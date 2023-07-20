Путин продлил ответные меры России на санкции до конца 2025 года Эксперт: Инновационные технологии станут конкурентным преимуществом России Политолог Мартынов: Цифровая экономика в России меняется взвешенно и обдуманно

Фото: kremlin.ru

Текст: Олег Исайченко

Совещание Владимира Путина с правительством показало глубокое понимание президентом текущих политических и экономических процессов. Обсудили широкий спектр вопросов: от устранения последствий ЧП в Крыму до цифровизации экономики страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Алексей Мартынов. Ранее глава государства провел совещание с правительством РФ. «Совещание с правительством началось с обсуждения крупного ЧП: на военном полигоне в Крыму произошел пожар. Владимир Путин лично проконтролировал координацию федеральных, региональных и муниципальных структур по оказанию помощи гражданским лицам, оказавшимся в опасной ситуации», – сказал Алексей Мартынов, директор Института новейших государств. «Руководство России еще раз доказало – забота о населении является безусловным приоритетом в страны. Вспомним недавний теракт на Крымском мосту – процесс налаживания транспортных коммуникаций также происходил с невероятной скоростью. Видно, что у власти находятся проверенные люди, способные в кратчайшие сроки решать возникающие проблемы», – подчеркивает собеседник. «Несмотря на то что в настоящее время страна участвует в сложном военном конфликте, правительство не перестает работать над развитием России. Так, в рамках совещания обсудили создание системы «цифрового рубля». Приятно, что мы не отстаем от общемировых трендов и в техническом плане продолжаем шагать в ногу со временем», – отмечает эксперт. «Подобное нововведение в перспективе способно снизить платежно-финансовые риски. Кроме того, наше руководство под чутким присмотром президента закладывает возможности для дальнейшего развития сетевого бизнеса. Отмечу, что Россия – одна из первых стран, поднимающих тему цифровой валюты на государственном уровне», – уточняет Мартынов. «Примечательно, что в России к экономическим изменениям подходят комплексно. На совещании также обсудили вопрос внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в финансовую систему. Это позволит достигнуть качественно иного уровня эффективности труда. Фактически на наших глазах закладывается технологический фундамент, который может стать важным конкурентным преимуществом государства», – акцентирует собеседник. «Важно подчеркнуть, что правительство крайне ответственно подходит к внедрению нововведений. Вопрос искусственного интеллекта вызывает много дискуссий, и среди руководства этот феномен получает разные оценки. Подобное обсуждение позволяет взвесить все «за» и «против», достигнув наилучшего понимания необходимых реформ», – резюмирует Мартынов. Ранее состоялось совещание Владимира Путина с членами правительства. В начале встречи президент попросил главу Крыма Сергея Аксенова доложить о ситуации на полигоне, где произошло возгорание. Руководитель региона отметил, что ситуация вернется в нормальное русло в течение суток благодаря «принятым совместно с федеральным центром и муниципальными властями мерам». Путин также обсудил выход России из зерновой сделки. Он подчеркнул, что из-за дисконта в 30–40% на зерно на мировых рынках потери отечественных аграриев составили 1,2 млрд долларов. Президент уточнил, что РФ проявляла чудеса выдержки, продлевая инициативу, рассчитывая на то, что зарубежные коллеги «начнут в полном объеме соблюдать согласованные параметры и условия». При этом глава государства отметил, что Россия готова вернуться к договоренностям лишь в том случае, если интересы РФ будут соблюдены на международном уровне. Он подчеркнул, что западные страны полностью «извратили» изначальный гуманитарный посыл инициативы. Заявления о важности украинского зерна для мира президент назвал ложью. Он отметил, что доля России на мировом рынке пшеницы – 20%, а Украины – меньше 5%. Уточняется, что Москва готова заместить зерно на мировом рынке как на безвозмездной, так и на коммерческой основе, тем более что в РФ в этом году вновь ожидается рекордный урожай. На совещании обсудили и другие важные для экономики вопросы. Так, глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что массовое внедрение цифрового рубля возможно с начала 2025 года. Она подчеркнула, что перед масштабированием технологии ее необходимо тщательно протестировать. При этом ее внедрение начнется с базовых операций. Так, уже в следующем году запустятся платежи в одно касание (NFC). Испытания будут проводиться и в рамках переводов между юридическими лицами. Владимир Путин отметил, что Россия по многим направлениям использования цифровых решений уже находится в числе глобальных лидеров. Глава государства призвал укреплять уже достигнутые позиции и совершенствоваться в развитии научной и технологической базы. Он заметил, что на встрече прозвучали «новые, дополнительные предложения по поддержке отечественных разработок в области искусственного интеллекта», что невероятно важно для будущего РФ. Путин назвал условия для возвращения России в зерновую сделку

Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заверил, что Москва может возобновить зерновую сделку, если будут полностью выполнены все ранее данные ей обещания. «Мы не против самой сделки как таковой, тем более учитывая ее значение для глобального рынка продовольствия, для многих государств мира, и, безусловно, рассмотрим возможность вернуться в нее», – передает его слова ТАСС. Он отметил, что «только при одном условии – если будут в полном объеме учтены, а главное реализованы все без исключения ранее согласованные принципы участия России в этой сделке». В качестве первого принципа Путин назвал «вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки». «Базовое условие России для возвращения сделки – это восстановление ее изначальной гуманитарной сути», – сказал Путин. Он напомнил о ряде обязательств перед Россией в рамках этих соглашений. «При исполнении всех этих условий, о чем мы раньше договаривались, они не сейчас мною придуманы <…>, мы незамедлительно в эту сделку вернемся», – добавил он. Также Путин заявил, что страны Запада полностью «выхолостили и извратили» изначально гуманитарную суть зерновой сделки, сделали ее инструментом обогащения спекулянтов. «Вместо того чтобы помогать действительно нуждающимся странам, [Запад] использовал зерновую сделку для политического шантажа, а кроме того, как я уже сказал, сделал ее инструментом обогащения транснациональных корпораций, спекулянтов на глобальном зерновом рынке», – добавил Путин. По его словам, возобновление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса является одним из условий возвращения России в зерновую сделку. «Должны быть обеспечены беспрепятственные условия для расширения поставок российских удобрений, сырья для их производства, в том числе должна быть восстановлена работа аммиакопровода Тольятти – Одесса, который был взорван, уничтожен явно по заказу киевского режима», – сказал он. Напомним, Россия решила не продлевать зерновую сделку и отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре для следующих с Украины судов. Газета ВЗГЛЯД писала, как отмена зерновой сделки облегчит жизнь российским экспортерам. Путин решил участвовать в саммите БРИКС по видеоконференцсвязи

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин решил участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он также добавил, что это будет полноценное участие. На самой встрече будет присутствовать глава МИД Сергей Лавров, передает РИА «Новости». Ранее глава Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что гипотетический арест президента России Владимира Путина в ЮАР по ордеру Международного уголовного суда (МУС) был бы равносилен объявлению войны России. Напомним, МУС в марте выдавал «ордер на арест» Путина. В Москве в этой связи выразили надежду, что партнеры по БРИКС не станут ориентироваться на незаконные решения МУС. Новости СМИ2 Аксенов доложил Путину о ситуации на полигоне в Крыму, где произошло возгорание 19 июля 2023, 19:56 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин попросил главу Крыма Сергея Аксенова доложить о ситуации на полигоне, где произошло возгорание. «Как обычно, начнем с оперативных. И первый оперативный вопрос Аксенову Сергею Валерьевичу, как ситуация на полигоне в Кировском районе Крыма», – сказал Путин на совещании с членами правительства, передает РИА «Новости». Также Путин отметил, что предстоит разобраться с причинами пожара. Аксенов отчитался, что ситуация с пожаром на военном полигоне в Кировском районе Крыма вернется в нормальное русло в течение суток. «Мы ожидаем, что благодаря принятым совместно с федеральным центром и муниципальными властями мерам ситуация вернется в нормальное русло буквально в течение суток», – сказал он. В ночь на среду на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма возник пожар, в этой связи трасса «Таврида» перекрыта. Власти Крыма эвакуировали жителей четырех сел, в которых проживают более двух тысяч человек. Инфраструктура за пределами военного полигона не повреждена. Путин: Лимит на революции в России исчерпан Путин на Набсовете РСВ: Лимит на революции в России исчерпан

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

России не нужны революции, заявил президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей» в среду. Один из участников заседания упомянул прошедший туристический слет «Маевка». «Надеюсь, что маевка, которая не приведет к революции», – в шутку отреагировал Путин, передает ТАСС. Он с иронией сказал, что это название «настораживает». «Потому что лимит на революции у нас уже в прошлом веке исчерпан, выбран полностью», – заключил Путин. Ранее президент заявил, что правда – лучшее оружие против лжи. Новости СМИ2 Путин: Участие в программах АНО «Россия – страна возможностей» приняли граждане 150 стран Путин заявил, что участие в программах АНО «Россия – страна возможностей» приняли представители 150 стран 19 июля 2023, 15:52 Текст: Алина Власенко

Участие в программах АНО «Россия – страна возможностей» вопреки всем сложностям приняли представители более 150 государств, в целом участниками программ стали более 20 млн человек, заявил президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета организации. «Участниками этих программ стали более чем 20 млн человек. Это, конечно, впечатляет. Но что еще не менее впечатляет, это то, что несмотря на все сложности сегодняшнего дня, сегодняшнего периода и сегодняшней обстановки, в которой мы живем, участие в этих программах приняли наши друзья, коллеги из более 150 стран мира», – заявил Путин, назвав это серьезным результатом. Глава государства также заявил, что более 80% молодых россиян считают, что в России есть условия для самореализации молодых людей, передает РИА «Новости». «В 2017 году 37% молодых людей в стране считали, что в России созданы подобающие условия для самореализации молодых людей, а сейчас этот показатель уже свыше 80%. Ну, это в общем говорит о том, что все усилия государства, в том числе и ваша работа, они необходимые результаты приносят», – сказал Путин. Он также назвал проект «Россия – страна возможностей» очень востребованным. «Логика всех действий в рамках этого проекта заключается в том, чтобы в центр внимания были поставлены люди. Конкретный человек с его амбициями в самом хорошем смысле этого слова и с его стремлением к личным достижениям и определенному вкладу в усилия государства и всего общества по ключевым направлениям развития», – отметил глава государства. Путин вспомнил, как работал грузчиком в студенческие годы 19 июля 2023, 16:05 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин на заседании набсовета «Россия – страна возможностей» раскрыл, как работал грузчиком, когда учился в высшем учебном заведении. В ходе мероприятия к президенту обратился победитель конкурса «Лидеры России» и доброволец на СВО, врио замкомандира полка по военно-политической работе Илья Штокман, передает ТАСС. Штокман сообщил, что в 2008 году уехал за границу работать, прошел путь от грузчика в пекарне до главы проектов крупной IT-компании. «Пекарня – это неплохо, само по себе неплохо. <…> Я когда студентом был, подрабатывал, какие-то мешки мы грузили на железнодорожной станции, но то занятие не очень понравилось, честно говоря», – рассказал Путин. Ранее президент поддержал идею создания единого кадрового резерва для образования. Новости СМИ2 Политолог назвала причину роста уверенности молодежи в самореализации Политолог Кислицына: Платформа РСВ предоставила жителям новых регионов России обширные возможности для развития

Фото: Валерий Шарифулин/РИА Новости

Текст: Олег Исайченко

В России с 2020 года растет уверенность молодежи в возможности самореализации. Одна из причин этого – появление конкурсов и проектов платформы «Россия – страна возможностей» (РСВ), которые дают возможность каждому реализовать свой талант и профессиональный потенциал, заявила политолог Дарья Кислицына. В среду состоялось заседание Наблюдательного совета РСВ с участием президента Владимира Путина. «Платформа «Россия – страна возможностей» (РСВ) стала точкой притяжения для талантливых россиян, которые любят свою страну и готовы вкладываться в ее развитие. Деятельный патриотизм аккумулирован в энергии тех, кто участвует и побеждает в конкурсах и проектах», – говорит Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ. «Созидательной энергии нужно пространство для роста. Ценно, что РСВ предоставляет его каждому без ограничений. Власть вовремя и точно услышала запрос общества на всестороннее развитие человеческого капитала. Очень круто, к слову, что в мире нет аналогов платформы, это о многом говорит», – отмечает эксперт. «Когда мы всей страной стали всестороннее поддерживать новые регионы, на авансцену вышли победители конкурсов и проектов РСВ. Проверка убеждений и ценностей на практике пройдена успешно. Более того, жители новых субъектов страны оперативно получили возможность участвовать в перспективных программах развития. Это сильное подспорье для скорейшей нормализации жизни», – продолжает политолог. «Также с 2020 года в стране наметился показательный тренд – уверенность в возможности самореализации молодежи растет. В том числе потому, что появляется все больше новых инициатив РСВ», – полагает Кислицына. Она также отметила, что особую роль в этих процессах играет президент Владимир Путин, который возглавил Наблюдательный совет РСВ. В среду в Екатерининском зале Кремля Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей», сообщается на сайте президента России. В рамках заседания глава государства отметил, что участие в программах АНО «Россия – страна возможностей» вопреки всем сложностям приняли представители более 150 государств, в целом участниками программ стали более 20 млн человек. Кроме того, Путин подчеркнул, что более 80% молодых россиян считают, что в России есть условия для самореализации молодых людей. «В 2017 году 37% молодых людей в стране считали, что в России созданы подобающие условия для самореализации молодых людей, а сейчас этот показатель уже свыше 80%. Ну, это в общем говорит о том, что все усилия государства, в том числе и ваша работа, они необходимые результаты приносят», – сказал президент. В ходе заседания одна из участниц предложила создать единый кадровый резерв в сфере образования. «Это хорошая идея», – отреагировал глава государства. По его словам, в советское время за работу с кадровыми резервами отвечали органы КПСС, теперь же в России нужно создавать «эти инструменты движения по карьерной лестнице в самом добром и хорошем смысле этого слова». Еще один важный аспект касался участников СВО. В частности, глава государства отметил, что именами героев спецоперации будут названы города, улицы и школы. Он также выразил убежденность в том, что военнослужащим спецоперации нужно дать возможность карьерного роста в гражданской жизни. Путин назвал Россию одним из мировых лидеров по внедрению цифровых технологий Путин назвал Россию одним из глобальных лидеров по внедрению цифровых технологий 19 июля 2023, 21:40 Текст: Вера Басилая

Россия является одним из мировых лидеров по внедрению цифровых технологий, эти позиции необходимо укреплять, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством. «По многим направлениям использования цифровых решений Россия уже находится в числе глобальных лидеров, несмотря на недостатки, упущения и недоработки, о которых сейчас говорили коллеги», – отметил Путин, передает ТАСС. Президент призвал постоянно укреплять эти позиции на собственной научной и технологической базе. «Я все прекрасно понимаю, есть ограничения, и без определенных связей и контактов, наработок на мировом уровне нам не обойтись. Тем не менее, обеспечивая настоящий технологический суверенитет нашей страны, нужно думать именно о собственных ресурсах», – отметил президент. Путин сообщил, что на встрече прозвучали «новые, дополнительные предложения по поддержке отечественных разработок в области искусственного интеллекта, говорили о внедрении этих технологий в системе государственного управления на всех уровнях, в экономике, в социальной сфере. «О важности таких усилий хорошо известно. Их эффект сегодня уже очевиден и касается скорости принятия управленческих решений, повышения качества, удобства услуг для граждан, бизнеса и так далее», – подчеркнул российский лидер. Ранее глава ЦБ Набиуллина заявила, что массовое внедрение цифрового рубля возможно с начала 2025 года. Новости СМИ2 Путин: Видеоигры должны помогать человеку развиваться и найти себя Путин на Набсовете РСВ навазал видеоиргы средством для воспитания общечеловеческих ценностей в людях

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» высказал мнение, что компьютерные игры являются колоссальным бизнесом, который должен помогать людям развиваться, воспитывать в них общечеловеческие ценности и «не квасной патриотизм». «Игра – то, чем вы занимаетесь, – это не игрушечное дело… Это колоссальный бизнес, просто многомиллиардный», – заметил он, отвечая участнице встречи, которая рассказала об индустрии видеоигр, передает ТАСС. Он также добавил, что самое важное в этой сфере – это «не деньги». Путин согласился с идеей, что видеоигры «должны быть на стыке искусства и образования». «Игра должна помогать человеку развиваться, помогать найти себя. Должна помогать воспитывать человека и в рамках общечеловеческих ценностей, и в рамках патриотизма, в хорошем смысле слова – не квасного, а широкого с гуманитарной точки зрения, основательного», – считает Путин. Ранее Путин заявил, что участие в программах АНО «Россия – страна возможностей» вопреки всем сложностям приняли представители более 150 государств, в целом участниками программ стали более 20 млн человек. Путин: У России большие планы по освоению ближнего и дальнего космоса Путин на Набсовете РСВ заявил о больших планах России по освоению ближнего и дальнего космоса 19 июля 2023, 17:40 Текст: Ольга Иванова

Россия строит большие планы по освоению космоса, причем как в ближней, так и дальней его части, заявил президент России Владимир Путин на заседании набсовета АНО «Россия – страна возможностей». «У нас большие планы и по ближнему космосу, и по дальнему космосу. Здесь есть над чем работать, чем заниматься», – приводит его слова ТАСС. Как указал глава государства, космическая деятельность имеет значение и для России, и для всего человечества. Ранее на заседании Путин заявил, что технологии искусственного интеллекта (ИИ) не менее важны сейчас, чем атомный или ракетный проекты в СССР, за ними будущее. Новости СМИ2 Путин: Правда – лучшее оружие против лжи 19 июля 2023, 16:36 Текст: Алексей Дегтярев

Правда остается лучшим средством против пропитанной ложью пропаганды, заявил президент России Владимир Путин на заседании набсовета «Россия – страна возможностей». «Вы сказали: мы говорим правду постоянно. И, наверное, это самое острое оружие против лжи и пропитанной этой ложью пропаганды», – прокомментировал Путин слова главреда портала «Донбасс инсайдер» Кристель Нэан, передает ТАСС. По этой причине везде пытаются закрыть главный информационный ресурс России, направленный на западную аудиторию, – Russia Today, подчеркнул президент. Он добавил, что у России есть много друзей в Европе, в том числе во Франции. «Я это знаю лично. Я знаю, что люди думают так же, как и мы. И им просто стараются не давать возможность думать: за них думают другие и навязывают им свои стереотипы поведения», – пояснил глава государства. Ранее Путин поддержал идею создания единого кадрового резерва для образования. Путин поддержал идею создания единого кадрового резерва для образования

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Необходимо создать единый кадровый резерв в сфере образования, такую мысль поддержал президент Владимир Путин на заседании набсовета платформы «Россия – страна возможностей». В ходе мероприятия одна из участниц предложила создать единый резерв в сфере образования. «Это хорошая идея», – отреагировал глава государства, передает ТАСС. По его словам, в советское время за работу с кадровыми резервами отвечали органы КПСС, теперь же в России нужно создавать «эти инструменты движения по карьерной лестнице в самом добром и хорошем смысле этого слова». Новости СМИ2 Путин: Участникам СВО нужно дать возможность карьерного роста в гражданской жизни Путин на Набсовете РСВ: Участники СВО должны иметь перспективы карьерного роста в интересах страны 19 июля 2023, 16:52 Текст: Алексей Дегтярев

Участники спецоперации должны иметь возможность карьерного роста не только в Российской армии, заявил президент Владимир Путин на заседании набсовета «Россия – страна возможностей». В ходе мероприятия доброволец СВО, врио замкомандира полка по военно-политической работе Илья Штокман сообщил, что уже девять месяцев находится в ЛНР, передает ТАСС. «Здесь первый заместитель руководителя администрации [президента] присутствует – Сергей Владиленович Кириенко, он в зоне СВО часто бывает лично. Но я сейчас прошу его именно как зама руководителя администрации обращать внимание на таких людей, имея в виду перспективы их карьерного роста в интересах страны и не только в Вооруженных силах, но и на гражданке», – сказал Путин. Ранее президент заявил, что именами героев СВО будут названы города, улицы и школы. Путин: Города, улицы и школы в России будут называть в честь участников СВО 19 июля 2023, 16:20 Текст: Вера Басилая

Имена участников специальной военной операции (СВО) будут появляться на картах российских городов, заявил президент России Владимир Путин на заседании набсовета АНО «Россия – страна возможностей». В ходе разговора генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что платформа началась с конкурса «Лидеры России», а на заседании набсовета присутствует Илья Штокман – один из победителей второго сезона. После конкурса он стал первым заместителем мэра Нижнего Новгорода, но затем ушел с этого поста добровольцем на СВО. Путин в шутку заметил, что одно из крупнейших газовых месторождений России называется Штокмановским. «[Оно] не вашим именем названо. Но уверен, что и улицы, и города, и парки, и школы будут называться именами ваших сослуживцев», – отметил президент, передает ТАСС. Говоря о решении Штокмана уйти добровольцем, Путин назвал это решение удивительным: «Вы с двумя детьми, а маленькому – вообще три годика, приняли для себя такое решение – уйти на линию фронта, и имея еще такую перспективу карьерного роста с позиции заместителя мэра одного из крупнейших городов страны. Удивительно!» Президент поблагодарил добровольца и пожелал успехов ему и его сослуживцам. «Знаю, как им непросто приходится на отдельных участках. Да и вообще в целом это непросто, это тяжелейшая работа: и днем, и ночью в условиях угрозы жизни и здоровья постоянной. Это непростая история», – заявил Путин. Ранее Путин поддержал идею создания единого кадрового резерва для образования. Новости СМИ2 Путин продлил ответные меры России на санкции до конца 2025 года Президент России Путин продлил действие указа об ответных мерах на санкции до конца 2025 года

Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин продлил до конца 2025 года срок действия указа об ограничении ввоза в РФ и вывоза из страны отдельной продукции и сырья в ответ на санкции. Новый документ опубликован на официальном портале правовой информации. Решением президента срок действия указа об ограничении вывоза из России и ввоза в РФ отдельной продукции и сырья в ответ на санкции продлен до 31 декабря 2025 года. Предыдущая версия указа о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности действовала до 31 декабря 2023 года. Указ, подписанный главой государства 8 марта 2022 года, вводил ограничения на вывоз из России и ввоз в РФ некоторой продукции и сырья (кроме товаров, перевозимых гражданами для личного пользования). Напомним, в утвержденный правительством перечень временно запрещенных к вывозу из России товаров вошло, в частности, ранее ввезенное в Россию технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура. Также был ограничен экспорт некоторых видов лесоматериалов, удобрений, сырья для химической промышленности, зерновых культур.