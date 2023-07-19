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19 июля, среда | Последнее обновление — 20:45 | vz.ru
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Аксенов доложил Путину о ситуации на полигоне в Крыму, где произошло возгорание
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Президент России Владимир Путин попросил главу Крыма Сергея Аксенова доложить о ситуации на полигоне, где произошло возгорание.
«Как обычно, начнем с оперативных. И первый оперативный вопрос Аксенову Сергею Валерьевичу, как ситуация на полигоне в Кировском районе Крыма», – сказал Путин на совещании с членами правительства, передает РИА «Новости».
Также Путин отметил, что предстоит разобраться с причинами пожара.
Аксенов отчитался, что ситуация с пожаром на военном полигоне в Кировском районе Крыма вернется в нормальное русло в течение суток. «Мы ожидаем, что благодаря принятым совместно с федеральным центром и муниципальными властями мерам ситуация вернется в нормальное русло буквально в течение суток», – сказал он.
В ночь на среду на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма возник пожар, в этой связи трасса «Таврида» перекрыта. Власти Крыма эвакуировали жителей четырех сел, в которых проживают более двух тысяч человек. Инфраструктура за пределами военного полигона не повреждена.
Москва раскритиковала генсека ООН в ответ на обнародование письма Путину
МИД: Генсек ООН Гутерриш нарушил законы дипломатической переписки, обнародовав письмо Путину
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в нарушение всех законов дипломатической переписки фактически обнародовал свое личное послание российскому лидеру Владимиру Путину, заявил МИД России.
В заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на сайте МИД, говорится, что генсекретарь ООН в последний день работы черноморской инициативы по вывозу украинского продовольствия выступил с пресс-релизом, в котором, помимо передергивания фактов о состоянии зерновой сделки, Гутерриш обнародовал свое личное послание на имя президента России. К сожалению, добавляет МИД, то же самое случилось и с предыдущим посланием от 24 апреля по аммиакопроводу Тольятти – Одесса.
Ведомство отметило, что вынуждено так же публично ответить на этот шаг генсека ООН и изложить реальные обстоятельства дела.
В заявлении российского внешнеполитического ведомства сказано, что генсек ООН отдает явное предпочтение украинской части заключенных год назад договоренностей. «В его подаче выходит, что именно морские перевозки 32 млн тонн украинского зерна (преимущественно (более 70%) кормовой кукурузы и в «сытые» страны) спасли мир от голода», – сообщает ведомство, отмечая, что Гутерришу, судя по всему, нет дела до российского зернового экспорта, большую часть которого составляет пшеница и которая направляется в страны Азии (60%) и Африки (30%).
В ведомстве привели «пассаж» из послания генсекратаря ООН на имя президента Путина от 24 апреля о том, что «возобновление работы трубопровода «Тольятти – Одесса» имеет критическое значение с точки зрения мировых цен на аммиак и, следовательно, для глобальной продовольственной безопасности». МИД также приводит слова Гутерриша о том, что мировой экспорт аммиака просел на 70%, и отмечает, что 8 марта он посетил Киев, где на переговорах с украинским руководством обсуждался вопрос аммиакопровода.
«Подрыв трубопровода, ежегодно прокачивавшего порядка 2 млн тонн сырья для производства удобрений, достаточного для того, чтобы накормить 45 млн человек, наглядно показал как результативность усилий секретариата ООН по снижению угроз голода, так и отношение к таким усилиям киевского режима», – говорится в сообщении.
Умалчивают в секретариате ООН и о том, что заявленное уменьшение стоимости (на 23%) отсчитывается от «шоковых» значений марта 2022 года, после чего цены стабилизировались, а в последние дни и вовсе практически не менялись, говорится в заявлении МИДа.
Также ведомство обратило внимание на то, что как Гутерриш и его сотрудники раз за разом закрывают глаза на террористические вылазки и диверсии Киева. Подчеркивается, что в секретариате ООН даже не нашли слов соболезнования в связи гибелью двух человек и ранением несовершеннолетней девочки в результате теракта на Крымском мосту 17 июля.
12 июля представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Гутерриш направил президент России Владимиру Путину письмо по зерновой сделке, уточнив, что речь в послании идет о расчетах через Россельхозбанк.
Трасса «Таврида» перекрыта из-за пожара на полигоне
Аксенов: Трасса «Таврида» перекрыта из-за пожара на полигоне на востоке Крыма
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На полигоне в Кировском районе на востоке Крыма возник пожар, в этой связи трасса «Таврида» перекрыта, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Планируется эвакуация около 2 тыс. человек.
Аксенов в своем Telegram-канале сообщил, что схему движения автотранспорта опубликуют в ближайшее время.
По его словам, из прилегающей к полигону в Кировском районе зоны планируется эвакуировать жителей четырех населенных пунктов. В общей сложности это свыше 2 тыс. человек, отметил он.
На месте происшествия работают профильные службы, развернут оперативный штаб, добавил Аксенов.
Советник главы Крыма Олег Крючков написал в Telegram, что водителям в районе Первомайского, Старого Крыма следует уходить с «Тавриды» на старую дорогу. «На «Тавриду» возвращаемся за Феодосией», – уточнил он, заверив, что дорогая там хорошая.
Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в свою очередь сообщил, что в объезд перекрытого участка «Тавриды» через Феодосию запустили автобусы межрегионального сообщения.
Лукашенко добавил, что ж/д транспорт работает в штатном режиме, как и паромная переправа.
Офис президента ЮАР сообщил о решении Путина не присутствовать на саммите БРИКС
Офис президента ЮАР сообщил, что Путин не приедет на саммит БРИКС по взаимной договоренности
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Канцелярия президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы сообщила, что президент России Владимир Путин по взаимной договоренности якобы не станет принимать участие в саммите БРИКС в ЮАР, вместо него Россию представит министр иностранных дел Сергей Лавров.
«По взаимной договоренности президент Владимир Путин не приедет на саммит. Российскую Федерацию будет представлять глава МИД Сергей Лавров», – сообщили в канцелярии, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию, что Россия якобы дала понять президенту ЮАР Сирилу Рамафосе, что арест российского лидера Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) на саммите БРИКС будет равносилен объявлению войны.
«Нет, этого не звучало … В этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства. Поэтому ничего здесь никому объяснять не нужно», – сказал Песков.
Ранее глава Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что гипотетический арест президента России Владимира Путина в ЮАР по ордеру Международного уголовного суда (МУС) был бы равносилен объявлению войны России.
Напомним, МУС в марте выдавал «ордер на арест» Путина. В Москве в этой связи выразили надежду, что партнеры по БРИКС не станут ориентироваться на незаконные решения МУС.
Стало известно о взрывах на горящем полигоне в Крыму
ТАСС: Звуки взрывов слышны в районе пожара на полигоне в Крыму
Звуки взрывов раздаются в Кировском районе Крыма, где продолжается пожар на военном полигоне.
Подъезды к месту пожара перекрыты. В ближайшем населенном пункте – селе Кринички – слышны множественные звуки взрывов, передает ТАСС.
Сотрудники прокуратуры республики прибыли в развернутые пункты временного размещения для контроля за соблюдением прав эвакуируемых жителей.
В ночь на среду на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма возник пожар, в этой связи трасса «Таврида» перекрыта. Власти Крыма эвакуировали жителей четырех сел, в которых проживают более двух тысяч человек.
Путин решил участвовать в саммите БРИКС по видеоконференцсвязи
Президент России Владимир Путин решил участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он также добавил, что это будет полноценное участие. На самой встрече будет присутствовать глава МИД Сергей Лавров, передает РИА «Новости».
Ранее глава Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что гипотетический арест президента России Владимира Путина в ЮАР по ордеру Международного уголовного суда (МУС) был бы равносилен объявлению войны России.
Напомним, МУС в марте выдавал «ордер на арест» Путина. В Москве в этой связи выразили надежду, что партнеры по БРИКС не станут ориентироваться на незаконные решения МУС.
Аксенов: Пострадавших из-за пожара на военном полигоне в Крыму нет
Аксенов: В результате пожара на военном полигоне в Крыму никто не пострадал
Пострадавших после пожара на военном полигоне в Кировском районе Крыма нет, причины возгорания установят правоохранители, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«Пострадавших нет. Эвакуированным жителям оказывается помощь, люди в пунктах временного размещения будут обеспечены всем необходимым», – сообщил Аксенов в Telegram.
Он добавил, что ликвидация последствий пожара будет проведена в кратчайшие сроки, а причины возгорания установят следственные органы.
Тем временем оперштаб Крыма сообщает, что 15 автобусов сняты с муниципальных маршрутов в Феодосии и направлены в зону ЧП на полигоне в Крыму. Из-за этого интервалы между рейсами будут увеличены.
Ранее сообщалось, что на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма возник пожар, в этой связи трасса «Таврида» перекрыта. Власти Крыма начали эвакуацию жителей четырех сел, в которых проживают более двух тысяч человек.
Работу Керченской паромной переправы приостановили до утра
Керченская паромная переправа приостановила работу до 05.00 мск среды, сообщили в оперштабе Республики Крым.
Свою работу переправа приостановила с 21.00, передает ТАСС.
С помощью паромов на полуостров и обратно переправляют грузовые автомобили и рейсовые пассажирские автобусы, легковые автомобили в настоящее время следуют по Крымскому мосту.
В ночь на понедельник украинская сторона произвела террористическую атаку на Крымский мост с помощью надводных дронов. Повреждено дорожное полотно, опоры моста уцелели. Уголовное дело завели по статье о теракте. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, у нее погибли родители.
Власти Крыма начали эвакуацию жителей четырех сел из-за пожара на полигоне
Власти Крыма решили на сутки эвакуировать жителей четырех сел из-за пожара на полигоне
Жителей четырех сел эвакуируют из-за возгорания на полигоне в Крыму, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
В своем Telegram Крючков уточнил, что проводится отселение четырех сел. Власти рассчитывают, что через сутки жители смогут вернуться в свои дома.
Ранее сообщалось, что на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма возник пожар, в этой связи трасса «Таврида» перекрыта.
Полянский: В кулуарах ООН возмутились атакой Киева на Крымский мост
Зампостпреда России Полянский: В кулуарах ООН дипломаты возмутились атакой Киева на Крымский мост
Дипломаты ряда государств в кулуарах ООН выразили возмущение организацией киевским режимом теракта на Крымском мосту, заявил первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский.
Полянский в эфире телеканала «Соловьев Live» сообщил, что представители ряда государств, в особенности незаангажированных, «высказывают как минимум удивление, а некоторые и возмущение». По его словам, всем прекрасно понятно, что киевский режим нанес удар по мирной инфраструктуре, передает РИА «Новости».
Кроме того, по его словам, дипломатам в ООН известно, что в результате украинского удара погибли невинные люди, которые находились в сотнях километров от зоны боевых действий. Объяснить произошедшее какими-то военными потребностями практически невозможно, подчеркнул Полянский.
Он заявил также, что Россия не ставила задачу русифицировать Украину, но не потерпит нарушения прав русскоязычного населения в этой стране.
Путину сообщили о взрывах на военном полигоне в Крыму
Путина проинформировали о взрывах на военном полигоне в Крыму
Президенту Владимиру Путину доложили о произошедших взрывах на войсковом полигоне в Крыму, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Разумеется, президенту докладывается», – сказал Песков, передает ТАСС.
Он также подчеркнул, что глава Крыма Сергей Аксенов очень оперативно отреагировал на случившееся.
В ночь на среду на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма возник пожар, в этой связи трасса «Таврида» перекрыта. Власти Крыма эвакуировали жителей четырех сел, в которых проживают более двух тысяч человек. Инфраструктура за пределами военного полигона не повреждена.
Путин: Лимит на революции в России исчерпан
Путин на Набсовете РСВ: Лимит на революции в России исчерпан
России не нужны революции, заявил президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей» в среду.
Один из участников заседания упомянул прошедший туристический слет «Маевка». «Надеюсь, что маевка, которая не приведет к революции», – в шутку отреагировал Путин, передает ТАСС.
Он с иронией сказал, что это название «настораживает». «Потому что лимит на революции у нас уже в прошлом веке исчерпан, выбран полностью», – заключил Путин.
Ранее президент заявил, что правда – лучшее оружие против лжи.
Путин: Участие в программах АНО «Россия – страна возможностей» приняли граждане 150 стран
Путин заявил, что участие в программах АНО «Россия – страна возможностей» приняли представители 150 стран
Участие в программах АНО «Россия – страна возможностей» вопреки всем сложностям приняли представители более 150 государств, в целом участниками программ стали более 20 млн человек, заявил президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета организации.
«Участниками этих программ стали более чем 20 млн человек. Это, конечно, впечатляет. Но что еще не менее впечатляет, это то, что несмотря на все сложности сегодняшнего дня, сегодняшнего периода и сегодняшней обстановки, в которой мы живем, участие в этих программах приняли наши друзья, коллеги из более 150 стран мира», – заявил Путин, назвав это серьезным результатом.
Глава государства также заявил, что более 80% молодых россиян считают, что в России есть условия для самореализации молодых людей, передает РИА «Новости».
«В 2017 году 37% молодых людей в стране считали, что в России созданы подобающие условия для самореализации молодых людей, а сейчас этот показатель уже свыше 80%. Ну, это в общем говорит о том, что все усилия государства, в том числе и ваша работа, они необходимые результаты приносят», – сказал Путин.
Он также назвал проект «Россия – страна возможностей» очень востребованным. «Логика всех действий в рамках этого проекта заключается в том, чтобы в центр внимания были поставлены люди. Конкретный человек с его амбициями в самом хорошем смысле этого слова и с его стремлением к личным достижениям и определенному вкладу в усилия государства и всего общества по ключевым направлениям развития», – отметил глава государства.
Константинов: Инфраструктура за пределами военного полигона в Крыму не повреждена
Константинов: Инфраструктура за пределами военного полигона в Крыму не пострадала
Объекты инфраструктуры за пределами военного полигона в Крыму, где с ночи продолжается пожар, по предварительным данным, не повреждены, сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
Константинов, отвечая на вопрос о том, есть ли повреждения инфраструктуры за пределами полигона, заявил, что пока повреждений не наблюдается, передает ТАСС.
В ночь на среду на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма возник пожар, в этой связи трасса «Таврида» перекрыта. Власти Крыма эвакуировали жителей четырех сел, в которых проживают более двух тысяч человек.
Путин вспомнил, как работал грузчиком в студенческие годы
Президент Владимир Путин на заседании набсовета «Россия – страна возможностей» раскрыл, как работал грузчиком, когда учился в высшем учебном заведении.
В ходе мероприятия к президенту обратился победитель конкурса «Лидеры России» и доброволец на СВО, врио замкомандира полка по военно-политической работе Илья Штокман, передает ТАСС.
Штокман сообщил, что в 2008 году уехал за границу работать, прошел путь от грузчика в пекарне до главы проектов крупной IT-компании.
«Пекарня – это неплохо, само по себе неплохо. <…> Я когда студентом был, подрабатывал, какие-то мешки мы грузили на железнодорожной станции, но то занятие не очень понравилось, честно говоря», – рассказал Путин.
Ранее президент поддержал идею создания единого кадрового резерва для образования.
Министр транспорта Крыма: Пункты пропуска работают штатно после пожара на полигоне
Власти Крыма рассказали, что пункты пропуска на севере полуострова работают штатно после пожара на полигоне
Пункты пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» на севере Крыма работают штатно после сообщений о пожаре на полигоне, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
По словам министра, пункты пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» работают в обычном режиме. Движение легковых автомобилей через Крымский мост продолжает осуществляться в реверсивном режиме. Железнодорожный транспорт на полуострове работает штатно, сообщил Лукашенко в Telegram.
Ранее сообщалось, что на полигоне в Кировском районе на востоке Крыма возник пожар, в этой связи трасса «Таврида» перекрыта. Власти Крыма начали эвакуацию жителей четырех сел, в которых проживают более 2 тыс. человек.
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