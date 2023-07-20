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20 июля, четверг | Последнее обновление — 07:26 | vz.ru
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Военные учения России и Китая начались в Японском море
Минобороны сообщило о начале российско-китайских военных учений «Север/Взаимодействие» в Японском море
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В акватории Японского моря начались совместные российско-китайские военно-морские учения «Север/Взаимодействие – 2023», которые продлятся с 20 по 23 июля, сообщило Минобороны России.
Учения проводятся для развития военно-морского сотрудничества двух стран. Они должны способствовать стабильности и миру в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Стороны отработают «противолодочные задачи и морской бой, морское и воздушное конвоирование судов, охрану и оборону отрядов кораблей при стоянке на незащищенном рейде». Также планируется отработать обеспечение безопасности коммуникаций в Японском море и в небе над ним. Пройдут совместные артиллерийские стрельбы, сообщило Минобороны в Telegram.
С российской стороны под руководством командующего Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота контр-адмирала Валерия Казакова в учениях принимают участие большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Гремящий», а также суда обеспечения.
С китайской стороны участвуют эскадренные миноносцы «Цицикар» и «Гуйян», сторожевые корабли «Цзаочжуан» и «Жичжао», корабль комплексного снабжения «Тайху». Руководит кораблями ВМС НОАК заместитель командующего флотом Северного моря контр-адмирал Цю Ваньшень.
Кроме того, к учениям привлечены свыше 30 летательных аппаратов морской авиации России и Китая. На борту эсминца «Цицикар» сформирован совместный штаб для общего руководства.
Напомним, американские СМИ сообщили, что Россия и Китай в 2022 году провели рекордное количество совместных военных учений за последние 20 лет. В начале июля министр обороны КНР Ли Шанфу в ходе встречи с главнокомандующим Военно-морским флотом России адмиралом Николаем Евменовым заявил о желании Пекина расширить сотрудничество с Россией в военной сфере.
В России сообщили о боевом применении новейших танков «Армата»
ТАСС: Войска группировки «Юг» применяли новейшие танки «Армата» в боевых действиях
Группировка войск «Юг» активно применяла в боевых действиях на Украине новейшие российские танки Т-14 «Армата», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
Источник ТАСС сообщил, что в боях участвовали несколько единиц, чтобы посмотреть, как техника проявит себя. После этого танки были выведены с передовой.
Другой источник сообщил, что «Армата» поступил на вооружение подразделений Южного военного округа. По его словам, испытания еще продолжаются.
О применении «Арматы» в ходе СВО официально не сообщалось. На прошлой неделе об этом писали западные СМИ. Кроме того, в апреле такие сообщения о том, что новейший танк начали применять для ведения огня по позициям украинских националистов, передавали российские информационные агентства.
В конце прошлого года сообщалось, что экипажи Т-14 «Армата» проходили боевое слаживание на полигонах в Донбассе.
Генерал США призвал ждать «сложной» и «кровавой» части контрнаступления ВСУ
Генерал ВС США Милли: Цена контрнаступления ВСУ будет высокой, оно будет долгим, сложным и кровавым
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За попытки наступления на российские позиции ВСУ платят «огромную цену», признал председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Марк Милли.
Милли отметил, что украинские военные продвигаются «постепенно и неспешно». По его словам, «наступление» ВСУ будет «медленным» и «сложным», у него будет «высокая цена», передает ТАСС.
При этом американский генерал предупредил, что «существенная часть боевой мощи украинцев еще не задействована». По его словам, Киев будет сам решать, где и когда задействовать резервы. Сейчас они «берегут свою боевую мощь», добавил глава КНШ.
Милли считает, что давать оценки контрнаступлению преждевременно. Ситуация, по его оценке, далека от провала. Он считает, что «предстоит еще много боевых действий». «Это будет делом долгим, сложным, кровавым», – подчеркнул Милли.
Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что на Украине почти не осталось бойцов, готовых идти в атаку против России.
В США рассказали о нежелании бойцов ВСУ идти в атаку против России
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Бойцы ВСУ боятся идти в новые атаки против ВС России
На Украине почти не осталось бойцов, готовых идти в атаку против России, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real рассказал о тяжелых потерях ВСУ. По его словам, сейчас лишь поляки, одетые в украинскую военную форму, и еще несколько подразделений готовы пойти в новую атаку, передает РИА «Новости».
Американский полковник отметил, что украинские военнослужащие разобщены как никогда. По его оценке, прорвать российскую оборону у них шансов нет.
Изначальной целью украинского контрнаступления, как объяснил полковник, была демонстрация силы перед союзниками из западных государств. Украинская сторона рассчитывала, что это приведет к наращиванию объемов военной помощи, заключил Макгрегор.
Ранее американские СМИ писали, что главной проблемой вооруженных сил Украины (ВСУ) при контрнаступлении стали минные поля по всей протяженности российской линии обороны.
Против экс-полковника ГРУ Квачкова возбудили дело о дискредитации армии
Бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Владимира Квачкова, обвинявшегося в организации госпереворота и покушении на Анатолия Чубайса, обвинили в дискредитации Вооруженных сил России, сообщила жена военного.
По словам Квачковой, полиция вызвала ее мужа в отдел, но извещение об этом пришло с опозданием, и теперь он договаривается о новой встрече. Адвокат полковника Алексей Першин подтвердил, что против Квачкова возбудили дело, передает РБК.
Ранее в 2019 году Владимир Квачков был освобожден от наказания по делу об экстремизме. Квачков был осужден за подготовку вооруженного мятежа. Также против него возбуждалось успешно доведенное до конца уголовное дело о возбуждении ненависти (после публикации в Сети его видеообращения) и выигранное им дело о покушении на главу Роснано Анатолия Чубайса.
Российские зенитчики стали применять тактику «огневой колесницы»
Российский боец: Зенитные расчеты ЮВО применяют тактику «огневой колесницы» под Авдеевкой
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Зенитные расчеты Южной группировки войск в ходе спецоперации применяют тактику «огневой колесницы», рассказал российский военнослужащий.
Военный заявил РИА «Новости», что в зоне СВО применяется опыт, полученный во время чеченской кампании. Так, отметил зенитчик, работа ведется по принципу «огневой колесницы»: когда одна машина отработала, вторая прикрывает ее отход с другой точки, ведя огонь по той же цели, но с другой позиции.
По словам командира зенитного расчета, выезды часто происходят по ночам, «обработка» ведется «по площади», чтобы противник «не расслаблялся».
На опубликованном видео показаны кадры ночной работы ЗУ 23-2 по позициям ВСУ на Авдеевском направлении.
Военнослужащий рассказал, что недостатка в снарядах сослуживцы не испытывают. Орудие, по его словам, очень скорострельное и эффективное. За минуту по позициям ВСУ выпускается около 400 снарядов только с одной машины, а если залп ведется с двух машин – то по 800, рассказал он.
Ранее сообщалось, что группировка войск «Юг» активно применяла в боевых действиях на Украине новейшие российские танки Т-14 «Армата».
Запланировано увеличение поставок истребителей пятого поколения для армии
Мишустин анонсировал наращивание поставок истребителей пятого поколения в ВС России
Российская армия будет получать больше истребителей пятого поколения, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил.
«Планируется увеличить объемы поставок истребителей пятого поколения», – цитирует премьер-министра ТАСС.
В России к истребителям пятого поколения относится Су-57.
В июне гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявлял, что объемы поставок в ВКС России Су-57 увеличат в 2023 году.
В Британии стали изучать подбитые на Украине российские танки
Начштаба обороны ВС Британии Радакин заявил об изучении подбитых на Украине российских танков
Несколько российских танков, пораженных во время боев на Украине, доставлены в Британию, где изучаются военными экспертами, сообщил начальник штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин.
Радакин сообщил газете The Daily Telegraph, что «это очень важно», поскольку Британия является членом «клуба стран», которые обмениваются информацией друг с другом в ситуациях, когда в их распоряжении оказывается военная техника из России или другой страны, «которая может представлять опасность».
Адмирал отметил, что ученые, которые работают на британский штаб обороны, действуют «на уровне профессиональных патологоанатомов». Они, по его словам, анализируют каждую мелкую особенность, которую может использовать другая страна, передает ТАСС.
Радакин пояснил, что такой анализ позволяет понять, как работает чужая техника и как ей можно противостоять, как сделать броню более эффективной, как подавить системы связи и гарантировать, что британцы смогут пробить их защиту.
В публикации уточняется, что технику передали сотрудникам военной научно-технической лаборатории на территории технопарка Портон-Даун, известной тем, что там среди прочего изучается химическое и биологическое оружие.
Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что трофейная западная техника станет предметом изучения российских специалистов. Также российский лидер отмечал, что западные горят лучше советских.
Госдума повысила предельный возраст пребывания в запасе ряда военнообязанных
Депутаты приняли законопроект, который повышает на пять лет предельный возраст пребывания в запасе ряда граждан, имеющих воинские звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.
Так, в законе «О воинской обязанности и военной службе» устанавливаются новые предельные возрасты пребывания в запасе граждан. Предельный возраст военнообязанных, которые относятся к первому разряду, повышается до 40 лет, ко второму разряду – до 50, к третьему разряду – до 55 лет, передает ТАСС.
Кроме того, новые нормы предусматривают иностранным гражданам право на подписание контракта о пребывании в резерве при условии, что их должностные обязанности не связаны с гостайной.
В апреле Совфед одобрил поправку о повышении предельного возраста госслужащих.
Российские военные отбили пять атак ВСУ в районе Серебрянского лесничества
Минобороны: ВС России отбили пять попыток ВСУ вернуть позиции в районе Серебрянского лесничества
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Группировка войск «Центр» отразила пять атак украинских националистов, пытавшихся вернуть утраченные позиции в районе Серебрянского лесничества, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
Савчук уточнил, что попытки наступления предприняли подразделения 42-й механизированной бригады ВСУ при поддержке техники. Противник в результате огневого поражения артиллерией и армейской авиацией отступил, понеся потери в живой силе и технике, передает ТАСС слова Савчука.
Кроме того, на Сватовском направлении 66-й мехбригада ВСУ предприняла две попытки атаковать российские позиции, но потерпела неудачу.
Под Красным Лиманом авиация группировки «Центр» нанесла 12 ракетно-бомбовых ударов по районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника. Также удары нанесены по командно-наблюдательному пункту и двум складам боеприпасов.
16 июля авиация группировки российских войск «Центр» в ходе более чем 40 вылетов нанесла удары по пунктам временной дислокации, складу боеприпасов и восьми районам сосредоточения живой силы и огневых средств вооруженных сил Украины.
Минобороны Британии призвало «инвестировать в танки»
Уходящий в отставку британский министр обороны Бен Уоллес призвал «инвестировать в танки»
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Великобритании следует вкладываться в танки, а не инвестировать в наращивание численности войск, заявил британский министр обороны Бен Уоллес в преддверии объявления новых планов по повышению боеготовности вооруженных сил Соединенного Королевства на фоне войны на Украине.
Уоллес дал интервью The Telegraph, в котором заявил, что британские власти будут модернизировать войска Соединенного Королевства и адаптировать их к «меняющейся глобальной картине». Также Лондон намерен сделать приоритетными направлениями для инвестиций науку и технологии.
Ранее Уоллес говорил, что к 2025 году численность полностью обученных британских солдат сократится до 73 тыс. – это наименьший показатель в истории страны. Для сравнения, сейчас этот показатель составляет 82 тысячи, передает Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).
По словам министра, фундаментальный урок Украины заключается в том, что вооруженные силы должны быть «идеально сформированы». Министерство обороны Британии собирается инвестировать в танки, которые, по оценкам главы ведомства, являются «фундаментальной частью армии». При этом вложения должны стать залогом того, что машины хорошо обслуживаются и могут быть эффективно задействованы, добавил Уоллес.
Примечательно, что ранее СМИ сообщали, что у Британии осталось всего 40 боеспособных танков.
Ожидается, что во вторник Лондон объявит о новом плане по повышению боеготовности, включая перечисление 2,5 млрд фунтов стерлингов (2,9 млрд евро) на пополнение боеприпасов и запасов, истощенных в результате войны на Украине. Кроме того, будут выделены 400 млн фунтов стерлингов (456 млн евро) на модернизацию жилья для семей военнослужащих.
Ранее сообщалось, что Уоллес, который занимает должность министра обороны Великобритании с 2019 года, намерен уйти из правительства Британии в ходе очередных перестановок, которые запланировал премьер Риши Сунак. Уоллес заявил, что был бы рад работать в баре, он хочет «вернуться к нормальной жизни» и заниматься тем, что ему нравится, например, гонками «Формулы–1» или скачками.
В Грузии объявили о начале производства боевых беспилотников
Минобороны Грузии заявило о скором начале производства дронов-камикадзе
Грузия в ближайшие месяцы начнет массовое производство беспилотных летательных аппаратов совместно с Польшей, сообщил грузинский министр обороны Джуаншер Бурчуладзе.
В интервью телеканалу «Имеди» Бурчуладзе заявил, что была полностью обустроена инфраструктура и построено новое здание, также были проведены тестовые полеты дронов, которые привезли из Польши, передает ТАСС.
По его словам, также были испытаны уже пять собранных в Грузии беспилотников. Бурчуладзе отметил, что в августе или сентябре ожидается массовое производство дронов.
Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, какие дроны будет выпускать Грузия и сколь серьезную опасность они будут представлять.
Корабль ЧФ уничтожил дрейфующую украинскую мину в Черном море
Корабль ЧФ уничтожил дрейфующую украинскую мину северо-восточнее Босфора
Патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» ликвидировал сорванную дрейфующую украинскую мину северо-восточнее Босфора, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
Корабль «Сергей Котов» выполнял задачи в юго-западной части Черного моря и обнаружил сорванную дрейфующую украинскую мину в 180 км северо-восточнее пролива Босфор.
Командир корабля принял решение поднять в воздух вертолет Ка-27, экипаж которого уничтожил мину пулеметным огнем, сообщает Telegram Минобороны.
Один из последних Bayraktar ВСУ сбили на Кинбурнской косе
Замкомбриг: Один из последних беспилотников ВСУ Bayraktar сбили на Кинбурнской косе
Один из последних беспилотников вооруженных сил Украины турецкого производства Bayraktar сбили на Кинбурнской косе в Херсонской области, сообщил заместитель командира сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным «Кум».
Военнослужащий рассказал РИА «Новости», что Bayraktar на их направлении был не ударным, а разведывательным, он фиксировал перемещения личного состава. Благодаря соседнему подразделению устройство сбили накануне, сообщил Кум.
Кинбурнская коса прежде входила в состав Николаевской области, однако по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума вместе с Херсонской областью вошла в состав России.
На Украине ранее сообщали о начале строительства завода по производству турецких беспилотников Bayraktar.
Полковник Макгрегор заявил о бунте России, Китая и Индии против США
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор заявил, что Россия, Китай и Индия подняли бунт против США
Россия, Индия и Китай, решив создать новую валюту, подняли «бунт» против американской финансовой гегемонии, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real заявил о наступлении новой эры. По его словам, идея создания новой валюты уже получила поддержку более 40 государств, которые хотят использовать данный инструмент.
Россия, Китай и Индия, отметил Макгрегор, находятся в центре этой затеи, сравнимой с «бунтом», передает РИА «Новости».
Бывший советник главы Пентагона отметил, что Африке, Южной Америке и Азии многие страны сочувствуют России и считают ее действия сопротивлением политике Вашингтона.
Американский офицер добавил, что новая валюта будет обеспечиваться золотом, крупными запасами которого как раз обладают упомянутые три страны.
Создание новой валюты давно обсуждается странами – членами БРИКС. Между тем в Индии предлагают создать единую расчетную систему БРИКС.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как создается независимая от США и ЕС система расчетов с зарубежными партнерами России.
FT: Из-за поддержки Украины Западу не хватает оружия для конфликта с Китаем
FT: Запад не готов к конфликту с Пекином из-за нехватки оружия, вызванной поддержкой Украины
Запасы вооружения западных стран опустели из-за поддержки Украины, по этой причины Запад может оказаться не готов к потенциальному конфликту с Китаем, пишет Financial Times.
Издание отмечает, что страны Запада, в которых итак уже почти иссякли запасы оружия, недавно были вынуждены вновь взять на себя обязательства по военным расходам для помощи Украине. Теперь, пишет Financial Times, эксперты обеспокоены готовностью Запада к потенциальному конфликту с Китаем из-за Тайваня.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Запад практически истощил имевшиеся запасы оружия, включая артиллерийские снаряды и противотанковые системы, на наращивание производственных мощностей для удовлетворения потребностей Украины могут уйти годы. Даже США вынуждены заимствовать или закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее.
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