Эксперт: Если западные соцсети не хотят исполнять наши законы – пусть платят

Декан ВШЭ Виноградов объяснил необходимость миллионных штрафов для владельцев западных соцсетей

Западные интернет-площадки, которые не хотят исполнять законы РФ и вести диалог с Роскомнадзором, должны платить за такой пренебрежительный подход, сказал газете ВЗГЛЯД ИТ-эксперт Вадим Виноградов. Ранее комитет Госдумы одобрил штрафы до 8 млн руб. за неисполнение обязанностей владельцем соцсети.

«Инициатива комитета Госдумы – своевременная и нужная, поскольку многие западные ИТ-гиганты не выполняют предписания российского регулятора. Тем самым они нарушают законодательство нашей страны», – пояснил Вадим Виноградов, декан факультета права НИУ «Высшая школа экономики».

«Роскомнадзор неоднократно пытался вести с владельцами западных соцсетей конструктивный диалог, но пока безрезультатно. Например, по итогам прошлого года Роскомнадзор сообщил, что администрация YouTube не удалила более 35 тыс. материалов, нарушающих российское законодательство», – напомнил он.

«Предложение думского комитета – важная инициатива, которая еще раз показывает, что приоритетом является безопасность наших граждан в Сети, особенно детей. Если зарубежные площадки не готовы исполнять наши законы, тогда справедливо их штрафовать за нарушение отечественного законодательства», – резюмировал эксперт.

В понедельник комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал ввести в Кодекс об административных правонарушениях новую статью 13.50 о штрафах до 8 млн рублей за неисполнение обязанностей владельцем соцсети.

Ранее регулятор конфиденциальности Евросоюза оштрафовал компанию Meta* Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ) на 1,3 млрд долларов за отправку пользовательской информации в США. The Wall Street Journal отмечает, что штраф на владельца Facebook* и Instagram* (запрещены в РФ) стал рекордным для ЕС.

Напомним, деятельность Meta Platforms была признана экстремистской и запрещена в России после того, как корпорация сняла запрет для пользователей Facebook и Instagram «в некоторых странах призывать к насилию против российских граждан и российских военных». Как уточнили в корпорации, новую политику в соцсетях будут применять на Украине.