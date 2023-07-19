Полковник Макгрегор заявил о бунте России, Китая и Индии против США

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор заявил, что Россия, Китай и Индия подняли бунт против США

Россия, Индия и Китай, решив создать новую валюту, подняли «бунт» против американской финансовой гегемонии, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real заявил о наступлении новой эры. По его словам, идея создания новой валюты уже получила поддержку более 40 государств, которые хотят использовать данный инструмент.

Россия, Китай и Индия, отметил Макгрегор, находятся в центре этой затеи, сравнимой с «бунтом», передает РИА «Новости».

Бывший советник главы Пентагона отметил, что Африке, Южной Америке и Азии многие страны сочувствуют России и считают ее действия сопротивлением политике Вашингтона.

Американский офицер добавил, что новая валюта будет обеспечиваться золотом, крупными запасами которого как раз обладают упомянутые три страны.

Создание новой валюты давно обсуждается странами – членами БРИКС. Между тем в Индии предлагают создать единую расчетную систему БРИКС.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как создается независимая от США и ЕС система расчетов с зарубежными партнерами России.