Военные учения России и Китая начались в Японском море

Минобороны сообщило о начале российско-китайских военных учений «Север/Взаимодействие» в Японском море

В акватории Японского моря начались совместные российско-китайские военно-морские учения «Север/Взаимодействие – 2023», которые продлятся с 20 по 23 июля, сообщило Минобороны России.

Учения проводятся для развития военно-морского сотрудничества двух стран. Они должны способствовать стабильности и миру в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Стороны отработают «противолодочные задачи и морской бой, морское и воздушное конвоирование судов, охрану и оборону отрядов кораблей при стоянке на незащищенном рейде». Также планируется отработать обеспечение безопасности коммуникаций в Японском море и в небе над ним. Пройдут совместные артиллерийские стрельбы, сообщило Минобороны в Telegram.

С российской стороны под руководством командующего Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота контр-адмирала Валерия Казакова в учениях принимают участие большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Гремящий», а также суда обеспечения.

С китайской стороны участвуют эскадренные миноносцы «Цицикар» и «Гуйян», сторожевые корабли «Цзаочжуан» и «Жичжао», корабль комплексного снабжения «Тайху». Руководит кораблями ВМС НОАК заместитель командующего флотом Северного моря контр-адмирал Цю Ваньшень.

Кроме того, к учениям привлечены свыше 30 летательных аппаратов морской авиации России и Китая. На борту эсминца «Цицикар» сформирован совместный штаб для общего руководства.

Напомним, американские СМИ сообщили, что Россия и Китай в 2022 году провели рекордное количество совместных военных учений за последние 20 лет. В начале июля министр обороны КНР Ли Шанфу в ходе встречи с главнокомандующим Военно-морским флотом России адмиралом Николаем Евменовым заявил о желании Пекина расширить сотрудничество с Россией в военной сфере.