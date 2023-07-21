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Минтранс предложил вариант финансирования Северного широтного хода
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Министерство транспорта предлагает ОАО «РЖД» вернуться к строительству своей части Северного широтного хода (СШХ) после 2025 года за счет собственных средств, заявил замглавы Минтранса Дмитрий Баканов в Госдуме.
Баканов на заседании президиума совета законодателей в Госдуме предложил рассмотреть финансирование Северного широтного хода (СШХ) за счет средств РЖД после 2025 года с учетом дефицитного характера инвестиционной программы ОАО «РЖД» и необходимости финансирования масштабных инфраструктурных проектов, реализуемых в рамках исполнения поручений президента, например, развития Восточного полигона железных дорог и железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна, передает «Интерфакс».
Замглавы Минтранса напомнил, что в 2022 году была актуализирована грузовая база проекта создания Северного широтного хода. По его словам, сейчас Росжелдор совместно с заинтересованными сторонами занимается согласованием актуализированных финансовых параметров проекта строительства СШХ и дальнейшим внесением изменений в концессионное соглашение.
Напомним, в апреле губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов заверил президента Владимира Путина, что проект Северного широтного хода (СШХ) будет обязательно реализован, основные проектные элементы уже разработаны.
Северный широтный ход (СШХ) – проект создания железнодорожного коридора в Арктике, который свяжет Северную и Свердловскую железные дороги путем постройки между ними смычки длиной 700 км – от Салехарда до Надыма с мостом через Обь.
Снявшаяся для Playboy госсекретарь Франции отправлена в отставку
BFMTV сообщил об отставке снявшейся для Playboy госсекретаря Франции Шьяппы
Госсекретарь Франции по вопросам социальной экономики и общественных организаций Марлен Шьяппа, которая снялась для Playboy, уходит в отставку, сообщают СМИ.
Как пишет BFMTV, отставка стала «расплатой за появление ее фотографий на обложке Playboy», передает РИА «Новости».
Напомним, Шьяппа дала журналу интервью о «женской свободе и феминизме». Журнал вышел с ее фото на обложке. Отмечалось, что это произошло в разгар недовольства пенсионной реформой.
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков задержан в Москве
Силовики задержали бывшего главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) в Москве, сообщила его супруга Мирослава Регинская.
По ее словам, его обвинили в экстремизме, передает ТАСС.
Регинская заявила, что не знает, где находится ее муж, а в момент задержания ее дома не было.
В правоохранительных органах подтвердили информацию о задержании, отмечается, что с ним проводятся следственные действия, допрос проводится по факту заявления на Стрелкова.
Стрелков – гражданин России, бывший сотрудник ФСБ. С мая по август 2014 года он возглавлял Минобороны ДНР, позже сложил полномочия и вернулся в Россию.
Ранее Гаагский суд признал Стрелкова виновным в уничтожении малайзийского MH-17.
Взрывы прогремели в Одессе
Взрывы и воздушная тревога прозвучали ночью в Одессе
В Одесской области Украины объявлена воздушная тревога, в Одессе прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.
Позднее украинские СМИ сообщили о мощных взрывах и в Одесской области, передает ТАСС.
Воздушная тревога в регионе была объявлена в 03.21 мск.
«Военкоры Русской весны» сообщают, что «тревога включилась уже после взрывов».
Воздушная тревога также объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.
Напомним, российские войска в последние дни нанесли серию мощных ударов по портам Одессы и Николаева. Так, в ночь на четверг были нанесены удары по цехам производства и местам хранения беспилотных катеров в Одессе и Ильичевске.
F-16 активировали системы наведения в отношении самолета ВКС над Сирией
Контр-адмирал Гуринов сообщил о воздействии F-16 системами наведения на самолет ВКС над Сирией
Истребители F-16 возглавляемой США международной коалиции воздействовали системами наведения на самолет ВКС России, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.
Гуринов сообщил, что российский самолет совершал плановый полет вдоль южной границы Сирии. Кроме того, в районе Эт-Танф, где находятся международные воздушные трассы, истребители F-16 и Rafale совершили десять нарушений воздушного пространства Сирии. Также Гуринов сообщил о 12 нарушениях коалицией протоколов деконфликтации – нарушения связаны с полетами беспилотников, которые не были согласованы с Россией, передает РИА «Новости».
В конце мая Гуринов рассказал, что пилоты ВВС США активируют системы вооружений при сближении в воздухе с самолетами ВКС России. Он указывал, что коалиция США «целенаправленно и систематически» нарушает договоренности по безопасности полетов в Сирии.
Путин напомнил Польше о подарке Сталина
Путин назвал западные территории нынешней Польши «подарком Сталина»
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Польша получила значительную часть своих западных земель благодаря решению Иосифа Сталина, однако Варшава, кажется, подзабыла об этом, заявил президент Владимир Путин, добавив, что Россия готова напомнить об этом.
«Именно благодаря Советскому Союзу, позиции Сталина Польша получила значительные земли на западе, земли Германии. Это так, западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом? Мы напомним», – предупредил он на оперативном совещании с Совбезом, передает ТАСС.
Российский лидер также заявил, что польско-литовско-украинское воинское соединение планируют использовать для оккупации территорий Западной Украины.
«Не могу не прокомментировать то, о чем сейчас было сказано, и появившиеся сообщения в прессе о планах создания некоего так называемого польско-литовско-украинского соединения. То есть речь не о каком-то сборище наемников – их достаточно, и они уничтожаются, – но именно о регулярном, сколоченном, оснащенном воинском соединении, которое планируется использовать для действий на территории Украины», – указал Путин.
«В том числе для якобы обеспечения безопасности современной Западной Украины, а по сути, если называть вещи своими именами, для последующей оккупации этих территорий. Ведь перспектива очевидна – если польские части войдут, например, во Львов или на другие территории Украины, то они там и останутся. Причем останутся навсегда», – добавил российский лидер.
Кроме того, Путин заявил, что результатов украинского контрнаступления нет. Глава государства отметил, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы этим.
Умер актер Вячеслав Голубков
Актер Вячеслав Голубков умер в Санкт-Петербурге на 74-м году жизни
Российский актер Вячеслав Голубков умер на 74-м году жизни в Петербурге, сообщил Новомосковcкий театр драмы.
Театр выразил соболезнования близким, коллегам и почитателям артиста. Прощание состоится в Санкт-Петербурге, передает РИА «Новости».
Голубков родился в 1949 году, еще в школе посещал драмкружок. В девятом классе прошел отбор на роль Японца в картине режиссера Геннадия Полоки «Республика ШКИД».
С 1977 по 2018 год актер служил в Новомосковском драмтеатре, им сыграно более ста ролей в пьесах современной и классической драматургии.
С 2018 года проживал в Петербурге.
Пригожин отреагировал на введенные против него санкции Канады
Иосиф Пригожин: Санкции Канады против нас с Валерией – выстрел в пустоту
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«Ни я, ни Валерия не имеем никаких дел с Канадой и ехать туда не собирались. Кроме того, наше творчество никогда не было пропагандой чего бы то ни было. Поэтому санкции Канады непонятны и беспочвенны», – сказал газете ВЗГЛЯД музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Ранее Канада ввела санкции против российских деятелей культуры и искусства, обвинив их в «пропаганде российского вторжения на Украину».
«Мы однажды уже были в Канаде – Валерия там выступала, я был ее сопровождающим, занимался организацией концертов. Мы побывали на Ниагарском водопаде, в Торонто, в других городах. Это красивая страна, но, учитывая нынешнюю обстановку, мы в ближайшее время не планировали туда снова ехать», – пояснил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
«Более того, Канада – это визовая страна. Если власти не хотят нас видеть, то достаточно было просто не давать визы, если б мы за ними обратились. Нам с Валерией не очень приятно становиться объектом таких новостей. Мы не дали ни одного комментария, порочащего какого-то отдельного человека, группу людей или какую-либо страну, и в нашем творчестве не делали ничего подобного», – подчеркнул он.
«Хочу отдельно коснуться запрета на любые имущественные и финансовые отношения на территории Канады или с канадскими гражданами. У нас нет ни того, ни другого. Вряд ли в надзорных органах Канады этого не знают. Это похоже на выстрел в пустоту. Это как запретить есть сахар человеку, который его и так не употребляет. Согласитесь, это выглядит как-то странно», – отметил собеседник.
«Ни творчество Валерии, ни мои проекты не являются и никогда не были пропагандой чего бы то ни было. Мы – люди искусства. Искусство объединяет людей. Творческие личности – это люди мира, добра и любви», – сказал Пригожин.
В четверг Канада объявила о введении санкций против 19 россиян, которые, как говорится в сообщении канадского кабмина, «используют свое искусство (музыку, актерское мастерство, кино) для пропаганды российского вторжения на Украину». Среди попавших под ограничения: певица Валерия, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, актер Иван Охлобыстин, режиссер Никита Михалков, музыкант Тимати.
Также рестрикции были введены в отношении ряда деятелей культуры и образования, включая директоров музеев, которые якобы «причастны к повреждению или полному уничтожению культурных ценностей на Украине». Среди попавших под санкции – министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр культуры Ольга Любимова, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и другие.
Рестрикции были введены и против российских сотовых операторов «Билайн», МТС, «Мегафон», Tele2, банков «Точка» и «Тинькофф», платежных систем «Мир» и Yandex Pay, а также Московского общества казаков.
Кроме того, в четверг Совет Евросоюза принял решение продлить действие экономических санкций против России еще на полгода – до 31 января 2024 года. Таким образом, санкции против России в связи с ситуацией на Украине, впервые введенные в 2014 году и значительно расширенные в феврале 2022 года, продлены до конца января 2024 года.
Военкоры показали неудачную эвакуацию ВСУ с поля боя с «Призраками»
Военкоры опубликовали видео попытки украинских боевиков эвакуироваться с позиций под Артемовском, где им противостояли бойцы батальона «Призрак».
Видео публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».
Ранее военкоры опубликовали видеозапись, на которой показано, как украинских военных уничтожают в Пятихатках «дедовскими» Т-54.
Politico: На Украине из-за недовольства солдат ВСУ может вспыхнуть бунт
Politico: Недовольство в рядах ВСУ может спровоцировать общественные конфликты на Украине
Украинские медики предупредили о возможных общественных конфликтах из-за зреющего недовольства в рядах украинских вооруженных сил, сообщила газета Politico.
Издание со ссылкой на украинского военного медика пишет, что солдаты ВСУ недовольны, почему одни украинцы воюют, а другие избежали мобилизации, передает RT со ссылкой на Politico.
Медик предупредил, что украинские власти должны внести изменения в порядок участия каждого жителя Украины в конфликте, иначе в стране возникнут беспорядки.
Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ложные надежды о вступлении Украины в НАТО, которые преследовал Владимир Зеленский, обернулись серьезным расколом внутри страны.
В Магадане наградили турецкого строителя за спасение сброшенной с моста беременной женщины
Власти Магаданской области наградили гражданина Турции за спасение сброшенной с моста подростками беременной женщины
Губернатор Магаданской области Сергей Носов вручил благодарность гражданину Турции Имаму Аталаю за спасение беременной женщины, которую сбросили с моста подростки.
Парень и девушка скинули знакомую беременную 18-летнюю девушку с моста не реке Ола, чтобы завладеть квартирой. При этом они попытались инсценировать самоубийство: подруге отправили сообщение, что девушка пытается покончить с собой, передает РИА «Новости».
Случайным свидетелем стал турецкий строитель, который приехал на строительство аэропорта в Соколе. Он рыбачил рядом, тут же бросился в воду, спас беременную.
Глава региона Носов, вручая благодарность, отметил, что это поступок настоящего мужчины.
Ранее российский боец смешанного стиля (ММА) Джахар Мажидов спас жизнь человеку с приступом эпилепсии.
Волонтеры пытаются остановить депортацию русской гражданки Узбекистана с рожденным в РФ ребенком
Глава фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Альшанская рассказала о выдворении русской гражданки Узбекистана с новорожденным из России
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«По закону все правильно – девушка нарушила, и ее должны депортировать, но кроме закона есть еще и человеческое измерение», – сказала газете ВЗГЛЯД глава фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, комментируя решение властей выдворить из страны русскую по национальности гражданку Узбекистана с родившимся в России младенцем.
В своем блоге Альшанская ранее написала, что сейчас в спецприемнике Твери находится женщина с новорожденным ребенком, которая приехала год назад в Россию на заработки на стройку. Здесь она забеременела, но отец будущего ребенка отказался от ответственности. В результате женщина просрочила выезд из страны – и суд обязал ее покинуть Россию. Однако делать этого на последнем месяце беременности она не стала. В результате состоялся второй суд, где на нее наложили штраф, отправили с младенцем в спецприемник и вскоре должны выдворить из страны. В Узбекистане у нее нет ни нормального жилья, ни родни, ни возможности заработка.
«Истории, которые происходят у нас каждый день, разные, но обычно мы их не выносим в публичное пространство, потому что справляемся сами. Однако в этом случае та ситуация, где по закону все правильно – девушка нарушила, и ее должны депортировать. Но кроме закона есть еще и человеческое измерение», – объяснила свою публикацию в соцсети Альшанская.
Она рассказала, что сейчас сотрудники фонда думают, каким образом можно задержать депортацию девушки с младенцем на руках. В качестве идеи рассматривается возможность предоставления ей гражданства Российской Федерации, ведь этнически девушка русская: в советское время ее семья переехала в Узбекистан, поэтому в момент распада СССР они оказались гражданами этого государства.
Собеседница отмечает, что в России существуют облегченные форматы получения российского гражданства, причем не только для украинцев. Но в данном случае этот механизм применить нельзя – женщина уже получила предписание суда и обязана покинуть страну. Кроме того, есть большая вероятность того, что из-за нарушения миграционного законодательства въезд в Россию ей будет запрещен.
«Закон действительно не на ее стороне. Нам нужны какие-то исключения из правил, какие-то решения, которые нам можно будет найти, исходя из желания наших государственных органов ей помочь. У нас бывают случаи присвоения гражданства, но эти решения принимаются на уровне президента», – говорит Альшанская.
Собеседница посетовала, что из-за распада страны в прошлом русские люди оказались в разных республиках. Но пока полноценная защита наших соотечественников за рубежом не выстроена, считает Альшанская.
Нанесен удар высокоточным оружием по украинским объектам, где готовились теракты против России
Российские Вооруженные силы в ночь на пятницу нанесли очередной удар по объектам, где готовились террористические акты против России, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Конашенков, слова которого приводятся в Telegram-канале Минобороны, уточнил, что удар нанесен высокоточным оружием большой дальности морского базирования. Теракты в отношении России, по его словам, планировалось осуществить с применением ударных беспилотников.
Генерал отчитался, что цель удара была достигнута, поражены все назначенные объекты.
Ранее на этой неделе Конашенков сообщал, что российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по украинским объектам военной промышленности и топливной инфраструктуре под Одессой.
Эксперт: ВС России готовы к наступлению на Купянском направлении
Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ перебрасывают к Купянску подразделения из-под Харькова
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Российские войска постепенно продвигаются на Харьковском направлении. В районе Купянска бойцы ВС РФ уже готовы перейти в наступление. Для ВСУ складывается патовая ситуация. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее у Масютовки и станции Синьковка российские войска отбили у Украины пять опорных пунктов и четыре наблюдательных поста.
«В Харьковской области ведутся бои северо-восточнее Купянска. Российские войска постепенно продвигаются вперед. В частности, наблюдаются серьезные успехи в районе Синьковки, Лимана Первого и Масютовки. В районе Двуречного ведутся тяжелые бои. Однако наши бойцы стойко выдерживают натиск противника», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Нам удается не подпускать ВСУ к плацдарму на правом берегу реки Оскол. В целом в рядах противника наблюдается снижение морального духа: армейское руководство обещало рядовым легкий штурм в рамках контрнаступления, однако до сих пор на Харьковском направлении большого успеха Украина не возымела», – отмечает собеседник.
«Здесь они потеряли около двух бригад. Люди гибнут, но ВСУ продолжают стоять на месте. При этом ситуация на Купянском участке фронта для них усугубляется. Российские войска постепенно окружают город. Его уже видно с некоторых опорных пунктов. Фактически российские военные в этом районе уже готовы перейти в наступление», – подчеркивает эксперт.
«ВСУ понимают сложность сложившейся ситуации. На Купянское направление перебрасывают подразделения из-под Харькова. Противнику удается нас сдерживать, но лишь потому, что в нашем Генштабе хотят по максимуму «перемолоть» украинские силы перед тем, как двигаться вперед», – считает Онуфриенко.
«На Запорожском участке фронта ситуация стабилизировалась. Здесь ВСУ исчерпали наступательный потенциал, из-за чего вынуждены перегруппировываться. Из-за нехватки сил они не могут продолжать удерживать Пятихатки. На Ореховском направлении они увязли в районе Работино», – акцентирует собеседник.
«Российские военные не подпускают противника к занятым позициям. Регулярно ведется артиллерийский обстрел украинских подразделений, рискнувших пойти в атаку. Таким образом, Генштаб ВСУ медленно приходит к выводу, что самым большим успехом в рамках контрнаступления останется продвижение на Времевском выступе. Но пока они не признаются в этом, отправляя в мясорубки все большее количество техники и солдат», – резюмирует Онуфриенко.
Ранее у Масютовки и станции Синьковка российские войска отбили у ВСУ пять опорных пунктов и четыре наблюдательных поста. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский.
Отмечается, что противник потерял более взвода солдат, а также польскую САУ Krab и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. У Тищенковки уничтожена САУ 2С1 «Гвоздика» украинских войск. У Кудьковки сбит вертолет Ми-8 ВСУ, в районе Лимана Первого – беспилотник «Лелека-100», у населенного пункта Великий Выселок – БПЛА «Фурия».
Кроме того, российская артиллерия нанесла удар по ВСУ в районе населенных пунктов Розовка, Стельмаховка, Песчаное, Котляровка. Была сорвана попытка украинских сил устроить ротацию на передовых позициях у Новоселовского. Осуществлен авиаудар по украинским позициям в районе Колодезного. Общие потери противника на Купянском направлении составили до взвода живой силы, БТР M113 и пункт боепитания, уточнил начальник пресс-центра.
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил ТАСС, что ВС РФ отразили семь атак ВСУ на Лисичанском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Авиацией были уничтожены БМП ВСУ у Курдюмовки и Клещеевки. Кроме того, РСЗО «Торнадо-С» нанесен удар по складу противника с горюче-смазочными материалами у Дружковки.
У населенных пунктов Выемка и Северск ВСУ потеряли САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30, у деревни Красное – бронетранспортер, в Константиновке – САУ Krab и Paladin, у Первомайского – 120-миллиметровый миномет, у Дальнего – два 152-миллиметровых орудия 2А65. На Лисичанском и Соледаро-Артемовском направлениях российские ЗРК уничтожили четыре украинских беспилотника, а ТОС «Солнцепек» накрыла огнем позиции ВСУ у Малоильиновки.
Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на Донецком направлении в результате слаженных и активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации успешно отражены 16 атак ВСУ.
Ракетным ударом по Николаеву уничтожены места дислокации солдат ВСУ и наемников
Российские силы уничтожили в Николаеве места дислокации солдат ВСУ и наемников
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В результате недавнего российского удара ликвидировано место дислокации украинских военных и иностранных наемников в гостинице у судостроительного завода в Николаеве, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, в Николаеве ликвидировали несколько целей. В том числе удар пришелся по гостинице «Ингул», где базировались украинские военные вместе со своими иностранными инструкторами, передает РИА «Новости».
Гостиница «Ингул» расположена на Адмиралтейской улице рядом с крупнейшим военным Николаевским судостроительным заводом, где в советское время строились ракетные крейсеры, эсминцы, большие противолодочные и сторожевые корабли, подводные лодки.
Лебедев также сообщил, что были поражены цели на судоремонтном заводе «Нибулон». Кроме того, по словам местных жителей, большой удар пришелся по порту Ника-Тера.
Напомним, российские войска в последние дни нанесли серию мощных ударов по портам Одессы и Николаева. Так, в ночь на четверг были нанесены удары по цехам производства и местам хранения беспилотных катеров в Одессе и Ильичевске.
Миллиардера Игоря Кудрякова обнаружили мертвым в Москве
Создатель доставки «Служба 77» Игорь Кудряков найден мертвым в Москве
Тело миллиардера Игоря Кудрякова, создателя доставки «Служба 77», без признаков насильственной смерти нашли в его московской квартире.
Источник Shot сообщил, что по результатам обследования признаков насилия не обнаружено. По предварительной версии, бизнесмен умер из-за онкологического заболевания, передает Life.
Игорь Кудряков возглавил совет директоров ЗАО «Службы Семьдесят Семь» в начале нулевых годов, организация занималась доставкой по Москве. Предприниматель получил назначение на должность первого заместителя начальника управления «Государственной жилищной инспекции Московской области».