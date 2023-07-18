Минобороны: Компанию Гейтса могли использовать для выращивания зараженных комаров

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18 июля, вторник | Последнее обновление — 19:28 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Названа стоимость восстановления Крымского моста
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На роль альтернативных финансовых центров претендуют Китай, ОАЭ и ряд других развивающихся государств, в том числе из разрастающегося БРИКС. Если занимать можно в Шанхае, Гонконге и Дубае, и занимать в юанях и дирхамах, то и поводов хранить золото на Западе остается все меньше.
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Если на приглашение атлетов на Олимпиаду в Париже некая надежда еще есть, то итоговая форма приглашения вряд ли кому-то понравится. Вероятно, спортсменам предложат поучаствовать в Играх в обмен на критику СВО или действующего политического режима, но при этом позволят выступать только под нейтральным флагом и без гимна.
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Миклухо-Маклаю выпало защищать туземные народы в те времена, когда дорогу к «тотальному господству зла» прокладывали англичане. Сейчас, когда евгенику и нацизм возрождают американцы, его предостережения как никогда актуальны.
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Центробанк 18 июля выпустил в обращение памятную серебряную монету «Творчество Виктора Цоя» номиналом три рубля. Монета имеет полноценную платежную ценность
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Украина в ночь на 17 июля атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждена автодорога, погибли двое взрослых жителей Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Девочку доставили в реанимацию краснодарской Детской краевой клинической больницы. Она находится в сознании в состоянии средней тяжести
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Во Франции в возрасте 76 лет умерла певица и актриса Джейн Биркин. Певицу обнаружила мертвой дома в Париже ее сиделка, причина смерти не разглашается. Всемирную известность Биркин приобрела в 60-х годах, став одним из символов эпохи. Поклонники отмечали яркую внешность, чувство стиля Биркин, общественность будоражили ее романы с известными личностями
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Минобороны: Компанию Гейтса могли использовать для выращивания зараженных комаров
Минобороны: Финансируемую Гейтсом компанию могли использовать для выращивания переносящих инфекции клещей и комаров
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Американская сторона могла использовать компанию Oxitec для выращивания переносящих инфекции клещей и комаров, эта компания финансируется фондом Гейтса, заявил начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Научно-исследовательские организации Пентагона по изучению комаров и клещей, переносящих эпидемически значимые инфекции (лихорадка долины Рифт, Западного Нила и денге) не случайны, заявил Кириллов, передает РИА «Новости».
Подобные исследования проводятся на территории самих США, в лабораториях за границей. Там в совокупности изучаются более 100 видов комаров и клещей.
Для массового исследования могут задействовать мощности «двойного назначения», в том числе Oxitec. Компанию финансируют из фонда Билла и Мелинды Гейтс.
Генерал указал, что работа биолабораторий США на Украине вызывает все больше в самих Соединенных Штатах, эту деятельность критиковал кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.
В июне Кириллов заявлял, что Пентагон в ходе экспериментов пытается получить популяции насекомых, которые смогут переносить Эболу, гепатит B и СПИД.
Антонов объяснил, во что США превратили зерновую сделку
Посол Антонов: США превратили черноморскую сделку в проект по обогащению западных агрохолдингов
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По воле американской стороны зерновая сделка, которая задумывалась как гуманитарная инициатива, превратилась в коммерческий проект по обогащению западных агрохолдингов, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Дипломат, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства, подчеркнул, что для эффективного выполнения черноморской инициативы Вашингтон «палец о палец» не ударил. Перекосы в функционировании сельскохозяйственных соглашений, созданные им же – Вашингтоном, устранены не были, отметил посол.
Американская сторона, по словам Антонова, превратила зерновую сделку из гуманитарного в коммерческий проект по обогащению западных агрохолдингов. Он подчеркнул, что целый год агропродукция направлялась не нуждающимся, а преимущественно сытым государствам.
Решение России не продлевать зерновую сделку Антонов назвал абсолютно адекватным. Администрации США, по его словам, следует прекратить водить весь остальной мир за нос.
Он отметил, что российская сторона готова рассмотреть вопрос о восстановлении механизма только когда не на словах, а не деле убедится в работоспособности и эффективности «пакетных» Стамбульских договоренностей.
Напомним, Россия официально уведомила о снятии гарантий безопасности зерновой сделки. Согласно подсчетам Российского зернового союза (РЗС), российская зерновая отрасль в результате дисконта цен на российские зерновые к мировым уровням потеряла за год около 1 млрд долларов.
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Опубликованы снятые спутником США снимки после теракта на Крымском мосту
Американская компания Maxar опубликовала спутниковые снимки с поврежденным Крымским мостом
Американская компания Maxar опубликовала новые спутниковые снимки Керченского пролива, сделанные утром 17 июля.
В сообщении компании в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) говорится, что снимки демонстрируют новые повреждения Крымского моста, передает РИА «Новости».
Ранее Maxar сообщала, что ее коммерческий спутник WorldView-2 снимал Крымский мост дважды за последний месяц, в том числе на минувшей неделе.
Президент Владимир Путин, возложив ответственность за теракт на Крымском мосту на киевский режим, пообещал, что Россия ответит на это бессмысленное с военной точки зрения преступление.
AP: Истребитель ВКС России создал опасную ситуацию американскому самолету в Сирии
Летчик российских ВКС якобы произвел опасную ситуацию для американского самолета MC-12 над сирийским воздушным пространством, сообщает Associated Press.
Инцидент произошел в воскресенье, истребитель ВКС России пролетел «очень близко» от американского самолета наблюдения, вынудив его «пройти через турбулентный след», утверждает Associated Press, передает ТАСС.
Источники агентства в администрации президента США Джозефа Байдена указали, что это «новый уровень небезопасного поведения», который может привести «к аварии или гибели людей».
До этого замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов указывал, что истребители американской коалиции в Сирии пять раз нарушили сирийское воздушное пространство в районе Эт-Танф, где находятся международные воздушные трассы.
Также Гуринов отмечал, что коалиция США «целенаправленно и систематически» нарушает договоренности по безопасности полетов в Сирии. В частности, западные БПЛА вторгались в закрытую для полетов зону российско-сирийских учений.
Блинкен после теракта на Крымском мосту высказался о методах Киева
Блинкен о теракте на Крымском мосту: Киев сам решает, как воевать
Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в понедельник в Госдепе США и комментируя атаку на Крымский мост, заявил, что киевский режим волен сам решать, как он «защищает свою территорию».
«Украина должна решать, как она ведет эту войну в защиту своей территории, своего народа и своей свободы», – приводит его слова ТАСС.
Госсекретарь США добавил, что американская сторона следит за ситуацией на мосту через Керченский пролив.
Напомним, в ночь на понедельник киевский режим организовал террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Опоры моста уцелели. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, у нее погибли родители.
Президент Владимир Путин, возложив ответственность за теракт на Крымском мосту на киевский режим, пообещал, что Россия ответит на это бессмысленное с военной точки зрения преступление.
В США сделали вывод из внешнего облика Зеленского на саммите НАТО
TAS: Зеленский на саммите НАТО выглядел как человек, оказавшийся на волоске от смерти
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На встрече лидеров стран НАТО в Вильнюсе президент Украины Владимир Зеленский «выглядел как человек, оказавшийся на волоске от смерти», пишут американские СМИ.
В статье Джорджа Пэрри для American Spectator говорится, что украинские вооруженные силы оказались в «отчаянном положении» из-за дефицита боеприпасов, которые Запад не в состоянии поставить ВСУ. Решение президента США Джо Байдена, по его словам, лишь показывает, с какими серьезными проблемами столкнулся киевский режим, передает РИА «Новости».
Пэрри высказал предположения, что Украина «не имеет реальных перспектив вернуть себе территории», а рестрикции в сфере экономики не смогли «поставить Россию на колена. Кроме того, он задался вопросом о том, возможно ли, чтобы у США и НАТО заканчивались деньги, материальные средства и оружие.
Украинское наступление, несмотря на обилие натовской техники, застопорилось, констатировал автор публикации, отметив, что ВСУ не удалось прорвать ни один из трех оборонительных рубежей, возведенных российскими войсками.
Напомним, блогерами и журналистами активно обсуждалось фото грустного Зеленского, стоящего в одиночестве на саммите НАТО. Также встречи лидеров государств – членов Североатлантического альянса стали появляться утечки о трещинах в отношениях США и Украины.
Названа глобальная цель США на Украине
AC: Для США судьба Украины второстепенна, Вашингтон использует Киев для возвращения мирового господства
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Судьба украинского государства является для США второстепенной, Вашингтон использует Киев, чтобы вернуть утраченное мировое господство, пишут американские СМИ.
В статье Эндрю Басевича для American Conservative говорится, что «реальная судьба самой Украины фигурирует как нечто второстепенное». По его словам, истинная цель США заключается в «возрождении подорванных устремлений Америки к мировому первенству», передает РИА «Новости».
Автор публикации полагает, что Соединенные Штаты хотели бы стать единственной сверхдержавой, а факты, свидетельствующие о возникновении многополярного мира, они предпочитают игнорировать.
Украина, считает Басевич, послужит «своего рода шаблоном», поскольку США и их союзники «будут оказывать влияние на многие тысячи миль от самой Европы».
Другой американский журналист писал ранее, что ситуация вокруг Украины займет важное место в истории о закате «американской империи». По его словам, вмешательство США в украинский кризис приведет к упадку всех, кроме американского военно-промышленного комплекса.
Захарова: Зеленский стал токсичен для Запада
Захарова: США пытаются откреститься от терактов Киева, поскольку Зеленский стал токсичен для Запада
Заявление Соединенных Штатов о непричастности к терактам Киева свидетельствует о том, что президент Украины Владимир Зеленский «стал токсичен» для Запада, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова в Telegram обратила внимание, что американские власти публично открестились от совершенных киевским режимом терактов, «проведя водораздел между поставками вооружений и терактами».
И хотя, по словам представителя МИД, это «очередная манипуляция», «важно другое – Зеленский стал для Запада токсичен».
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что Вашингтон на данном этапе «не в состоянии приписать ответственность» за атаку на Крымский мост какой-либо из сторон конфликта на Украине. В то же время Кирби выступил с утверждением, что американская сторона «не берет на себя ответственность за то, чтобы определять легитимность или нелегитимность целей, по которым наносят удары украинцы».
Президент Владимир Путин, возложив ответственность за теракт на Крымском мосту на киевский режим, пообещал, что Россия ответит на это бессмысленное с военной точки зрения преступление.
Антонов: США хотят превратить Украину в могильник
Посол Антонов: США хотят использовать Украину для утилизации своего старого оружия
Решение властей США не восполнять собственные запасы кассетных боеприпасов после их поставки вооруженным силам Украины свидетельствует о том, что Вашингтон стремится использовать Киев для утилизации своего старого оружия, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства, заявил, что отказ Вашингтона от восполнения запасов кассетных боеприпасов как нельзя лучше демонстрирует истинное отношение США к Украине.
Американская сторона, по его словам, стремится использовать республику для утилизации старого оружия, превратив некогда богатую и плодородную часть СССР в «могильник», где просто невозможно будет жить. На территории Украины останутся неразорвавшиеся американские суббоеприпасы, груды сгоревшего металла от германских танков Leopard и другой военной техники, которую поставляет Запад, отметил Антонов.
Посол добавил, что США, сопровождая свои действия высокими лозунгами об укреплении боеспособности ВСУ, «падает все ниже в плане соблюдения элементарных моральных принципов, цинично сбрасывая на Украину смертоносные отходы».
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что поставку на Украину кассетных боеприпасов и их использование следует считать преступлением.
США не стали обвинять Украину в теракте на Крымском мосту
Белый дом: США не могут обвинить в атаке на Крымский мост ни одну из сторон конфликта
Вашингтон на данном этапе «не в состоянии приписать ответственность» за атаку на Крымский мост какой-либо из сторон конфликта на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
Кирби также выступил с утверждением, что американская сторона не «не берет на себя ответственность за то, чтобы определять легитимность или нелегитимность целей, по которым наносят удары украинцы», передает ТАСС.
Украинские националисты, по его словам, «воюют на свою страну». США не говорят Киеву, «что юридически является легитимной целью», сказал представитель Белого дома, отметив, что цели украинская сторона выбирает самостоятельно.
Также он заверил, что Соединенные Штаты не добиваются от Украины нанесения ударов «внутри России».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя атаку на Крымский мост, заявил, что киевский режим волен сам решать, как он «защищает свою территорию».
Напомним, президент Владимир Путин, возложив ответственность за теракт на Крымском мосту на киевский режим, пообещал, что Россия ответит на это бессмысленное с военной точки зрения преступление.
Антонов заявил о причастности США к преступлениям Киева
Посол Антонов: Покрывательство радикалов говорит о причастности США к преступлениям Киева
Соединенные Штаты причастны к преступлениям киевского режима, об этом говорит покрывательство Вашингтоном украинских радикалов, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Антонов, комментируя высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена об украинской атаке на Крымский мост, напомнил, что американские власти не впервые оправдывают террористические акты Киева в отношении российских граждан и объектов. Посол, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства, подчеркнул, что Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок и является исключительно гражданской целью.
Теракт посол назвал варварским и бесчеловечным, напомнив, что в результате произошедшего погибли двое человек, а 14-летняя девочка лишилась родителей. «Как американцы собираются смотреть в глаза этому маленькому человеку?» – задался вопросом российский дипломат.
В заявлении Антонова говорится, что «покрывательство Вашингтоном киевских радикалов позволяет уверенно говорить о причастности Соединенных Штатов к преступлениям Киева». Украинские террористы, которых опьянила американская поддержка, могут совершить и новые злодеяния, отметил он, выразив при этом уверенность, что засевший на Украине режим получит по заслугам.
Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Украина по своей сути превратилась в частную военную компанию западных стран, ведущих опосредованную войну против России. Он также указал на причастность британских спецслужб к атаке на Крымский мост.
Песков назвал бессовестной позицию ЕС по зерновой сделке
Позицию европейских государств по зерновой сделке можно считать бессовестной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В данном случае, наверное, следует назвать бессовестной позицию европейских государств», – высказался он о словах госсекретаря США Энтони Блинкена о «бессовестном» выходе Москвы из сделки, передает ТАСС.
При этом Россия высоко ценит роль генсека ООН Антониу Гутерриша в попытках убедить страны Европы выполнять обязательства по сделке. Но этого не произошло, заключил Песков.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что Москва не планирует доверять заверениям западных стран и ООН по зерновой сделке.
Захарова: Администрация Байдена признала Белый дом «проходным двором»
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Неспособность властей США выявить оставивших в Белом доме кокаин из-за большого числа людей, регулярно проходящих через него, говорит о том, что администрация президента Джо Байдена признала это место «проходным двором», заявила представитель МИД Мария Захарова.
Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на высказывание пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, где та, отвечая на вопрос о реакции Байдена на расследование о кокаине, заявила, что не станет говорить о реакции американского президента.
Жан-Пьер добавила, что, согласно расследованию, через это помещение Белого дома проходят сотни человек, там постоянно фиксируется большой человеческий трафик.
«Потрясающе. Оказывается, дело о кокаине закрыли, потому что по Белому дому проходят тысячи людей. Удивительно, как в США вообще что-то еще расследуют, учитывая, что по стране ходят и ездят 300 млн человек», – отреагировала Захарова. Дипломат отметила, что администрация Байдена, по сути, назвала «свою обитель проходным двором».
Ранее Захарова иронизировала, что дело о кокаине закрыли, поскольку в ходе расследования «можно на самих себя выйти».
Напомним, экспертиза подтвердила, что обнаруженный в Белом доме порошок является кокаином. Также стало известно о визите в Белый дом перед обнаружением там кокаина сына президента США Хантера Байдена, который в прошлом признался в наркозависимости.
Минобороны: Пентагон планировал испытания незарегистрированных лекарств на жителях Африки
Американские военные намеревались испытывать в Африке незарегистрированные препараты, это указано в найденных на Украине документах, заявил начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Пентагон рассчитывал использовать собственную армию для апробации незарегистрированных медицинских препаратов на африканском населении для последующего одобрения надзорными органами в интересах «биг фармы», сказал Кириллов, передает ТАСС.
Для этих целей планировалось использовать сеть биолабораторий и посреднические организации, такие как «Метабиота».
Коммерческое предложение «Метабиоты», найденное в одной из украинских лабораторий, было адресовано институту инфекционных болезней сухопутных войск США.
В нем идет речь о подготовке специалистов по инфекционным болезням в Кении и Уганде.
Этот документ говорит о том, что к изучению патогенов в Африке привлечено управление Минобороны США по снижению угрозы (ДИТРА), министерство внутренней безопасности и Агентство США по международному развитию.
В июне Кириллов сообщал, что Пентагон в ходе экспериментов пытается получить популяции насекомых, которые смогут переносить Эболу, гепатит B и СПИД.
Генпрокуратура признала нежелательной в России американскую НПО Wild Salmon Center
Деятельность американской неправительственной организации Wild Salmon Center в России признана нежелательной, такое решение приняла Генпрокуратура.
Деятельность НПО Wild Salmon Center (WSC, США) признана нежелательной в России, структура продвигала проекты во вред российской экономике под предлогом охраны лосося, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
До этого Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России норвежской организации Human Rights House Foundation.
Трампу пригрозили арестом по делу о штурме Капитолия
Экс-президент США Трамп заявил об угрозе ареста по обвинению в штурме Капитолия
Минюст США прислал извещение, в котором указывается, что Дональд Трамп является подозреваемым по делу о штурме Капитолия, его ждут арест и предъявление обвинений по данному делу.
Трамп на странице в своей социальной сети Truth Social написал, что прокурор минюста Джек Смит известил его, что он является подозреваемым по делу о штурме Капитолия. По словам бывшего американского президента, ему дали четыре дня на извещение большого жюри о получении письма, что всегда означает арест и предъявление обвинений, передает ТАСС.
Ранее СМИ сообщили, что две правозащитные группы призвали запретить экс-президенту США Дональду Трампу выдвигать кандидатуру на пост президента за якобы подстрекательство к мятежу и захвату Капитолия 6 января 2021 года.
До этого минюст США рекомендовал суду отклонить аргумент экс-президента Дональда Трампа о том, что он обладает иммунитетом по делу о штурме Капитолия в 2021 году.
6 января 2021 года сторонники Трампа атаковали Конгресс, желая помешать утверждению результатов президентских выборов. В ходе протестов погибли четыре человека, одна из женщин - в результате выстрела сотрудника полиции Капитолия.
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