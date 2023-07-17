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В России резко подорожали грузовые перевозки
«Коммерсант»: В России резко повысилась стоимость на грузовые автоперевозки
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Спрос на грузовые автоперевозки грузов внутри России вырос на 61%, что привело к увеличению их стоимости до 38%. Особенно заметен спрос на отправки в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, для удовлетворения которого не хватает водителей и техники.
С начала года спрос на автомобильные грузоперевозки по России вырос на 61%, а ставки по самым популярным российским направлениям в среднем повысились на 38% за год и на 10% за последние три месяца. Рост спроса связан с ускорением процессов импортозамещения и перестройки производственных цепочек, пишет «Коммерсант» со ссылкой на основателя ATI.SU Святослава Вильде.
При этом на международных направлениях спрос увеличился лишь на 30%, в том числе на экспорт – в пределах 3%. Также в сфере международных автоперевозок идет снижение ставок.
Среди причин подорожания внутрироссийских перевозок называют дефицит водителей категории Е (не хватает 26% водителей) и техники, особенно универсальных четырехосных контейнерных площадок и тентованных полуприцепов 110 кубометров. «Дефицит кадров провоцирует рост зарплат, и сейчас непросто найти водителей на дальние магистрали даже за 190-200 тыс. рублей. Доля затрат на персонал в перевозках составляет около 25-30%», – говорит коммерческий директор SOTA Logistic Кирилл Латинский.
Кадыров показал пленных «отморозков» из украинского нацбата «Айдар»
Глава Чечни Кадыров показал пленных «отморозков» из украинского нацбата «Айдар»*
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Глава Чечни Рамзан Кадыров показал «отморозков» из украинского националистического батальона «Айдар» (организация признана в РФ экстремистской и запрещена), взятых в плен российскими войсками в окрестностях Клещеевки под Бахмутом (Артемовском).
Кадыров показал в своем Telegram-канале пленных, взятых в окрестностях Клещеевки бойцами спецназа «Ахмат» совместно с воинами 346-й бригады специального назначения и легендарной четвертой бригады второго армейского корпуса ЛНР.
По словам Кадырова, пленные рассказали, что прикомандированы к украинскому националистическому батальону «Айдар»*, известному своими зверствами над мирными жителями. Глава Чечни призвал выяснить, как долго пленные состояли в рядах «отморозков» «Айдара»*, а также установить, замешаны ли они в преступлениях против гражданских.
По словам Кадырова, пленные рассказали много интересного. Например, в ходе учений им выделялось для стрельбы всего лишь от 9 до 12 патронов в день, а расписываться приходилось о получении и отстреле от 200 до 500 патронов ежедневно, рассказал глава Чечни. «Вот так шла подготовка к украинскому контрнаступу, который, не успев начаться, заглох по всему фронту», – подчеркнул Кадыров.
Накануне стало известно, как один российский боец взял в плен трех украинских военных.
Движение по Крымскому мосту остановлено из-за ЧП
Аксенов сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП
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В районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие, движение по мосту остановлено, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Аксенов сообщил в Telegram, что на месте находятся «правоохранительные органы и все ответственные службы». Глава Крыма обсудил ситуацию с министром транспорта России Виталием Савельевым.
Как заверил Аксенов, принимаются все необходимые меры. На место выехал зампредседателя крымского совмина Игорь Михайличенко. «Поддерживаем связь с коллегами из Краснодарского края», – сообщил Аксенов.
Он попросил «воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы».
Аксенов не раскрыл подробностей ЧП.
Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил в Telegram, что «в связи с ЧП на Крымском мосту туристам будет оказана вся необходимаям помощь и поддержка». Крючков сообщил, что в министерстве курортов Крыма разворачивается координационный штаб. Он заверил, что регион обеспечен ГСМ, продовольственными и промышленными товарами.
Оперативный штаб также создан в Краснодарском крае, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в Telegram.
Напомним, в июле вооруженные силы Украины предприняли попытку нанести удар по Крымскому мосту, но российская система ПВО перехватила ракету к северу от Тамани.
Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильного моста, погибли четыре человека. Движение по неповрежденной части Крымского моста было открыто в тот же день – 8 октября. После восстановления мост был полностью открыт для автомобильного движения по всем полосам. В марте 2023 года на Крымском мосту завершили монтаж первого пролета железнодорожной части.
Девочка пострадала при ЧП на Крымском мосту, ее родители погибли
Гладков сообщил о гибели семейной пары и пострадавшем ребенке из Белгородской области в ЧП на Крымском мосту
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В результате чрезвычайного происшествия на Крымском мосту пострадала девочка, ее родители погибли, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Оперштаб Кубани со ссылкой на министерство здравоохранения Краснодарского края сообщил, что ребенок получил черепно-мозговую травму и находится в состоянии средней степени тяжести. Готовится санитарная авиация, «ребенка доставят в краевое лечебное учреждение». Минздрав Краснодарского края подтвердил, что в результате ЧП погибли два человека и пострадала несовершеннолетняя девочка, передает РИА «Новости».
Гладков сообщил в Telegram, что в автомобиле с белгородскими номерами «пострадала девочка», ее родители погибли. Как только позволят врачи, ребенка доставят в Белгородскую область, сообщил Гладков.
Он отметил, что в последние дни детей из Белгородской области отправляют в крымские лагеря. В связи с этим Гладков заверил, что все они уже прибыли на место, «в пути не находится никто», «их жизни ничего не угрожает».
В пресс-службе ГСУ СК по Крыму и Севастополю сообщили, что руководство и следователи по особо важным делам направлены к месту ЧП, передает ТАСС.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту будет возобновлено до 9.00. О причинах происшествия дополнительно сообщат правоохранительные органы, на месте работают все необходимые службы, добавил Аксенов.
В понедельник в районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие, движение по мосту остановлено. На пролетах Крымского моста со стороны Крыма повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах.
Путин дал оценку ходу СВО и контрнаступлению ВСУ
Путин: Контрнаступление ВСУ успеха не имеет
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Президент России Владимир Путин положительно оценил ход специальной военной операции (СВО) на Украине, подчеркнув, что российские военные действуют героически. Глава государства констатировал, что контрнаступление вооруженных сил Украины (ВСУ) не приносит результата.
«Положительно», – ответил глава государства на вопрос журналиста Павла Зарубина для программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» о том, как он оценивает ход СВО. Фрагмент опубликован в Telegram-канале Зарубина.
«Войска наши ведут себя героически. Неожиданно для противника на некоторых участках и в наступление сами переходят, забирают наиболее выгодные позиции, высотки там и так далее», – передает ТАСС слова президента.
«Все попытки противника прорвать нашу оборону, а это задача в том числе и с использованием стратегических резервов – они не увенчались успехом за все время наступления. Противник успеха не имеет!» – указал Путин.
Президент отказался публично говорить о дальнейших задачах российских военных. «Это я вам скажу отдельно, когда камеры будут выключены», – пообещал он.
11 июля глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщал, что с 4 июня российская ПВО сбила 176 снарядов HIMARS, 27 ракет Storm Shadow и 483 дрона. Артиллерией уничтожено 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. В числе 1244 уничтоженных единиц бронетехники 17 танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley.
Шойгу отмечал, что с начала контрнаступления уничтожен 21 украинский самолет, пять вертолетов. Потери Украины, по данным министра обороны, составили более 26 тыс. военных.
На Западе рассказали об «удавке на шее» Зеленского
IL Fatto Quotidiano: НАТО обрекло Украину на безнадежную битву с Россией
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Всеобъемлющая поддержка киевского режима является лишь иллюзией, НАТО обрекло Украину на проигрышную битву, пишут итальянские СМИ.
В статье газеты IL Fatto Quotidiano говорится, что над головой президента Украины Владимира Зеленского «висит топор войны», которую он вынужден вести, понимая, что не одержит победы. «А на шее у него», по мнению издания, «сжимается удавка демократизации», ведь Украина не является демократическим государством, и терпят ее лишь до тех пор, пока продолжаются боевые действия, передает РИА «Новости».
По оценке итальянского издания, противостояние с Россией станет битвой на истощение. У Украины остается все меньше людей, моральный дух падает, а миллиарды испаряются.
«Европейская безопасность окажется под угрозой, условия мира будут неудобны всем», – прогнозирует автор.
В случае же, если Украина присоединится к Североатлантическому альянсу, на территории страны будут размещены оружие и военный контингент НАТО, что в свою очередь сделает конфликт в Европе перманентным, заключает IL Fatto Quotidiano.
Москва заявляла, что вступление Украины в НАТО обернется катастрофическим последствиями для самого альянса, и страны – члены блока понимают это.
Стало известно о критическом истощении запасов оружия и боеприпасов на Западе
Bloomberg: Запад практически истощил имевшиеся запасы оружия, на наращивание производственных мощностей могут уйти годы
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Запад практически истощил имевшиеся запасы оружия, включая артиллерийские снаряды и противотанковые системы, на наращивание производственных мощностей для удовлетворения потребностей Украины могут уйти годы, сообщает Bloomberg.
Издание подчеркивает, что истощенные арсеналы на Западе вкупе с ограниченными возможностями промышленности по восполнению запасов оружия и боеприпасов поднимают вопрос о способности продолжать военную поддержку Украины, передает РИА «Новости».
Автор публикации обращает внимание на «поразительную реальность», которая заключается в том, что США вынуждены закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, чтобы обеспечивать поставки Украине.
Кроме того, британская компания BAE Systems недавно заявила Пентагону, что ей потребуется не менее 30 месяцев, чтобы возобновить производство гаубиц M777 и 155-миллиметровых снарядов, необходимых ВСУ, а немецкая Rheinmetall указывает срок не менее года на ремонт и модернизацию боевых танков, сокрушается автор статьи.
В публикации также говорится, что Lockheed Martin и Raytheon совместно производят 2100 противотанковых комплексов Javelin в год и смогут удвоить эту цифру не ранее 2025 года, в то время как Украина в первые месяцы конфликта расходовала до 500 единиц ежедневно.
Как считает автор статьи, именно нехватка вооружений объясняет передачу Киеву американских кассетных боеприпасов.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США поставляют Украине кассетные боеприпасы «не от хорошей жизни», а из-за дефицита боеприпасов вообще.
Во вторник советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан объяснил поставку кассетных боеприпасов Украине отсутствием у Киева снарядов для артиллерии.
Французская актриса и певица Джейн Биркин умерла в возрасте 76 лет
BFM TV: Певица и актриса Джейн Биркин умерла на 77-м году жизни
Французская актриса и певица Джейн Биркин ушла из жизни в возрасте 76 лет, сообщил телеканал BFM TV.
Биркин получила известность благодаря альбомам Di Doo Dah (1973) и Lolita Go Home (1975). Она также снялась в фильмах «Фотоувеличение» (Blow-Up, 1966), «Смерть на Ниле» (Death on the Nile, 1978), «Очаровательная проказница» (La Belle Noiseuse, 1991) и ряде других, передает ТАСС.
В Ленинградской области конфликт между иностранцами закончился стрельбой
СК завел дело после стрельбы в Кудрово, где во время конфликта пострадали три иностранца
Между иностранными гражданами в Кудрово Всеволожского района Ленинградской области в субботу произошел конфликт, закончившийся стрельбой с тремя пострадавшими, возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном управлении Следственного комитета по региону.
В Telegram-канале ведомства сообщается, что «между гражданами иностранного государства» произошел конфликт, вызванный личными неприязненными отношениями. Один из участников ссоры открыл стрельбу из «неустановленного предмета, схожего с оружием».
В ГУМВД по Петербургу и Ленобласти сообщили РИА «Новости», что с места происшествия изъяты четыре гильзы. Правоохранители поясняют, что четыре выстрела в своих трех соотечественников (47, 26 и 23 лет) произвел 31-летний гражданин сопредельного государства. Открывший стрельбу скрылся с места происшествия.
Двоих пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии, состояние третьего оценивается как удовлетворительное, он также доставлен в больницу.
Подозреваемого разыскивают.
В конце июня житель поселка Трудовое в Приморском крае во время конфликта из-за воровства электричества поджег мужчину при помощи горючей жидкости и насквозь пробил шею женщине стрелой из ружья для подводной охоты.
Путин сыронизировал над зависимостью европейских политиков от США
Президент России Путин сыронизировал о готовности европейских политиков «повеситься» по приказу из-за океана
Президент России Владимир Путин сыронизировал над зависимостью Европы от США, предположив готовность европейских политиков повеситься по приказу из Вашингтона, испросив лишь разрешение это сделать на веревках национального производства.
«Знаете, иногда мне кажется, что чего им (европейским политикам) не скажут из-за океана, они все делают», – признался глава государства в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.
Президент описал ситуацию, как она, по его мнению, выглядит. «Если им (европейским политикам) завтра скажут: «Мы решили всех вас повесить!», то они, потупив взгляд и удивляясь своей дерзости, зададут только один вопрос: «Можно ли это сделать на веревках национального производства?».
«Но и здесь у них облом, извините, и здесь, мне кажется, они потерпят фиаско. Потому что американцы вряд ли откажутся от такого крупного заказа для своей текстильной промышленности», – заметил Путин.
Напомним, в марте спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон и его сателлиты (Лондон, Брюссель, Варшава) делают все, чтобы «война до последнего украинца» стала «войной до последнего европейца».
В США обратили внимание на взаимное недовольство Байдена и Зеленского
Hill: Саммит НАТО в Вильнюсе показал серьезные трещины в отношениях Байдена и Зеленского
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Саммит лидеров стран Североатлантического альянса, который прошел в Вильнюсе, выявил «определенные трещины» в отношениях президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, пишут американские СМИ.
Как отмечается в статье The Hill, украинскому президенту не понравилось, что Байден «не спешит ускорить прием его страны в НАТО».
Байден же, по словам автора публикации, проявил «особенное недовольство» поведением Владимира Зеленского. Так, особенно четко он заявил о неготовности Украины присоединиться к НАТО. Слова американского лидера – «к большому раздражению Зеленского» – встретили поддержку среди других участников альянса, отмечает издание, передает РИА «Новости».
При этом «недовольство» Зеленского «относительно быстро удалось подавить», продолжает The Hill, добавляя, что уже после встречи с Байденом тет-а-тет президент Украины похвалил главу Белого дома.
Ранее американские СМИ писали, что Зеленский в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе опубликовал «агрессивный твит», который «настолько потряс» Белый дом, что американские власти собирались наказать Киев.
Минтранс не подтвердил информацию о повреждении опор Крымского моста
Минтранс сообщил о повреждении дорожного полотна на пролетах Крымского моста
На пролетах Крымского моста со стороны Крыма повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах, сообщил Минтранс России.
В ведомстве не подтвердили заявления СМИ о повреждении опор. Обследование моста продолжается, передает ТАСС.
Власти региона попросили туристов по возможности оставаться в гостиницах, санаториях и пансионатах.
В справочной Южной пригородной пассажирской компании сообщили, что движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту временно остановлено. Власти Темрюкского района Краснодарского края напомнили, что работа паромной переправы между Крымом и Кубанью остановлена.
В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие, движение по мосту остановлено.
Украина сообщила о наступлении российских войск на Купянском направлении
Замминистра обороны Украины Маляр сообщила о наступлении российских войск в Харьковской области
Российские войска два дня активно наступают на Купянском направлении в Харьковской области, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
Маляр заявила о том, что «на востоке ситуация несколько обострилась». По ее словам, продолжаются «ожесточенные бои». Кроме того, Россия наступает на Авдеевском и Марьинском направлениях, передает РИА «Новости».
Напомним, в Минобороны России сообщили, что за прошедшие сутки на Купянском направлении российские войска уничтожили свыше 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и гаубица Д-20.
В Киеве потребовали от Запада «взрослого поведения»
Данилов: Киев хочет от западных партнеров «взрослого поведения
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Киев ожидает от западных партнеров «взрослого поведения» в отношении происходящего на Украине, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов, комментируя реакцию Запада на критику президента Украины Владимира Зеленского в адрес НАТО.
Как заявил Данилов в интервью украинскому радио NV на вопрос о возмутивших Запад высказываниях Зеленского, Киев хочет от западных стран соответствующего взрослого поведения по всем процессам, которые происходят сегодня как на территории нашей Украины, так и вокруг, передает ТАСС.
По его мнению, «взрослым поведением» является поддержка украинской позиции, а критика Зеленского в адрес НАТО, по его словам, оправдана тем, что Украина находится в сложной ситуации.
Ранее американские СМИ писали, что Зеленский в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе опубликовал «агрессивный твит», который «настолько потряс» Белый дом, что американские власти собирались наказать Киев.
Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил возмущение отсутствием благодарности со стороны Украины за поставки техники. Он подчеркнул, что офис Зеленского относится к западным странам как к магазину Amazon, забывая о том, что за помощь принято говорить спасибо.
После этого Владимир Зеленский выложил в Сеть видео, в котором в язвительной и саркастичной манере 47 раз по-украински сказал странам НАТО спасибо.
В Крыму возложили на Киев ответственность за атаку на Крымский мост
В Крыму заявили, что атака на Крымский мост совершена террористическим режимом Киева
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Крымский мост был поврежден в результате атаки со стороны Украины, заявил председатель госсовета республики Владимир Константинов.
«Сегодня ночью террористический режим Киева совершил новое преступление – атаковал Крымский мост», несмотря на то, что автомобильная часть перехода – исключительно гражданский объект, написал Константинов в Telegram.
Он подчеркнул, что будущие удары по Крыму предотвратит лишь установление Россией контроля на всем Черноморском побережье. «И никаких с ними сделок. Они любую сделку обязательно используют, чтобы по нам ударить. У них нет успехов на поле боя, поэтому будут умалять террористическую деятельность», – написал Константинов.
Он добавил, что железнодорожное полотно от нанесенного удара не пострадало, а другие последствия террористической атаки будут оперативно ликвидированы.
Ранее движение поездов было возобновлено по Крымскому мосту после ЧП.
В ночь на понедельник в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было повреждено дорожное полотно, сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. В результате ЧП пострадала девочка, ее родители погибли.
Экс-советник ЦРУ раскрыл козырь в рукаве России
Экс-советник ЦРУ Рикардс назвал зиму 2024 года козырем российского руководства
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Предстоящая зима 2024 года, которая грозит обернуться серьезной рецессией на Западе, станет для президента России Владимира Путина козырем в рукаве, считает бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс.
Рикардс в статье для The Daily Reckoning написал, что прошлая зима в Европе оказалась «необычайно мягкой», ЕС с трудом справился с поставками энергоносителей. При этом следующей зимой условия могут быть не такими благоприятными, предупредил эксперт. Россия, считает он, «может быть более безжалостной». Экс-советник американского Центрального разведуправления считает, что дело может дойти до фактического прекращения поставок природного газа, передает РИА «Новости».
Санкции в отношении России привели к обратному эффекту, отмечает аналитик. Вреда от рестрикций оказалось больше для самих США, поясняет он. Сложившаяся ситуация может привести к высоким ценам на энергоносители и рецессии на Западе, добавляет Рикардс.
Власти Венгрии ранее отмечали, что подготовка европейских государств к будущей зиме будет более сложной, чем в прошлом году.
Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что украинский транзит российского газа может остановиться в любой момент.