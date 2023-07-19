Полковник Макгрегор заявил о бунте России, Китая и Индии против США

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19 июля, среда | Последнее обновление — 06:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В России сообщили о боевом применении новейших танков «Армата»
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На роль альтернативных финансовых центров претендуют Китай, ОАЭ и ряд других развивающихся государств, в том числе из разрастающегося БРИКС. Если занимать можно в Шанхае, Гонконге и Дубае, и занимать в юанях и дирхамах, то и поводов хранить золото на Западе остается все меньше.
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Если на приглашение атлетов на Олимпиаду в Париже некая надежда еще есть, то итоговая форма приглашения вряд ли кому-то понравится. Вероятно, спортсменам предложат поучаствовать в Играх в обмен на критику СВО или действующего политического режима, но при этом позволят выступать только под нейтральным флагом и без гимна.
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Миклухо-Маклаю выпало защищать туземные народы в те времена, когда дорогу к «тотальному господству зла» прокладывали англичане. Сейчас, когда евгенику и нацизм возрождают американцы, его предостережения как никогда актуальны.
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Центробанк 18 июля выпустил в обращение памятную серебряную монету «Творчество Виктора Цоя» номиналом три рубля. Монета имеет полноценную платежную ценность
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Украина в ночь на 17 июля атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждена автодорога, погибли двое взрослых жителей Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Девочку доставили в реанимацию краснодарской Детской краевой клинической больницы. Она находится в сознании в состоянии средней тяжести
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Во Франции в возрасте 76 лет умерла певица и актриса Джейн Биркин. Певицу обнаружила мертвой дома в Париже ее сиделка, причина смерти не разглашается. Всемирную известность Биркин приобрела в 60-х годах, став одним из символов эпохи. Поклонники отмечали яркую внешность, чувство стиля Биркин, общественность будоражили ее романы с известными личностями
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Полковник Макгрегор заявил о бунте России, Китая и Индии против США
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор заявил, что Россия, Китай и Индия подняли бунт против США
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Россия, Индия и Китай, решив создать новую валюту, подняли «бунт» против американской финансовой гегемонии, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real заявил о наступлении новой эры. По его словам, идея создания новой валюты уже получила поддержку более 40 государств, которые хотят использовать данный инструмент.
Россия, Китай и Индия, отметил Макгрегор, находятся в центре этой затеи, сравнимой с «бунтом», передает РИА «Новости».
Бывший советник главы Пентагона отметил, что Африке, Южной Америке и Азии многие страны сочувствуют России и считают ее действия сопротивлением политике Вашингтона.
Американский офицер добавил, что новая валюта будет обеспечиваться золотом, крупными запасами которого как раз обладают упомянутые три страны.
Создание новой валюты давно обсуждается странами – членами БРИКС. Между тем в Индии предлагают создать единую расчетную систему БРИКС.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как создается независимая от США и ЕС система расчетов с зарубежными партнерами России.
В США рассказали о нежелании бойцов ВСУ идти в атаку против России
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Бойцы ВСУ боятся идти в новые атаки против ВС России
На Украине почти не осталось бойцов, готовых идти в атаку против России, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real рассказал о тяжелых потерях ВСУ. По его словам, сейчас лишь поляки, одетые в украинскую военную форму, и еще несколько подразделений готовы пойти в новую атаку, передает РИА «Новости».
Американский полковник отметил, что украинские военнослужащие разобщены как никогда. По его оценке, прорвать российскую оборону у них шансов нет.
Изначальной целью украинского контрнаступления, как объяснил полковник, была демонстрация силы перед союзниками из западных государств. Украинская сторона рассчитывала, что это приведет к наращиванию объемов военной помощи, заключил Макгрегор.
Ранее американские СМИ писали, что главной проблемой вооруженных сил Украины (ВСУ) при контрнаступлении стали минные поля по всей протяженности российской линии обороны.
AP: Истребитель ВКС России создал опасную ситуацию американскому самолету в Сирии
Летчик российских ВКС якобы произвел опасную ситуацию для американского самолета MC-12 над сирийским воздушным пространством, сообщает Associated Press.
Инцидент произошел в воскресенье, истребитель ВКС России пролетел «очень близко» от американского самолета наблюдения, вынудив его «пройти через турбулентный след», утверждает Associated Press, передает ТАСС.
Источники агентства в администрации президента США Джозефа Байдена указали, что это «новый уровень небезопасного поведения», который может привести «к аварии или гибели людей».
До этого замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов указывал, что истребители американской коалиции в Сирии пять раз нарушили сирийское воздушное пространство в районе Эт-Танф, где находятся международные воздушные трассы.
Также Гуринов отмечал, что коалиция США «целенаправленно и систематически» нарушает договоренности по безопасности полетов в Сирии. В частности, западные БПЛА вторгались в закрытую для полетов зону российско-сирийских учений.
В Пентагоне назвали сроки достижения Украиной паритета с Россией по истребителям
Милли: Западу потребуются годы и миллиарды долларов для обучения пилотов ВСУ
Армии Украины потребуются годы и миллиарды долларов для достижения паритета с Россией в воздухе, заявил глава комитета штабов Пентагона Марк Милли.
Он отметил, что стоимость десяти F-16 – 2 млрд долларов, в то время, как у России на вооружении имеются сотни истребителей четвертого и пятого поколения, передает РИА «Новости».
По словам Милли, чтобы попытаться довести до паритета с Россией, один к одному, два к одному, то следует иметь в виду большое количество самолетов, годы обучения пилотов и обслуживания, а также годы достижения уровня финансовой поддержки.
Генерал отметил, что в свете указанных причин США сосредоточены на обеспечении Киева возможностями ПВО.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Запад не сможет быстро нарастить производство танков.
Москва дала ООН еще 90 дней в рамках зерновой сделки
МИД: У Секретариата ООН есть еще 90 дней для нормализации российского сельхозэкспорта
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Согласно подписанному с Россией меморандуму, секретариат ООН может в течение 90 дней продолжать работу по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта, заявил МИД. Уточняется, что это срок до прекращения действия документа.
В заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства говорится, что, согласно пункту 6 меморандума Россия – ООН, соглашение «будет действовать в течение трех лет», а в случае намерения одной из сторон – России или ООН – прекратить его применение следует уведомить об этом за три месяца.
Таким образом, объясняет МИД, у секретариата ООН еще есть 90 дней на продолжение своей работы по нормализации российского сельхозэкспорта.
На Смоленской площади объяснили, что как раз в этот срок генсекретарь ООН, как это было указано в его послании на имя президента России Владимира Путина (содержание которого в ООН предали гласности), планировал восстановить доступ к системе SWIFT для «дочерней» или аффилированной структуры «Россельхозбанка».
Москва при этом подчеркивает, что прямое переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT не имеет альтернатив – ни через «маргинальный канал с JP Morgan», ни в рамках теоретической платформы с Citi и Afreximbank, ни с опциями филиалов и «дочек». Предлагаемые ООН меры российская сторона называет «паллиативными», подчеркивая, что их нельзя реализовать на практике. Данные предложения призваны лишь «создать видимость работы в ситуации, когда в конечном счете влияние ооновцев на Вашингтон и Брюссель, контролирующих платежные системы, не больше, чем на киевский режим, подорвавший аммиакопровод», подчеркивает МИД России.
Кроме того, Москва резко раскритиковала работу генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который в нарушение законов дипломатической переписки фактически обнародовал свое личное послание Владимиру Путину.
Напомним, Россия не стала продлевать зерновую сделку и отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре для следующих с Украины судов. В Кремле назвали позицию Европы по зерновой сделке бессовестной, отметив, что киевский режим использовал зону осуществления соглашения в боевых целях.
Сообщалось, что российская зерновая отрасль в результате дисконта цен на российские зерновые к мировым уровням потеряла за год около 1 млрд долларов.
Газета ВЗГЛЯД писала, как отмена зерновой сделки облегчит жизнь российским экспортерам.
Маск призвал раскрыть данные о тратах денег на Украину
Американский миллиардер Маск призвал раскрыть, как расходуется американская помощь Украине
Американский миллиардер Илон Маск призвал расcказать общественности, как расходуется помощь США Украине, после заявлений о выделении нового пакета военного транша Киеву.
Маск отреагировал на сообщение о том, что США готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине в 1,3 млрд долларов, он призвал проинформировать общественность, как расходуются выделенные деньги, передает РИА «Новости».
Напомним, что США намерены выделить Украине пакет военной помощи на 1,3 млрд долларов. Предполагается, что Вашингтон рассчитывает передать Киеву системы Vampire для борьбы с беспилотниками, барражирующие боеприпасы Switchblade и дроны-камикадзе Phoenix Ghost.
Ранее США после разрыва зерновой сделки дали Украине 250 млн долларов на сельское хозяйство.
Минобороны: Компанию Гейтса могли использовать для выращивания смертоносных комаров
Минобороны: Финансируемую Гейтсом компанию могли использовать для выращивания переносящих инфекции клещей и комаров
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Американская сторона могла использовать компанию Oxitec для выращивания переносящих инфекции клещей и комаров, эта компания финансируется фондом Гейтса, заявил начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Научно-исследовательские организации Пентагона по изучению комаров и клещей, переносящих эпидемически значимые инфекции (лихорадки долины Рифт, Западного Нила и денге), не случайны, заявил Кириллов, передает РИА «Новости».
Подобные исследования проводятся на территории самих США, в лабораториях за границей. Там в совокупности изучаются более 100 видов комаров и клещей.
Для массового исследования могут задействовать мощности «двойного назначения», в том числе Oxitec. Компанию финансируют из фонда Билла и Мелинды Гейтс.
Генерал указал, что работа биолабораторий США на Украине вызывает все больше вопросов в самих Соединенных Штатах, эту деятельность критиковал кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший.
В июне Кириллов заявлял, что Пентагон в ходе экспериментов пытается получить популяции насекомых, которые смогут переносить Эболу, гепатит B и СПИД.
Захарова: Администрация Байдена признала Белый дом «проходным двором»
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Неспособность властей США выявить оставивших в Белом доме кокаин из-за большого числа людей, регулярно проходящих через него, говорит о том, что администрация президента Джо Байдена признала это место «проходным двором», заявила представитель МИД Мария Захарова.
Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на высказывание пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, где та, отвечая на вопрос о реакции Байдена на расследование о кокаине, заявила, что не станет говорить о реакции американского президента.
Жан-Пьер добавила, что, согласно расследованию, через это помещение Белого дома проходят сотни человек, там постоянно фиксируется большой человеческий трафик.
«Потрясающе. Оказывается, дело о кокаине закрыли, потому что по Белому дому проходят тысячи людей. Удивительно, как в США вообще что-то еще расследуют, учитывая, что по стране ходят и ездят 300 млн человек», – отреагировала Захарова. Дипломат отметила, что администрация Байдена, по сути, назвала «свою обитель проходным двором».
Ранее Захарова иронизировала, что дело о кокаине закрыли, поскольку в ходе расследования «можно на самих себя выйти».
Напомним, экспертиза подтвердила, что обнаруженный в Белом доме порошок является кокаином. Также стало известно о визите в Белый дом перед обнаружением там кокаина сына президента США Хантера Байдена, который в прошлом признался в наркозависимости.
Министр сельского хозяйства Чечни возглавил «Данон Россия»
Гендиректором «Данон Россия» стал министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев
Должность гендиректора «Данон Россия» занял заместитель председателя правительства Чечни, министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев.
В данных СПАРК говорится, что руководитель компании изменился с Каппетти Чарли Виктор Хенрикус на Закриев Якуб Салманович, передает ТАСС.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ, которым во временное управление Росимущества были переданы доли иностранных владельцев в российской структуре производителя молочных продуктов Danone и в пивоваренной компании «Балтика».
Трампу пригрозили арестом по делу о штурме Капитолия
Экс-президент США Трамп заявил об угрозе ареста по обвинению в штурме Капитолия
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Минюст США прислал извещение, в котором указывается, что Дональд Трамп является подозреваемым по делу о штурме Капитолия, его ждут арест и предъявление обвинений по данному делу.
Трамп на странице в своей социальной сети Truth Social написал, что прокурор минюста Джек Смит известил его, что он является подозреваемым по делу о штурме Капитолия. По словам бывшего американского президента, ему дали четыре дня на извещение большого жюри о получении письма, что всегда означает арест и предъявление обвинений, передает ТАСС.
Ранее СМИ сообщили, что две правозащитные группы призвали запретить экс-президенту США Дональду Трампу выдвигать кандидатуру на пост президента за якобы подстрекательство к мятежу и захвату Капитолия 6 января 2021 года.
До этого минюст США рекомендовал суду отклонить аргумент экс-президента Дональда Трампа о том, что он обладает иммунитетом по делу о штурме Капитолия в 2021 году.
6 января 2021 года сторонники Трампа атаковали Конгресс, желая помешать утверждению результатов президентских выборов. В ходе протестов погибли четыре человека, одна из женщин - в результате выстрела сотрудника полиции Капитолия.
Захарова: Зеленский стал токсичен для Запада
Захарова: США пытаются откреститься от терактов Киева, поскольку Зеленский стал токсичен для Запада
Заявление Соединенных Штатов о непричастности к терактам Киева свидетельствует о том, что президент Украины Владимир Зеленский «стал токсичен» для Запада, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова в Telegram обратила внимание, что американские власти публично открестились от совершенных киевским режимом терактов, «проведя водораздел между поставками вооружений и терактами».
И хотя, по словам представителя МИД, это «очередная манипуляция», «важно другое – Зеленский стал для Запада токсичен».
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что Вашингтон на данном этапе «не в состоянии приписать ответственность» за атаку на Крымский мост какой-либо из сторон конфликта на Украине. В то же время Кирби выступил с утверждением, что американская сторона «не берет на себя ответственность за то, чтобы определять легитимность или нелегитимность целей, по которым наносят удары украинцы».
Президент Владимир Путин, возложив ответственность за теракт на Крымском мосту на киевский режим, пообещал, что Россия ответит на это бессмысленное с военной точки зрения преступление.
Китай призвал стороны конфликта на Украине не нападать на гражданские объекты
Пекин призвал стороны конфликта на Украине не нападать на гражданские объекты
Сторонам конфликта на Украине следует воздерживаться от нападений на гражданские объекты и соблюдать международное гуманитарное право, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя террористическую атаку на Крымский мост.
По словам Мао Нин, стороны должны воздерживаться от нападения на гражданские объекты и инфраструктуру, обеспечивать безопасность гражданских лиц и соблюдать международное гуманитарное право, передает ТАСС.
Напомним, в ночь на понедельник киевский режим организовал террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Опоры моста уцелели. К полуночи на Крымском мосту запустили движение автомобилей по одной полосе. Президент Владимир Путин пообещал, что Россия ответит на это бессмысленное с военной точки зрения преступление.
Песков назвал бессовестной позицию ЕС по зерновой сделке
Позицию европейских государств по зерновой сделке можно считать бессовестной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В данном случае, наверное, следует назвать бессовестной позицию европейских государств», – высказался он о словах госсекретаря США Энтони Блинкена о «бессовестном» выходе Москвы из сделки, передает ТАСС.
При этом Россия высоко ценит роль генсека ООН Антониу Гутерриша в попытках убедить страны Европы выполнять обязательства по сделке. Но этого не произошло, заключил Песков.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что Москва не планирует доверять заверениям западных стран и ООН по зерновой сделке.
Шеф Пентагона рассказал о «ядре» гарантий Запада для Украины
Шеф Пентагона Остин: Ядром западных гарантий безопасности Украины будет ее самооборона
«Ядром» соглашений западных стран с киевским режимом по «гарантиям безопасности» станет самооборона Украины, заявил министр обороны США Ллойд Остин.
«Ядром любого соглашения будет их (украинцев – прим. ВЗГЛЯД) способность защищать себя и сдерживать агрессию», – приводит его слова ТАСС.
Остин отметил, что Украине потребуется «боевая мощь». На этом, по его словам, и будут сконцентрированы усилия западных стран и вокруг этого будет формироваться двустороннее соглашение. Странам Запада, подчеркнул шеф Пентагона, придется работать над этим сообща, а не какому-то одному государству.
Вашингтон, сообщил министр обороны США, уже взаимодействует с украинской сторону по вопросу обещанных «гарантий безопасности». Он добавил, что можно ожидать, что уже скоро будут заключаться двусторонние соглашения с Украиной, эта работа идет.
Напомним, в декларации стран G7, принятой на полях саммита НАТО, говорилось, что «Семерка» начинает переговоры с Киевом по поводу двусторонних обязательств и договоренностей в сфере безопасности.
Президент Владимир Путин отмечал, что Украина имеет право обеспечивать свою безопасность и вправе выбирать способ достижения этой цели, но при этом не должны создаваться угрозы для другой страны.
Минобороны: Пентагон планировал испытания незарегистрированных лекарств на жителях Африки
Американские военные намеревались испытывать в Африке незарегистрированные препараты, это указано в найденных на Украине документах, заявил начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Пентагон рассчитывал использовать собственную армию для апробации незарегистрированных медицинских препаратов на африканском населении для последующего одобрения надзорными органами в интересах «биг фармы», сказал Кириллов, передает ТАСС.
Для этих целей планировалось использовать сеть биолабораторий и посреднические организации, такие как «Метабиота».
Коммерческое предложение «Метабиоты», найденное в одной из украинских лабораторий, было адресовано институту инфекционных болезней сухопутных войск США.
В нем идет речь о подготовке специалистов по инфекционным болезням в Кении и Уганде.
Этот документ говорит о том, что к изучению патогенов в Африке привлечено управление Минобороны США по снижению угрозы (ДИТРА), министерство внутренней безопасности и Агентство США по международному развитию.
В июне Кириллов сообщал, что Пентагон в ходе экспериментов пытается получить популяции насекомых, которые смогут переносить Эболу, гепатит B и СПИД.
Евро на открытии торгов опустился ниже 102 рублей
Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже во вторник, 18 июля, не изменился и составил 91 рубль.
Евро потерял 22 копейки, составив 101,9 рубля, передает ТАСС.
Курс юаня повысился на 0,8 копейки и составил 12,682 рубля.
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