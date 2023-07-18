Минобороны: Финансируемую Гейтсом компанию могли использовать для выращивания переносящих инфекции клещей и комаров

Американская сторона могла использовать компанию Oxitec для выращивания переносящих инфекции клещей и комаров, эта компания финансируется фондом Гейтса, заявил начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Научно-исследовательские организации Пентагона по изучению комаров и клещей, переносящих эпидемически значимые инфекции (лихорадка долины Рифт, Западного Нила и денге) не случайны, заявил Кириллов, передает РИА «Новости».

Подобные исследования проводятся на территории самих США, в лабораториях за границей. Там в совокупности изучаются более 100 видов комаров и клещей.

Для массового исследования могут задействовать мощности «двойного назначения», в том числе Oxitec. Компанию финансируют из фонда Билла и Мелинды Гейтс.

Генерал указал, что работа биолабораторий США на Украине вызывает все больше в самих Соединенных Штатах, эту деятельность критиковал кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.

В июне Кириллов заявлял, что Пентагон в ходе экспериментов пытается получить популяции насекомых, которые смогут переносить Эболу, гепатит B и СПИД.