции Польши. Согласно идеологии Запада, сотни тысяч жителей Украины должны погибнуть, а остальные – потерять свою национальную идентичность, написал Володин в Telegram-канале.
По его словам, Зеленский принял много трагических решений для украинского народа: фактически приравнял поляков к украинцам, предоставив им те же права, вместо русского навязал польский язык, организовал гонения на православных, обращая украинцев в католичество.
Таким образом, по мнению Володина, идет ополячивание Украины Зеленским, который рассчитывает таким образом остаться у власти, а Вашингтон и Брюссель продолжат вести войну до последнего украинца.
Напомним, президент Путин в пятницу заявил, что власти Польши рассчитывают под «зонтиком» Североатлантического альянса сформировать коалицию, чтобы вмешаться в конфликт на Украине и «оторвать кусок пожирнее», вернуть себе якобы исторические территории.
При этом российский лидер напомнил, что Польша получила значительную часть своих западных земель благодаря решению Иосифа Сталина. По словам президента, Варшава подзабыла об этом, но Россия готова напомнить.
Россия напомнила о планах по размещению ядерного оружия в Белоруссии
Замглавы МИД Рябков: График размещения российского ядерного оружия в Белоруссии остается в силе
График размещения российского ядерного оружия в Белоруссии остается в силе, передачи контроля над ядерным оружием кому бы то ни было в рамках осуществляемых мероприятий не происходит, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
По итогам участия в ежегодной встрече друзей Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова Рябков отметил, что график работ, связанный с решением о размещении российского ядерного оружия в Белоруссии, был обнародован в заявлениях президента России Владимира Путина. Замминистра добавил, что Россия исходит из того, что график остается в силе, никаких изменений или дополнений к тому, что раньше произносилось в этой области, нет, передает ТАСС.
«Хотелось бы подчеркнуть, что передачи контроля за ядерным оружием кому бы то ни было в рамках осуществляемых мероприятий не происходит», – подчеркнул дипломат.
Напомним, 6 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва проконсультируется с Минском по вопросу применения ядерного оружия.
Названа дата встречи Путина и Лукашенко
Анонсирована встреча Путина и Лукашенко
Президент России Владимир Путин планирует встретиться с белорусским коллегой Александром Лукашенко в воскресенье, сообщили в пресс-службе Кремля.
Лукашенко посетит Россию 23 июля, запланировано обсуждение актуальных вопросов развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, сообщили в Кремле, передает ТАСС.
Также политики обсудят интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства.
В конце июня Белоруссия ратифицировала протокол к соглашению с Россией о региональной группировке войск.