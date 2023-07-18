Американские военные намеревались испытывать в Африке незарегистрированные препараты, это указано в найденных на Украине документах, заявил начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Пентагон рассчитывал использовать собственную армию для апробации незарегистрированных медицинских препаратов на африканском населении для последующего одобрения надзорными органами в интересах «биг фармы», сказал Кириллов, передает ТАСС.

Для этих целей планировалось использовать сеть биолабораторий и посреднические организации, такие как «Метабиота».

Коммерческое предложение «Метабиоты», найденное в одной из украинских лабораторий, было адресовано институту инфекционных болезней сухопутных войск США.

В нем идет речь о подготовке специалистов по инфекционным болезням в Кении и Уганде.

Этот документ говорит о том, что к изучению патогенов в Африке привлечено управление Минобороны США по снижению угрозы (ДИТРА), министерство внутренней безопасности и Агентство США по международному развитию.

В июне Кириллов сообщал, что Пентагон в ходе экспериментов пытается получить популяции насекомых, которые смогут переносить Эболу, гепатит B и СПИД.