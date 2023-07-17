Лимит переводов себе без комиссий запланировали повысить до 30 млн рублей

«Известия»: Лимит переводов на свои счета в другие банки без комиссий повысят до 30 млн рублей

В случае принятия Госдумой закона о лимите переводов самому себе россияне смогут отправлять переводы на свои счета в другие банки без комиссий на сумму до 30 млн рублей в месяц.

Согласно законопроекту, банки не смогут ограничивать число и размер переводов самому себе в пределах 30 млн рублей в месяц. Исключение коснется лишь операций, которые клиенты совершают при личном присутствии в отделении.



Законопроект разослали участникам рынка, в профильном комитете Госдумы его планируется обсудить 17 июля. Принятие закона также ожидается в июле. Новые требования начнут действовать через девять месяцев после официального опубликования закона, пишут «Известия».