Пушков рассказал об ударе по «империи доллара»

Сенатор Пушков: Отказ Индия и Индонезии от доллара в двусторонней торговле стал новым ударом по США

Решение Индии и Индонезии отказаться от использования доллара в двусторонней торговле стал еще одним ударом по США, заявил сенатор Алексей Пушков.

В своем Telegram-канале Пушков отметил, что численность населения этих двух стран в пять раз превосходит численность населения США.

«Еще один удар по империи доллара», – написал сенатор, добавив, что для ее «качественного ослабления», потребуется много таких ударов. И тем не менее, отметил Пушков, их становится все больше.

Член Совета Федерации предположил, что первая половина XXI, вероятно, станет «временем постепенного разрушения Pax Americana».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как китайский юань набирает обороты против американского доллара.