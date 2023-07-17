Хуснуллин заслушал доклады о ликвидации последствий атаки на Крымский мост от Росавтодора и Росжелдора

На заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий атаки на Крымский мост под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина с докладами выступили глава Росавтодора Роман Новиков и глава Росжелдора Алексей Дружинин.

В начале заседания обсуждалось текущее состояние автомобильной и железнодорожной частей моста, соответствующие доклады зачитали Новиков и Дружинин, сообщается в Telegram-канале правительства.

Сейчас проводится анализ повреждений автомобильной части, изучаются характер и степень повреждений, туда доставляют дополнительные ресурсы, необходимые для восстановления конструкции.

По одному из путей железнодорожной части моста уже запущено движение, ведется работа по пропуску поездов, которые были задержаны ранее.

Также на совещании обсуждались транспортно-логистические вопросы. Так, глава Минтранса Виталий Савельев сообщил об организации работы паромной переправы. Также рассматривались вопросы организации движения по сухопутному маршруту по территории новых регионов страны, в частности работа пунктов пропуска. Хуснуллин поручил организовать информирование водителей об альтернативных маршрутах.

В ходе заседания с докладами о ситуации на подъездах к мосту выступили глава Крыма Сергей Аксенов и первый заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Галась.

«Понимание, что делать, есть, опыт у нас уже есть, службы все работают на местах. Договорились по альтернативному маршруту, он у нас на сегодняшний день отработан, будем оперативно пропускать через пункты пропуска все машины практически без проверки документов, для того чтобы не создавать пробок. Паромная переправа в ближайшее время возобновит работу», – сказал об итогах заседания Хуснуллин.

Правительственная комиссия была создана по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина в рамках поручения президента Владимира Путина после чрезвычайного происшествия на Крымском мосту в октябре 2022 года.

В ночь на понедельни киевский режим организовал террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Повреждено дорожное полотно, опоры моста уцелели. Уголовное дело завели по статье о теракте. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, у нее погибли родители.