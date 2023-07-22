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Погибшие в ТЦ Москвы при прорыве трубы оказались сотрудниками гипермаркета
Все погибшие в ТЦ Москвы при прорыве трубы оказались сотрудниками гипермаркета «Глобус гурмэ»
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При прорыве трубы в московском торговом центре погибли четыре работника гипермаркета «Глобус гурмэ», сообщил источник в экстренных службах.
Все погибшие находились на минус первом этаже, сообщил собеседник ТАСС.
Между тем в пресс-службе ПАО «МОЭК» указали, что оборудование тепловой сети, где произошла авария, принадлежит торговому центру.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил гибель четырех человек при прорыве трубы с горячей водой в столице.
В российских магазинах заметили массовую шринкфляцию
Депутат Чернышов заявил о шринкфляции в магазинах после проведения закупки молочной продукции
Вице-спикер ГД от ЛДПР и кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов после закупки в московских магазинах молочной продукции обнаружил массовую шринкфляцию – снижение количества товара в упаковке при сохранении цены, в 122 торговых точках столицы.
Политик рассказал, что 87 % ассортимента молочной продукции в супермаркетах продается в упаковках объемом 925-950 миллилитров, при этом тара визуально неотличима от «честного» литра молока, передает РИА «Новости».
Он отметил, что крупы расфасованы в пачки по 450 и 900 граммов вместо привычных 500 граммов и 1 кг в 97 процентах случаев, а вес и объем указан мелким шрифтом, в то время как цена – крупным.
Чернышов заявил, что покупатели могут поддержать законопроект «О честной цене» фото и видео из магазинов, примеров шринкфляции достаточно.
Ранее юрист раскрыл основные способы обмана покупателей в продуктовых магазинах.
В США указали на созданную Россией «опасную ловушку»
Профессор Сури: Сотрудничество России и Кубы стало сложной ловушкой для США
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Россия и Куба активизировали торговые, экономические и военные связи, сотрудничество двух стран является «сложной ловушкой» для США, предупреждают американские СМИ.
Профессор Техасского университета, историк Джереми Сури в статье на сайте телеканала CNN пишет, что российские чиновники регулярно посещают Кубу, между странами открылись прямые рейсы. Кроме того, на Кубу идут поставки российской нефти и промышленных товаров, передает РИА «Новости» содержание статьи.
Визит на Кубу учебного корабля ВМФ России «Перекоп» автор публикации считает «провокацией» и «вызовом США». Такую же оценку он дает выданное Гаваной разрешение Китаю построить на острове якобы «шпионский объект».
Как отмечает Сури, Белый дом хочет, чтобы Россия и Китай «признали, что должны ограничить свою поддержку Кубы и уважать американские интересы».
По словам профессора, «продолжающаяся военная эскалация России к югу от Флориды» якобы несет угрозу стратегии национальной безопасности США. Он считает, что это создает предпосылки для повторения Карибского кризиса 1962 года.
«Военная эскалация вокруг Кубы – опасное искушение для России и сложная ловушка для США», – подчеркивает автор статьи.
Ранее опасения по поводу ситуации на Кубе выражал бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Он опубликовал статью, в которой предупредил об угрозе появления в этой стране китайских гиперзвуковых ракет.
В конце июня министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу назвал Кубу важнейшим союзником России в регионе Карибского бассейна.
Россия выдвинула семь условий возвращения в зерновую сделку
Полянский: Россия вернется в зерновую сделку, когда Запад выполнит семь условий
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Россия вернется к реализации зерновой сделки, если будут выполнены семь условий, заявил на заседании Совета безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.
Полянский сообщил, что первым условием является «реальный, а не умозрительный» вывод из-под действия ограничительных мер поставок на мировой рынок российского зерна и удобрений, передает ТАСС.
Вторым пунктом является снятие всех препятствий для российских банков и фининститутов, обслуживающих поставки удобрений и продовольствия, сообщил Полянский. В том числе речь идет о незамедлительном подключении этих организаций к системе SWIFT. При этом, подчеркнул зампостпреда России при ООН, Москву не устроят новые обещания и идеи по данному вопросу.
Третьим пунктом Россия настаивает на возобновлении поставок в нашу страну запчастей и комплектующих для сельхозтехники и отрасли производства удобрений.
По данным Полянского, стоимость деталей для российских производителей подскочила на 40%. Он также сообщил, что рост издержек при финансовых транзакциях составил около 10%, а общие потери достигли 1,6 млрд долларов.
Четвертое – решение вопросов фрахта судов и страхования российского экспорта продовольствия, обеспечение логистики поставок.
Полянский подчеркнул, что рост стоимости фрахта судов, предназначенных для перевозки грузов, стоимости международных расчетов и других транзакций привел к потере рентабельности поставок в два раза.
Пятым условием России является отсутствие препятствий для расширения поставок российских удобрений и сырья для их производства, в том числе возобновление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса.
Шестым условием стала разблокировка российских активов, связанных с сельскохозяйственной отраслью.
Седьмым – восстановление изначального гуманитарного характера зерновой сделки, подчеркнул Полянский. По его словам, соглашение должно работать в интересах нуждающихся стран, а не делать богатые страны еще богаче.
Только после выполнения данных условий Москва вернется в зерновую сделку, пообещал дипломат.
Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что из-за дисконта в 30–40% на российское зерно на мировых рынках потери российских аграриев составили 1,2 млрд долларов.
Польский генерал предупредил Украину об угрозе опасного маневра России
Польский генерал Коморницкий: Русские могут ударить по ВСУ с фланга и начать наступление
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Российские войска могут зайти во фланг украинских группировок и начать собственное наступление, заявил польский генерал Леон Коморницкий.
Коморницкий в интервью YouTube-каналу Nowa konfederacja призвал «стабилизировать фронт». По его словам, если российские войска начнут собственное наступление, то ВСУ будут лишены возможности «вклиниться» в оборонительные рубежи, передает РИА «Новости».
Польский генерал обратил внимание украинской стороны на то, что по нескольким направлениям российские силы уже перешли в наступление. В частности, он упомянул направление к северу от Артемовска.
Коморницкий считает, что ВСУ следует бросить силы на то, чтобы остановить это наступление, что, по его мнению, является ключевым фактором успеха украинского удара.
Президент Владимир Путин ранее отмечал, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы отсутствием результатов контрнаступления ВСУ, поскольку «вкачивали» в Украину колоссальные ресурсы.
Полянский: Украина под прикрытием зерновой сделки накопила запасы вооружения в морских портах
Дипломат Полянский: Россия считает порты Украины местом дислокации и пополнения западными вооружениями ВСУ
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Россия рассматривает портовую инфраструктуру Украины как место дислокации и пополнения ВСУ западными вооружениями, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета безопасности всемирной организации.
Дипломат констатировал, что за год действия зерновой сделки киевский режим накопил под ее прикрытием значительные военно-промышленные, топливные, складские мощности в районах своих черноморских портов. Он подчеркнул, что там же размещались существенные людские ресурсы ВСУ и иностранных наемников, передает РИА «Новости».
По его словам, с прекращением сделки у России появилась возможность исправить эту ситуацию. Полянский подчеркнул, что Россия рассматривает всю черноморскую портовую инфраструктуру Украины в качестве места дислокации и пополнения мощностей ВСУ западным вооружением, которое Киев использует против России.
Ранее замглавы МИД Сергей Вершинин прокомментировал заявление российского Минобороны о судоходстве в Черном море, пояснив, что Россия будет досматривать суда в Черном море, чтобы убедиться, какой груз они перевозят.
Напомним, российское министерство обороны на фоне решения об отказе от продления зерновой сделки объявило все идущие на Украину суда перевозчиками военных грузов.
Названо направление движения «теплового взрыва» из Европы
Гидрометцентр: Аномальная жара из Европы распространяется на юг Турции
Вызванная «тепловым взрывом» в пустыне Сахара аномально жаркая погода распространяется из Европы на юг Турции, где в ближайшие выходные ожидается до 45 градусов тепла, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Вильфанд сообщил РИА «Новости», что в Стамбуле, в Анкаре, на севере Турции температура составит около 35 градусов, а вот на юге республики, на побережье Средиземного моря столбики термометров поднимутся до 40–45 градусов. Вода прогреется до 25–26 градусов.
В центре Западной Европы при этом погода, как ожидается, станет более благоприятной. В Германии, Франции температурный фон около 25 градусов. В Испании жара сохраняется, там 35–40 градусов.
Ранее сообщалось, что на фоне жары в Стамбуле запасы воды сократились до 40% от нормальных значений.
Вильфанд ранее отмечал, что последствия «теплового взрыва» в Сахаре не коснутся России.
Полковник Макгрегор: Зеленский оказался на грани из-за массового дезертирства в ВСУ
Полковник Макгрегор: Зеленский находится на грани из-за массового дезертирства военных ВСУ
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Президент Украины Владимир Зеленский «находится на грани», поскольку его лидерство ставится под сомнение, а дезертирство в ВСУ стало массовым, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в своем блоге на YouTube отметил, что лидерство Зеленского на Украине оказалось «под большим сомнением». Украинские офицеры, рассказал американский полковник, расстреливают солдат, которые отказываются идти в бой. В рядах ВСУ есть «огромное количество дезертиров», украинцы сдаются в плен целыми взводами, передает РИА «Новости» слова Макгрегора.
Украинские военнослужащие, сообщил он, охотно идут к россиянам, поскольку те обращаются с ними хорошо. Это позволяет солдатам ВСУ избежать выполнения бессмысленных приказов киевского режима и выжить, добавил бывший советник шефа Пентагона.
Ранее Макгрегор говорил, что на Украине почти не осталось бойцов, готовых идти в атаку против России.
Значительные потери сил ВСУ признают и в Белом доме.
Польша получила надлежащий ответ на претензии из-за слов Путина
Российский посол Андреев: МИД Польши получил надлежащий ответ на претензии к выступлению Путина
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МИД Польши получил надлежащий отпор в ответ на претензии Варшавы из-за слов президента России Владимира Путина о польской истории и подарке Сталина, сообщил посол Сергей Андреев после визита в польское внешнеполитическое ведомство.
Андреев заявил, что заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский предъявил претензии из-за заявлений Путина о Польше.
По словам посла, польский дипломат получил надлежащий отпор, разъяснения видения России истории ХХ века, и поведения польских властей в связи с конфликтом на Украине, передает ТАСС.
Андреев отметил, что было зафиксировано полное отсутствие взаимопонимания и совершенно разные подходы и к вопросам современной политики, и к вопросам истории. Он также сказал, что никакой ноты вручено не было, ему высказали устное неудовольствие.
Посол обратил внимание, что польская сторона зациклилась на словах российского лидера о том, что Польша получила свои западные земли благодаря позиции Иосифа Сталина на Ялтинской и Потсдамской конференциях, остальное сказанное Владимиром Путиным не вызвало у них возражений и протестов.
Ранее российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в министерство иностранных дел Польши после слов президента Владимира Путина о том, что республика благодаря решению Иосифа Сталина получила значительную часть своих западных земель.
Напомним, президент Путин в пятницу заявил, что власти Польши рассчитывают под «зонтиком» Североатлантического альянса сформировать коалицию, чтобы вмешаться в конфликт на Украине и «оторвать кусок пожирнее», вернуть себе якобы исторические территории.
При этом российский лидер напомнил, что Польша получила значительную часть своих западных земель благодаря решению Иосифа Сталина. По словам президента, Варшава подзабыла об этом, но Россия готова напомнить.
Белый дом заявил о потерях значительных сил ВСУ в ходе контрнаступления
Салливан: Украина теряет значительные силы в рамках своего контрнаступления
В ходе контрнаступления «значительное количество» украинских бойцов пострадали или погибли, заявил помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.
Салливан отметил, что контрнаступление «идет тяжело», но отметил при этом, что американская сторона заранее говорила, что оно будет тяжелым, передает РИА «Новости».
По словам представителя Белого дома, украинцы еще не использовали все силы, которыми располагают. Киев, отметил он, ждет «подходящего момента», а Вашингтон консультирует его по этому поводу.
При этом Салливан сказал, что контрнаступление «идет полным ходом», передает ТАСС.
Президент Владимир Путин ранее в пятницу заявлял, что результатов украинского контрнаступления нет. Он отмечал, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы этим, поскольку «вкачивали» в Украину колоссальные ресурсы и вооружения.
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ВСУ потеряли на Запорожском направлении первый польский танк PT-91
Forbes: ВСУ лишились на Запорожском направлении нескольких танков, в числе которых польский PT-91 и чешский T-72EA
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправили 22-ю механизированную бригаду, ранее находившуюся в резерве, в бой на Запорожском направлении и в результате лишились нескольких танков, в числе которых бывший польский PT-91 и бывший чешский T-72EA, сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс.
Как сообщает Forbes, Украина начала контрнаступление по нескольким направлениям в Запорожской и Донецкой областях 4 июня, задействовав несколько наиболее оснащенных бригад, но при этом оставила более половины своих сил в резерве.
Как утверждает председатель Объединенного комитета начальников штабов (КНШ) США генерал армии Марк Милли, «мощные украинские силы» якобы находятся в резерве и ждут приказа о наступлении, которое произойдет в оптимальное время и в наиболее подходящем месте.
Как считает издание, идея украинского командования состояла в том, чтобы передовые бригады ВСУ нащупали бреши в обороне ВС России и расширили их, задействовав резервы.
Однако, отмечает издание, теперь бригада, ранее находившаяся в резерве, по-видимому, несет потери в Запорожье. Автор статьи пришел к выводу, что ранее не задействованная в боях 22-я механизированная бригада ВСУ, по-видимому, потеряла пару своих танков – бывший польский PT-91 и бывший чешский T-72EA – во время боя в районе 9 июля.
Обозреватель обратил внимание, что 22–я механизированная бригада ВСУ – единственная украинская бригада, в которой эксплуатируется PT–91, – по-видимому, вступила в бой. При этом автор подчеркивает, что нет никаких свидетельств, что украинские войска где-либо добились крупного прорыва российской обороны.
Напомним, в июле прошлого года руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак объявил о прибытии на Украину польских танков PT-91 Twardy. В конце января Ермак заявлял, что Украина получит 60 польских танков PT-91 Twardy.
PT-91 Twardy – польский основной боевой танк, основанный на лицензионном варианте советского Т-72М1. Первые прототипы были изготовлены в 1993 году. Базовый вариант PT-91 серийно выпускался в Польше с 1995 по 2002 год. Всего для вооруженных сил Польши было произведено 232 танка PT-91.
Эксперт: Польша потеряла способность адекватно оценивать свою роль в мировой политике
Политолог Рудаков: Польская националистическая верхушка мечтает восстановить Речь Посполитую в границах до 1939 года
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Россия однозначно дает понять правящим кругам Польши, что любая агрессия против Белоруссии получит моментально жесткий ответ, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков. В пятницу Владимир Путин на совещании Совбеза высказался о роли США и Польши в украинском конфликте.
«Президент послал сигнал польским правящим элитам, верхушке партии «Право и справедливость». И суть его сигнала заключается в том, что Россия знает их сценарии и понимает, как на них реагировать. Но самое важное заключается в том, что польская националистическая верхушка мечтает восстановить Речь Посполитую в границах до 1939 года – присоединить и поглотить территории Украины и Белоруссии», – считает Александр Рудаков, политолог, кандидат исторических наук.
В нынешней ситуации, подчеркивает собеседник, Россия «однозначно дает понять, что любая агрессия против Белоруссии получит моментально жесткий ответ». «А что касается планов Киева продавать собственную территорию, то такие сценарии очень хорошо ложатся в логику действий Зеленского по продаже активов собственной страны – украинских черноземов, транспортной инфраструктуры», – добавил политолог.
Эксперт отметил также, что другим важным нюансом в выступлении президента во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ стало напоминание о том, что в 1939 году Польша была брошена своими западными союзниками один на один с германской военной машиной и утратила свою государственность.
«Государственность Польши была восстановлена благодаря Советскому Союзу. По итогам Второй мировой войны Польша, благодаря позиции Сталина, получила земли бывшей Восточной Пруссии. В своих нынешних границах Польша существует только потому, что когда-то они были начерчены в ходе переговоров между США, Великобританией и Советским Союзом», – напомнил Рудаков.
По его словам, сейчас правящие круги Польши проводят репрессивную политику, жертвами которой становятся публицисты, политики, депутаты Сейма. «Короткая историческая память в Польше – это результат массированной пропаганды. Промывка мозгов в Польше в последние 10–15 лет очень похожа на то, что происходило на Украине. Это колоссальная накачка национальной ненависти, русофобии, формирование абсолютно ложных и не имеющих ничего общего с исторической правдой стереотипов о событиях XX века», – пояснил собеседник.
Все эти факторы, отмечает он, привели к утрате Польшей способности адекватно оценивать свою роль в европейской и мировой политике. «Это очень опасная ситуация, в которой Польша уже оказывалась в прошлом», – указывает эксперт.
Какова, на ваш взгляд, вероятность размещения войск Польши на Украине?
Что касается предложения России Европе отказаться от проамериканского курса и совместно выстраивать региональную систему безопасности, то здесь многое зависит от того, насколько общественное мнение в ЕС «может влиять на политические процессы на европейском континенте». «Все больше европейцев понимают, что США втянули их страны в украинский кризис, заставили поддерживать киевский режим в ущерб собственным интересам... Судя по социологическим опросам, в массовом сознании европейцев произошли определенные изменения, но они не окажут влияния на ход текущих политических событий», – считает Рудаков.
Но в любом случае предложение России остается в силе. «Суть этого предложения заключается в том, чтобы Европа вернула себе субъектность, возможности развития и после этого совместно с Россией выстраивала бы взаимовыгодные модели в сфере экономики и безопасности. Россия предлагает такое сотрудничество последние 20 лет», – подытожил Рудаков.
В пятницу президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что Польша получила значительную часть своих западных земель благодаря решению Иосифа Сталина, однако Варшава, кажется, подзабыла об этом. «Именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии. Это именно так: западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом? Мы напомним», – сказал Путин.
Президент рассказал, что власти Польши рассчитывают под «зонтиком» Североатлантического альянса сформировать коалицию, чтобы вмешаться в конфликт на Украине и «оторвать кусок пожирнее», вернуть себе якобы исторические территории. Путин предупредил о последствиях «очень опасной игры» Запада, который пытается втянуть новые страны в конфликт на Украине.
Глава государства подчеркнул, что американским властям выгодно ослабить позиции Европы, они будут стремиться продолжать украинский конфликт. «Так называемая поддержка Украины – это, по сути дела, тупик, пустая бесконечная трата денег и сил, а по факту – обслуживание чужих, далеко не европейских интересов: интересов заокеанского глобального гегемона, которому выгодно ослабление Европы. Выгодно ему и бесконечное затягивание украинского конфликта», – сказал президент.
Путин предупредил также, что Россия ответит всеми имеющимися средствами в случае агрессии Запада против Белоруссии. «Но что касается Белоруссии, то это часть Союзного государства, развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами.», – подчеркнул Путин.
В США сказали, какая проблема для Украины важнее контрнаступления
19FortyFive: При любом исходе конфликта Украине потребуются десятилетия для восстановления
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Вне зависимости от того, чем закончится конфликт, Украине потребуются десятилетия, чтобы преодолеть последствия продолжающихся боевых действий, пишут американские СМИ.
Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в статье для военно-политического издания 19FortyFive отметил, что пока все внимание приковано к украинскому контрнаступлению, Украину в будущем ждет более серьезная проблема. Ущерб для страны, ее промышленности и сельского хозяйства, для ее населения огромен, подчеркнул он. По оценке американского эксперта, на полное восстановление Украине потребуются десятилетия, передает РИА «Новости».
Главными проблемами для Украины автор статьи назвал ущерб, причиненный сельскому хозяйству, а также миграцию миллионов граждан и психологическую травму населения.
Даже если Запад направит «триллионы долларов» на восстановление страны, Украине десятилетиями после завершения боевых действий придется жить с огромными потерями, к которыми приводит длительность конфликта, считает Дэвис.
Бесконечные потоки пуль, танков и ракет почти наверняка окажутся недостаточными для «победы» ВСУ, однако разрушения будут увеличены, подчеркнул автор. По его словам, отсутствие успехов контрнаступления лишь подтверждает, что у Киева нет шансов разрешить конфликт на поле боя, а игнорирование этого факта лишь преумножит страдания украинского народа.
Дэвис уверен, что эту неприятную реальность необходимо признать, чтобы запустился процесс дипломатического механизма, необходимый для прекращения боев. Это лучший шанс Украины начать «долгий, болезненный и дорогостоящий процесс возвращения к нормальной жизни».
В Кремле подчеркивали, что президент России Владимир Путин открыт к диалогу по ситуации на Украине, но позиция Киева не дает стабильной почвы для переговоров.
Российские войска ударом по академии ВСУ во Львове уничтожили иностранных наемников
Минобороны: Российские войска ударом по академии ВСУ во Львове уничтожили иностранных наемников
ВС России в результате группового удара высокоточным оружием уничтожили в академии сухопутных войск ВСУ во Львове польских и немецких наемников, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Минобороны подтвердило, что большое количество польских и немецких наемников было уничтожено высокоточным ударов во Львове 6 июля, следует из данных в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что всего за время СВО было уничтожено около 4990 иностранных боевиков, еще 4910 иностранных военных сбежали, и уехали с Украины. Также Минобороны пообещало, что ВС России будут продолжать целенаправленное уничтожение иностранных наемников на территории Украины.
Ранее СМИ сообщали, что в ходе российского удара по академии во Львове поражены казармы, где было до 800 бойцов ВСУ и наемников из западных учебных центров.
Британский полковник назвал единственный шанс для ВСУ
Полковник армии Великобритании Кемп: Украине остается лишь вести лобовые атаки на оборону российских войск
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Вооруженным силам Украины во время контрнаступления остается только вести лобовые атаки на укрепленную оборону российской армии, которая никуда не собирается отступать, заявил отставной полковник армии Великобритании Ричард Кемп.
В материале для издания Telegraph он отметил, что российская армия усилена за счет мобилизации и возведения масштабных оборонительных рубежей, она не собирается никуда отступать, в отличие от прошлогодних тактических маневров для обмена пространства на время, передает RT.
Кемп считает, что у Украины есть только один вариант в сложившейся ситуации: начать лобовые атаки на хорошо защищенные позиции.
Ранее польский генерал Коморницкий предупредил, что российские войска могут ударить по ВСУ с фланга и начать наступление.
Президент Владимир Путин ранее отмечал, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы отсутствием результатов контрнаступления ВСУ, поскольку «вкачивали» в Украину колоссальные ресурсы.
Детонация боеприпасов на складе в Крыму произошла в результате атаки беспилотника
Аксенов: В Крыму в результате атаки беспилотника произошла детонация на складе боеприпасов
В результате атаки вражеского беспилотника на Красногвардейский район произошла детонация на складе боеприпасов, разрушений и пострадавших нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
В своем Telegram-канале Аксенов заявил, что будет эвакуировано население в радиусе 5 километров от места ЧП, также приостановлено движение на Крымской железной дороге.
По его словам, вся оперативная информация будет размещаться на официальных ресурсах Республики Крым.
Ранее глава Крыма Аксенов сообщил, что беспилотники ВСУ попытались атаковать инфраструктурные объекты в Крыму.