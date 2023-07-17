В России резко подорожали грузовые перевозки

«Коммерсант»: В России резко повысилась стоимость на грузовые автоперевозки

Спрос на грузовые автоперевозки грузов внутри России вырос на 61%, что привело к увеличению их стоимости до 38%. Особенно заметен спрос на отправки в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, для удовлетворения которого не хватает водителей и техники.

С начала года спрос на автомобильные грузоперевозки по России вырос на 61%, а ставки по самым популярным российским направлениям в среднем повысились на 38% за год и на 10% за последние три месяца. Рост спроса связан с ускорением процессов импортозамещения и перестройки производственных цепочек, пишет «Коммерсант» со ссылкой на основателя ATI.SU Святослава Вильде.



При этом на международных направлениях спрос увеличился лишь на 30%, в том числе на экспорт – в пределах 3%. Также в сфере международных автоперевозок идет снижение ставок.

Среди причин подорожания внутрироссийских перевозок называют дефицит водителей категории Е (не хватает 26% водителей) и техники, особенно универсальных четырехосных контейнерных площадок и тентованных полуприцепов 110 кубометров. «Дефицит кадров провоцирует рост зарплат, и сейчас непросто найти водителей на дальние магистрали даже за 190-200 тыс. рублей. Доля затрат на персонал в перевозках составляет около 25-30%», – говорит коммерческий директор SOTA Logistic Кирилл Латинский.